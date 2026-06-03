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Anthropic का Project Glasswing: साइबर सुरक्षा की नई क्रांति, जानें डिटेल्स

Project Glasswing अब 15 से अधिक देशों में फैल चुका है, जिसमें बिजली, पानी और अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल हैं. ( Image Credit: AP Photo )

हैदराबाद: दुनिया भर में साइबर अटैक्स का खतरा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और यह जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक ने एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपने सबसे पावरफुल एआई मॉडल Mythos का एक्सेस दुनिया भर की लगभग 150 संस्थाओं को दे दिया है. यह वही मॉडल है, जो कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षा की खामियां ढूंढने में इंसानी एक्सपर्ट्स से भी आगे निकल जाता है. अप्रैल की शुरुआत में जब एंथ्रोपिक ने Mythos का टेस्ट किया तो उसके नतीजे काफी चौंकाने वाले थे. मॉडल ने बेहद कम समय में हजारों सुरक्षा कमज़ोरियां पकड़ लीं. यही देखकर कंपनी ने सोचा कि अगर यह टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ गई, तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है. इस कारण शुरुआत में सिर्फ 50 भरोसेमंद पार्टिशिपेंट्स को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है, जिसे Project Glasswing नाम दिया गया. 10,000 से ज्यादा खतरनाक बग्स पकड़े