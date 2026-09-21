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Anthropic, OpenAI, SpaceXAI और Google के खिलाफ केस दर्ज, AI की रफ्तार को मिलकर स्लो करने का आरोप

चार बड़ी एआई-कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर विकास की रफ्तार धीमी करने का अवैध समझौता किया जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है.

Senator Hawley refused to grant an antitrust exemption, while Trump dismissed the demand for regulation as a conspiracy.
सीनेटर हॉली ने एंटीट्रस्ट छूट देने से इनकार किया जबकि ट्रंप ने रेगुलेशन की मांग को साजिश बताकर खारिज किया. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 2:19 PM IST

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हैदराबाद: अमेरिका में चार बड़ी एआई कंपनियों के खिलाफ एक नया मुकदमा दायर किया गया है. इस मुकदमे में एंथ्रोपिक, ओपनएआई, स्पेसएक्सएआई और गूगल पर आरोप लगाए गए हैं कि इन चारों एआई कंपनियों ने आपस में मिलकर अवैध डील की है ताकि अपनी-अपनी एआई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की रफ्तार को स्लो रखी जा सके.

एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मुकदमा शुक्रवार को कैलिफोर्निया के नॉर्दन डिस्ट्रिक्ट की यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल किया गया. इसमें कहा गया है कि कंपनियों ने एंटीट्रस्ट यानी कंप्टीशन से जुड़े कानून तोड़े हैं. इस केस में दलील दी गई है कि जब बड़े प्रतिद्वंदी मिलकर एआई डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की स्पीड को स्लो करने के लिए एकसाथ सहमति जता सकते हैं, तो पेड एआई सब्सक्रिप्शन लेने वाले ग्राहकों को मिलने वाली वैल्यू घट जाती है.

12 सितंबर को क्या हुआ था

इस केस में दावा किया गया है कि यह तालमेल ज्यादातर 12 सितंबर को हुआ. उस दिन एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने एक निबंध लिखा. इसमें उन्होंने पूरी इंडस्ट्री से मिलकर काम करने की अपील की, ताकि टेक्नोलॉजी की रफ्तार कम हो और सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर हो सकें. उसी दिन ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, स्पेसएक्सएआई के सीईओ एलन मस्क और गूगल डीपमाइंड के सह-संस्थापक और चेयर डेमिस हसाबिस ने भी पब्लिकली कहा था कि अमोदेई के सुझावों से सहमति जताई है.

इस मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन चारों बड़ी एआई कंपनियों के बीच हुई डील की शुरुआत कई महीने पहले ही हो चुकी थी. इसके लिए जुलाई 2026 में जारी किए गए एक बयान का भी जिक्र किया गया है, जिस पर कई बड़ी एआई लैब्स के वरिष्ठ कर्मचारियों ने हस्ताक्षर भी किए थे. उस बयान में माना गया था कि किसी कंपनी पर अकेले एआई ग्रोथ की स्पीड को धीमा करने का काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धी दबाव रहता है. इस बयान में सरकार से भी कहा गया था कि वो ऑटोमेटेड एआई डेवलपमेंट को स्लो करने की ग्लोबल प्रयासों का साथ दे.

वादियों की दलील

यह मुकदमा चार नामित वादियों की तरफ से है. ये लोग चैटजीपीटी, क्लॉड, ग्रोक या जेमिनी के सब्सक्रिप्शन का पैसा देते हैं. उनके वकील एक प्रस्तावित नेशनवाइड क्लास की तरफ से भी केस लड़ रहे हैं. इसका मतलब है कि इन सर्विसेज़ के देशभर के दूसरे पेड यूज़र्स भी इसमें शामिल माने जाएंगे. वादियों का कहना है कि जब मेन कंप्टीटीटर यह तय कर लें कि उनका प्रोग्रेस मार्केट के कंप्टीशन से तय होने वाली ग्रोथ से स्लो रहेगा, तो इसका बुरा असर ग्राहकों पर पड़ता है.

उन्हें इस पर आपत्ति नहीं है कि कोई कंपनी अकेले सुरक्षा के लिए अपनी रफ्तार को कम कर दे. उनकी आपत्ति उस 'शॉर्टकट' पर है, जिसमें हर कंपनी अपनी जवाबदेही निभाने की जगह सामूहिक रोक का सहारा ले. उनके मुताबिक प्रतिस्पर्धी बाजार में ही जिम्मेदारी और असली तरक्की मुमकिन है. वादी यह भी कहते हैं कि कंपनियां कांग्रेस, व्हाइट हाउस या किसी एजेंसी से रेगुलेशन बनाने या एंटीट्रस्ट छूट मांगें, तो उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं.

वादियों के मुख्य वकील निक रॉली ने कहा कि अगल एआई सुरक्षा और प्रोटोकॉल का फैसला दुनिया की सबसे ताकतवर मुनाफे वाली टेक कंपनियों के निजी समझौते से होगा, तो एआई जल्दी ही इंसानों के काबू से बाहर जा सकता है. उनका कहना है कि इससे सभी की जान को खतरा हो सकता है. इस मुकदमे में दूसरी ओर से एआई कंपनियों यानी एंथ्रोपिक, ओपनएआई, गूगल और स्पेसएक्सएआई के प्रतिनिधियों ने बीते शनिवार यानी 19 सितंबर 2026 तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी.

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