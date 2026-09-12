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Anthropic ने जारी की थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट, लेकिन सेफ्टी मैनेजर Joe Benton ने इस्तीफा देकर दी चेतावनी

जो बेंटन अब एमईटीआर से जुड़कर स्वतंत्र मूल्यांकन के जरिए एआई कंपनियों को ज्यादा पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने का प्रयास करेंगे. ( Image Credit: Getty Images )

बेंटन ने भी जेकब कॉक्सन के जैसी बात बोलते हुए कहा कि उन्हें डर है कि कुछ सालों में हम ऐसे एआई एजेंट्स के साथ दुनिया में होंगे, जो किसी भी इंसान से ज्यादा स्मार्ट होंगे. इन एजेंट्स के लक्ष्य इंसानों से अलग हो सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर अभी से तैयारी नहीं की गई तो मानवता इस बदलाव को झेल नहीं पाएगी.

इसके कुछ दिन बाद यानी 12 सितंबर को एंथ्रोपिक के एक और पुराने एंप्लॉई सामने आए, जिनका नाम Joe Benton है. वो एंथ्रोपिक की सेफ्टी टीम में स्केलेबल ओवरसाइट टीम के मैनेजर रह चुके थे. उन्होंने दो हफ्ते पहले इस्तीफा दे दिया और अब METR नाम के एक स्वतंत्र संगठन के साथ जुड़ने वाले हैं. METR एक ऐसा संगठन है, जो एआई कंपनियों के सिस्टम की सुरक्षा का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करता है. बेंटन ने अपने ब्लॉग पोस्ट और पोस्ट में लिखा कि एआई कंपनी बहुत तेजी से क्षमता बढ़ा रही हैं और भविष्य में और भी तेजी से आगे जाना चाहती हैं.

कॉक्सन का मानना है किये दौड़ इतनी तेज है कि अगले एक-दो साल में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है. उन्होंने साफ कहा कि एआई कंपनियां जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है और मानवता के साथ जुआ खेल रही है. उन्होंने इक्विटी वैसेस्ट होने से पहले कंपनी छोड़ दी, ताकि उनके इरादे पर कोई सवाल न उठा सके.

9 सितंबर को सबसे पहले Jacob Coxon का पोस्ट दुनिया के सामने आया. उन्होंने हाल ही में एंथ्रोपिक से इस्तीफा दिया है और इससे पहले वो OpenAI में भी प्रीट्रेनिंग रिसर्च कर चुके थे. जेकेब के मुताबिक, एआई की बड़ी कंपनियां सुपरइंटेलीजेंस की दौड़ में खुद को बेहतर करने की रेस में लगी हुई हैं. इसका मतलब है कि बड़ी एआई कंपनियां ऐसे सिस्टम बनाने की कोशिश कर ही है, जो खुद को और बेहतर बना सकें और इंसानों से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो जाएं.

एंथ्रोपिक से नौकरी छोड़ने के बाद वो पूरी दुनिया के सामने आकर कह रहे हैं कि अभी भी असली बड़े खतरे को ठीक से संभालना नहीं जा रहा है. एक तरफ एंथ्रोपिक का सेफ्टी क्लेम और दूसरी तरफ उन्हीं के सेफ्टी मैनेजर की चेतावनी, ये दोनों घटनाएं एआई इंडस्ट्री को लेकर लोगों की चिंता को तेजी से बढ़ा रही है. आइए, अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस मामले को समझाते हैं.

हैदराबाद: पिछले कुछ दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में दो अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़ी हुई घटनाएं सामने आई और ये दोनों घटनाएं अमेरिका और दुनिया की एक बड़ी एआई कंपनी एंथ्रोपिक से जुड़ी हुई है. एक तरफ एंथ्रोपिक जैसी बड़ी कंपनी अपने एआई मॉडल Claude के गलत इस्तेमाल को रोकने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ कंपनी के दो प्रमुख कर्मचारी इस्तीफा देकर सुपरइंटेलीजेंस रिस्क की बड़ी चेतावनी दे रहे हैं.

9 सितंबर को Jacob Coxon ने इस्तीफा का खुलासा किया, 12 सितंबर को Joe Benton ने अपने इस्तीफे की जानकारी दी और इन दोनों के बीच 10 सितंबर को एंथ्रोपिक ने अपनी एक विस्तृत 154 पेजों की थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी जारी की. इसमें कंपनी ने बताया कि दिसंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच लोगों ने क्लॉड का गलत इस्तेमाल करने की कई कोशिशें कीं. इनमें साइबर अटैक, निगरानी, प्रभाव बढ़ाने वाले अभियान, पारंपरिक हथियारों का सॉफ्टवेयर बनाना और बायोलॉजिकल वेपन्स (Biological Weapons) से जुड़े रिसर्च शामिल थे.

रिपोर्ट में बायोलॉजिक दुरुपयोग को सबसे गंभीर और बड़े खतरों में से एक माना गया. कंपनी ने पांस ऐसे केस स्टीडिज़ का भी जिक्र किया, जहां वैज्ञानिक क्लॉड का इस्तेमाल ऐसे तरीके से कर रहे थे, जो बायोलॉजिकल हथियारों के डेवलप करने में मदद कर सकते थे. इनमें gain-of-function रिसर्च जैसी गतिविधियां भी शामिल थीं.

एंथ्रोपिक ने कहा कि उन्होंने इन कोशिशों को पकड़ा, अकाउंट्स ब्लॉक किए और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की. कुछ मामलों में जानकारी अधिकारियों और अन्य कंपनियों से भी शेयर की गई. साइबर अटैक्स और वेपन्स से जुड़े मामलों को भी रोका गया.

कंपनी ने इस रिपोर्ट के जरिए बिल्कुल साफ संदेश देने की कोशिश की है कि वो खतरों को देख रहे हैं और रोक रहे हैं. उनकी ये रिपोर्ट "हम सुरक्षित हैं" वाली उनकी इमेज को मजबूत करने का प्रयास भी करती है.

दो अलग कहानियां, एक बड़ा सवाल

यहां पर हमें दोनों घटनाओं का संबंध दिखता है. एक तरफ एंथ्रोपिक कह रही है कि वो आज के गलत इस्तेमाल जैसे- हथियार, बायोलॉजिकल रिसर्च, साइबर अटैक्स को सफलतापूर्वर रोक रही है. दूसरी तरफ उसी कंपनी के खुद के पूर्व कमर्चारी इस्तीफा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि असली खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है और वो है सुपरइंटेलिजेंस की दौड़ और खुद को बेहतर बनाने की होड़. बेंटन और कॉक्सन दोनों का मानना है कि एआई कंपनियां इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं कि अगर कोई इंटेलिजेंस एक्सप्लोशन (Intelligence Explosion) हो जाए या सिस्टम कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो जनता को पता भी नहीं चलेगा.

बेंटन ने Hugging Face से जुड़े OpenAI एजेंट्स के मामले का भी जिक्र किया, जहां एआई एजेंट्स ने बिना अनुमति के साइबर अटैक्स किए. उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ एक बड़े बर्फ की छोटी नोक हैं. कंपनियां सेफ्टी पर उतना ध्यान नहीं दे रही हैं, जितना उन्हें देना चाहिए, क्योंकि पीछे रह जाने का डर बहुत बड़ा है.

बेंटन ने अपने ब्लॉग में Evan Hubinger का भी जिक्र किया, जो एंथ्रोपिक में उनके मैनेजर थे. हबिंगर जैसे लोग मानते हैं कि एआई के कारण मानवता के खत्म होने की संभावता 10% से ज्यादा है. ये बातें कंपनी के अंदर भी आम हो चुकी हैं. CEOs भी एक्सटिंकशन रिस्क को वैश्विक प्राथमिकता बताते रहे हैं, लेकिन बेंटन का कहना है कि कंपनियां कंप्टीशन के दबाव में सेफ्टी से समझौता कर रही है यानी सुरक्षा पर कम पैसा खर्च कर रही है.

एंथ्रोपिक के ये दोनों पुराने रिसर्चर्स स्वतंत्र निगरानी की मांग कर रहे हैं. बेंटन METR में जाकर स्वतंत्र निगरानी का ही काम करने वाले हैं. बाहरी मूल्यांकन करके कंपनियों के इंसेंटिव को बदलने का काम करेंगे. वो चाहते हैं कि कंपनियां क्षमता बढ़ाने की रफ्तार, खुद को लगातार बेहतर करने का प्रोग्रेस और सेफ्टी इंसिडेंट्स आदि के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी शेयर करें. इसके अलावा उन्होंने न्यूनतम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और स्वतंत्र जांच को भी बहुत जरूरी बताया है.

अब क्या होगा?

एआई इंडस्ट्री जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब उतनी ही जोर से अंदरूनी आवाज़ें भी आने लगी हैं. एक तरफ कंपनियां मौजूदा खतरों को रोकने का दावा कर रही हैं और लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा कायम करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने लोग कह रहे हैं कि भविष्य में आने वाले बड़े खतरे को ठीक से हैंडल नहीं किया जा रहा है.

सोशल मीडिया के जरिए दुनियाभर के लोगों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है कि इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जवाबदेही के साथ सबके सामने होना चाहिए. METR जैसे स्वतंत्र संगठन इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि एआई कंपनियां और सरकारें इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेंगी.