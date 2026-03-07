ETV Bharat / technology

अमेरिकी सरकार से टकराव के बाद भी बढ़ी Claude AI की लोकप्रियता, रोज़ आ रहे 10 लाख नए यूज़र्स

अमेरिकी सरकार से टकराव के बाद Anthropic के Claude AI ने कई जगहों पर ChatGPT को भी पीछे छोड़ दिया है. ( Image Credit: AFP )

हैदराबाद: अमेरिका की एआई कंपनी Anthropic इन दिनों अमेरिकी सरकार के साथ चल रहे विवाद के कारण सुर्खियों में है. दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद का अलग ही असर देखने को मिला है. कंपनी के एआई चैटबॉट Claude को अचानक दुनियाभर में तेजी से नए यूजर्स मिलने लगे हैं. Anthropic के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर Mike Krieger ने बताया कि फिलहाल हर दिन 10 लाख से ज्यादा लोग Claude के लिए साइन-अप कर रहे हैं. इतनी तेज ग्रोथ की वजह से Claude ऐप अमेरिका में Apple App Store और Google Play Store दोनों पर टॉप चार्ट में पहुंच गया है. Claude की इस तेजी से बढ़ती लोकप्रियता का असर OpenAI के ChatGPT पर भी पड़ा है. कई जगहों पर Claude ने डाउनलोड के मामले में ChatGPT को पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में OpenAI के सीईओ Sam Altman द्वारा अमेरिकी सरकार के साथ एक डील की घोषणा करने के बाद कुछ यूजर्स ने नाराजगी भी जताई थी, जिसका फायदा Claude को मिला. भारत में भी Claude को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. Apple App Store पर यह फिलहाल देश का पांचवां सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है. हालांकि, गूगल प्ले स्टोर पर अभी यह टॉप-10 में जगह नहीं बना पाया है. विवाद क्या और क्यों है?