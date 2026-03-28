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Anthropic को कोर्ट से बड़ी राहत: ट्रंप सरकार को सप्लाई चेन रिस्क लेबल हटाने का आदेश

जज ने कहा, सरकार Anthropic को सिर्फ इसलिए कमजोर करना चाहती थी क्योंकि कंपनी ने एआई के इस्तेमाल में सुरक्षा के नियमों पर अडिग रही.

Anthropic has not given up its tough stance against autonomous weapons and mass surveillance in the country, despite strong pressure from the Pentagon.
Anthropic ने पेंटागन के जोरदार दबाव के बावजूद स्वायत्त हथियार और देश में बड़ी निगरानी के खिलाफ अपनी सख्त शर्तें नहीं छोड़ीं. (Image Credit: Anthropic)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 28, 2026 at 9:40 AM IST

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हैदराबाद: अमेरिका की एक लोकप्रिय एआई कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) के बीच जो तनावपूर्ण लड़ाई चल रही थी, उसमें कैलिफोर्निया की एक फेडरल जज ने कंपनी को बड़ी राहत दी है. उत्तरी जिले की जज रीता एफ. लिन ने गुरुवार को प्रीलिमिनरी इंजंक्शन जारी करके सरकार को आदेश दिया कि वो एंथ्रोपिक से 'सप्लाई चेन रिस्क' का लेबल हटा ले और सभी सरकारी एजेंसियों को कंपनी की टेक्नोलॉजी से दूर रहने का निर्देश भी वापस ले.

यह मामला पिछले महीने के अंत में शुरू हुआ था, जब अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने एंथ्रोपिक की क्लॉड एआई (Claude AI) मॉडल के इस्तेमाल पर कुछ शर्तें मानी. कंपनी ने साफ कहा था कि उसके एआई को फुली ऑटोमैटिक वेपन सिस्टम (ऐसे हथियार, जो एक बार चालू करने के बाद खुद ही दुश्मन को पहचानते हैं, खुद फैसला करते हैं कि किस पर हमला करना है और खुद ही हमला कर देते हैं. इसमें इंसानों का कोई और काम नहीं होता) या अमेरिकी नागरिकों की बड़े पैमाने पर निगरानी में नहीं इस्तेमाल किया जाए. रक्षा सचिव पेटे हेगसेथ और प्रशासन ने इन सीमाओं को मंजूर नहीं किया था, जिसकी वजह से अमेरिकी की ट्रंप सरकार ने एंथ्रोपिक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर सप्लाई चेन रिस्क घोषित कर दिया.

पूरा मामला क्या है?

यह एक ऐसा लेबल है, जो आमतौर पर विदेशी विरोधियों पर लगाई जाती है. इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी फेडरल एजेंसियों को तुरंत एंथ्रोपिक के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद करने का आदेश भी दे दिया. व्हाइट हाउस ने कंपनी को 'रेडिकल लेफ्ट, वोक' करार दिया और कहा कि यह अमेरिकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रही है. हालांकि, अमेरिकी सरकार के इस कदम पर पूरी दुनिया के यूज़र्स को ये बात समझ नहीं आई कि अगर एंथ्रोपिक अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो फिर खुद अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन क्यों उसी कंपनी के साथ साझेदारी कर मदद मांग रहा था.

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, Anthropic के सीईओ डेरियो अमोदेई ने इसे प्रत्यक्ष प्रतिशोध बताया. कंपनी ने कोर्ट में दावा किया कि यह उसकी फ्री स्पीच का उल्लंघन है. जज लिन ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि यह एंथ्रोपिक को कमजोर करने की कोशिश लगती है. उन्होंने लिखा कि सरकार का यह कदम कानून के खिलाफ है और मनमाना लगता है. कोर्ट ने कहा कि कंपनी को सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि उसने अपनी शर्तें सार्वजनिक रूप से रखीं. हालांकि, जज ने अपना फैसला एक हफ्ते के लिए होल्ड भी कर दिया है ताकि सरकार अपील कर सके.

कंपनी ने क्या कहा?

एंथ्रोपिक ने फैसले पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे कोर्ट की ओर से बहुत कम समय में आए इस फैसले के आभारी हैं. कंपनी का बयान था कि यह केस एंथ्रोपिक उसके ग्राहकों और पार्टनर्स की सुरक्षा के लिए जरूरी था, लेकिन अब उनका ध्यान सरकार के साथ उत्पादक तरीके से काम करने पर है ताकि सुरक्षित और भरोसेमंद एआई से सभी अमेरिकी नागरिकों को फायदा हो.

यह विवाद एआई की बढ़ती ताकत और उसके नैतिक इस्तेमाल को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है. एक तरफ सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है तो दूसरी तरफ कंपनी जिम्मेदार विकास पर जोर दे रही है. आपको बता दें कि यह केस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आगे अपील या लंबी कानूनी प्रक्रिया चल सकती है.

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