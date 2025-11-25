Anthropic ने लॉन्च किया Claude Opus 4.5, अब तक का सबसे पावरफुल AI Model!
नया Claude Opus 4.5 अब कम टोकन में ज्यादा जटिल काम संभाल सकता है और एजेंटिक कोडिंग में पिछली जनरेशन से कहीं आगे है.
Published : November 25, 2025 at 8:07 PM IST
हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है. ऐसे में दुनियाभर की एआई कंपनियां अपने-अपने नए और पावरफुल एआई मॉडल्स को लॉन्च करते जा रहे हैं. इस कड़ी में Anthropic ने आखिरकार Claude Opus 4.5 लॉन्च कर दिया है, जिसे कंपनी ने अपनी Claude 4.5 फैमिली का सबसे एडवांस और पावरफुल मॉडल बताया है.
यह वही मॉडल है, जिसे Anthropic अब अपने टॉप कमर्शियल एआई मॉडल के रूप में यूज करने वाली है. दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने इस वर्जन में परफॉर्मेंस तो बढ़ाई ही है, साथ ही टोकन यूसेज भी काफी कम कर दिया है, जिससे कॉस्ट और कम्प्यूट दोनों कम लगते हैं.
Anthropic ने साफतौर पर कहा है कि Opus 4.5 तीन बड़े एरियाज़ में अपग्रेड लेकर आया है. इन तीन एरियाज़ में पहला कोड जेनरेशन है, दूसरा है एजेंटिक टूल और तीसरे का नाम लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग है. इन तीनों हिस्सों में पिछले मॉडल Claude Opus 4.1 से काफी बड़े लेवल का सुधार किया गया है.
Opus 4.5 is available today on our API and on all three major cloud platforms.— Claude (@claudeai) November 24, 2025
Read more: https://t.co/IyiLyYjmm6 pic.twitter.com/iVb5ZIMrdr
कोडिंग में बड़ी छलांग
Opus 4.5 मुश्किल और लंबे कोडिंग टास्क को अब पहले की तुलना में कम टोकन में पूरा कर सकता है. Anthropic का दावा है कि यह मॉडल पहले के मुकाबले लगभग 65 प्रतिशत कम टोकन में वही आउटपुट दे देता है.इसका मतलब है कि कोड लिखने, समझने और रिफैक्टर करने में मॉडल ज्यादा एफिशिएंट हो गया है. इसके पीछे कंपनी ने बेहतर कंपनी ने बेहतर प्लानिंग और इंटरनल रीजनिंग को मुख्य वजह बताया है.
मल्टी स्टेप वर्कफ्लो का नया स्तर
नया Opus 4.5 उन कामों को भी करने में सक्षम है, जहां एक साथ कई प्रोसेसेज को हैंडल करना पड़ता है. इंटरनल टेस्ट में यह दो अलग-अलग कोडबेस को एक समय पर रिफैक्टर कर पाया और तीन एजेंट्स को कोऑर्डिनेट भी करता रहा.
यह मॉडल हाई लेवल प्लान बनाता है और उसी समय डिटेल में जाकर लो लेवल टास्क भी पूरा कर देता है. कंपनी का कहना है कि नए सिस्टम की बदौलत यह अनावश्यक टूल्स को लोड नहीं करता, सिर्फ उसी टूल कॉल करता है जो असल काम में जरूरी हैं, जिससे कॉन्टेक्स्ट यूज लगभग 85 प्रतिशत तक कम हो जाता है.
बड़ी फाइलें और क्रिएटिव कंटेंट
Opus 4.5 लंबे डॉक्यूमेंट्स और नैरेटिव कंटेंट को और बेहतर तरीके से हैंडल करता है. Anthropic ने दावा किया है कि मॉडल 10 से 15 पेज तक की स्टोरीज में कैरेक्टर, टोन और प्लॉट को बिना बिगाड़े कंटीन्यू रखता है. इसके अलावा यह 3D रीजनिंग में भी पहले से ज्यादा सक्षम है और सीन या स्पैशल रिलेशनशिप्स को काफी डीटेल में समझता और समझाता है.
Introducing Claude Opus 4.5: the best model in the world for coding, agents, and computer use.— Claude (@claudeai) November 24, 2025
Opus 4.5 is a step forward in what AI systems can do, and a preview of larger changes to how work gets done. pic.twitter.com/mid2Z1qzIf
बेंचमार्क में भी आगे
कंपनी के मुताबिक SWE Bench Verified टेस्ट में Opus 4.5 ने 80.9 प्रतिशत स्कोर किया, जो Gemini 3 Pro और GPT 5.1 Codex Max से भी बेहतर है. इससे साफ है कि एजेंटिक कोडिंग में यह मॉडल काफी मजबूत साबित हुआ है.
ज्यादा पावर और कम दाम
Anthropic ने इस मॉडल को पिछले वर्जन के मुकाबले काफी किफायती बनाया है. एंटरप्राइज वर्कलोड में इसकी कॉस्ट लगभग एक तिहाई तक कम बताई गई है. Opus 4.5 अब Claude ऐप, वेबसाइट, API और क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे Amazon Bedrock और Google Vertex AI पर उपलब्ध है.