Anthropic का दूसरा सबसे बड़ा यूज़रबेस बना भारत, बेंगलुरु में खोला देश का पहला ऑफिस

Anthropic ने बेंगलुरु में भारत का पहला ऑफिस खोल दिया है और भारत इस एआई कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा बेस बन चुका है. ( Anthropic )

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में कई कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही है. उनमें से एक Anthropic भी है, जिसे भारत में अपना पहला ऑफिस खोल दिया है. कंपनी ने सोमवार यानी 16 फरवरी 2026 को भारत के बेंगलुरु में अपना पहला ऑफिस खोला है. इसकी खास बात है कि कंपनी ने भारत में अपना पहला ऑफिस AI Impact Summit 2026 को पहले दिन खोला है. इससे साफ है कि कंपनी भारत के बाज़ार को लेकर काफी गंभीर है. कंपनी के मुताबिक, भारत अब उसके लिए दूसरा सबसे बड़ा यूज़र बेस बन चुका है. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यह उसका दूसरा ऑफिस है. इससे पहले कंपनी ने जापान के टोक्यो में अपनी मौजूदगी बनाई थी. बेंगलुरु में नया ऑफिस खोलने के साथ ही कंपनी ने यहां लोकल टैलेंट की भर्ती भी शुरू कर दी है. यह नया दफ्तर Embassy Golf Links Business Park में स्थित है. कंपनी का कहना है कि यह ऑफिस भारत में उसके कई बड़े पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को संभालेगा. Anthropic ने शिक्षा, एंटरप्राइज और कृषि जैसे क्षेत्रों में कई संगठनों के साथ मिलकर काम शुरू किया है.