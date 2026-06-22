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Apple लॉन्च करेगा 20 नए प्रोडक्ट्स! लिस्ट में मुड़ने वाला आईफोन भी शामिल

आईफोन अल्ट्रा एप्पल का पहला फोल्डेबल फोन हो सकता है, जिसमें 7.7 इंच की इंटरनल स्क्रीन मिलेगी. ( Image Credit: AFP )

हैदराबाद: एप्पल के बारे में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि एप्पल अगले साल यानी साल 2027 तक में करीब 20 नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है, जिनमें एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा यानी मुड़ने वाला आईफोन भी शामिल होगा.

ब्लूमबर्ग के जाने-माने टेक जर्नलिस्ट मार्क गुरमन ने अपने पावर ऑन न्यूजलेटर में बताया है कि एप्पल साल 2026 के बाकी बचे महीनों और 2027 तक करीब 20 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी में है. गुरमन के मुताबिक कई ऐसे डिवाइस, जो सिरी की तैयारी पूरी न होने की वजह से अटके हुए थे, अब आगे बढ़ने वाले हैं. इसकी वजह यह है कि एप्पल ने हाल ही में आयोजित हुए एप्पल इवेंट में सिरी को अपग्रेड करके पूरी तरह से बदल दिया है और उसे एक नया एआई सिरी बना दिया है. इसे कंपनी ने दो साल पहले WWDC 2024 में पहली बार प्रिव्यू किया गया था.

गुरमन का यह भी कहना है कि इस बार कंपनी सितंबर में सिर्फ आईफोन और एप्पल वॉच के रेगुलर अपडेट तक सीमित नहीं रहेगी. इस साल एक बिल्कुल नया स्मार्ट होम हब, फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा, और एप्पल टीवी के साथ-साथ होमपॉड मिनी के लंबे समय से पेंडिंग अपडेट्स भी आने की उम्मीद है. वहीं ओएलईडी डिस्प्ले वाला रीडिजाइन्ड मैकबुक अल्ट्रा 2027 की शुरुआत तक एप्पल के प्रोडक्ट लाइनअप में जुड़ सकता है.

iPhone

iPhone 18 Pro: इसमें A20 प्रो चिप, छोटा डायनामिक आइलैंड, सिंपल किया गया कैमरा कंट्रोल बटन और एक नया डार्क चेरी कलर मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही कम से कम एक रियर कैमरे में वेरिएबल अपर्चर मिल सकता है, जबकि एप्पल का C2 मोडेम सैटेलाइट बेस्ड 5G ब्राउजिंग जैसे फीचर को सपोर्ट करेगा.

iPhone 18 Pro Max: इसमें आईफोन 18 प्रो जैसे ही फीचर्स मिल सकते हैं, हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि प्रो मैक्स थोड़ा मोटा होगा या नहीं.

iPhone Ultra: यह एप्पल का पहला फोल्डेबल हैंडसेट हो सकता है, जिसमें 7.7 इंच की इंटरनल स्क्रीन और 5.3 इंच की एक्सटर्नल डिस्प्ले, दो रियर कैमरे, एक फ्रंट कैमरा, और फेस आईडी की बजाय टच आईडी वाला पावर बटन शामिल होगा. कहा जा रहा है कि iOS 27 को इसी फोल्डेबल डिवाइस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है, जिससे आईपैड जैसे स्प्लिट-स्क्रीन ऐप्स और दूसरे मल्टीटास्किंग टूल्स मिल सकेंगे.

iPhone Air 2: इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस, A20 चिप और बेहतर बैटरी लाइफ मिल सकती है.

iPhone 20 Pro और iPhone 20 Pro Max: इन्हें एप्पल की 20वीं सालगिरह के खास मॉडल के तौर पर लाया जा सकता है, जिनमें ग्लास एज के साथ लगभग बॉर्डरलेस स्क्रीन देखने को मिल सकती है.

Apple Watch

Apple Watch Series 12: इसमें तेज S11 चिपसेट या उससे आगे का वर्ज़न मिल सकता है, साथ ही टच आईडी और कुछ नए हेल्थ-ट्रैकिंग सेंसर जैसे डिज़ाइन बदलाव भी संभव है. हालांकि, यह अभी कंफर्म नहीं है.

Apple Watch Ultra 4: इसमें अपग्रेडेड S11 चिपसेट या उसका नया वर्जन मिल सकता है. सैटेलाइट फीचर इस मॉडल और अल्ट्रा 3 तक भी बढ़ाया जा सकता है, जिसमें सैटेलाइट बेस्ड एपल मैप्स और मैसेज के जरिए फोटो भेजने जैसे फीचर शामिल हो सकते हैं.

iPad

iPad 12: यह मौजूदा A16 चिप से A18 या A19 चिप पर शिफ्ट हो सकता है, जिससे ऐपल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा.