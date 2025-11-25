ETV Bharat / technology

Anthropic ने लॉन्च किया Claude Opus 4.5, अब तक का सबसे पावरफुल AI Model!

Anthropic का नया Claude Opus 4.5 कोडिंग, एजेंटिक टूल यूज और लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग में बड़े अपग्रेड के साथ पहले से ज्यादा तेज और सक्षम हुआ है. ( फोटो क्रेडिट: Anthropic )

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है. ऐसे में दुनियाभर की एआई कंपनियां अपने-अपने नए और पावरफुल एआई मॉडल्स को लॉन्च करते जा रहे हैं. इस कड़ी में Anthropic ने आखिरकार Claude Opus 4.5 लॉन्च कर दिया है, जिसे कंपनी ने अपनी Claude 4.5 फैमिली का सबसे एडवांस और पावरफुल मॉडल बताया है. यह वही मॉडल है, जिसे Anthropic अब अपने टॉप कमर्शियल एआई मॉडल के रूप में यूज करने वाली है. दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने इस वर्जन में परफॉर्मेंस तो बढ़ाई ही है, साथ ही टोकन यूसेज भी काफी कम कर दिया है, जिससे कॉस्ट और कम्प्यूट दोनों कम लगते हैं. Anthropic ने साफतौर पर कहा है कि Opus 4.5 तीन बड़े एरियाज़ में अपग्रेड लेकर आया है. इन तीन एरियाज़ में पहला कोड जेनरेशन है, दूसरा है एजेंटिक टूल और तीसरे का नाम लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग है. इन तीनों हिस्सों में पिछले मॉडल Claude Opus 4.1 से काफी बड़े लेवल का सुधार किया गया है. कोडिंग में बड़ी छलांग Opus 4.5 मुश्किल और लंबे कोडिंग टास्क को अब पहले की तुलना में कम टोकन में पूरा कर सकता है. Anthropic का दावा है कि यह मॉडल पहले के मुकाबले लगभग 65 प्रतिशत कम टोकन में वही आउटपुट दे देता है.इसका मतलब है कि कोड लिखने, समझने और रिफैक्टर करने में मॉडल ज्यादा एफिशिएंट हो गया है. इसके पीछे कंपनी ने बेहतर कंपनी ने बेहतर प्लानिंग और इंटरनल रीजनिंग को मुख्य वजह बताया है.