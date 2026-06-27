Anthropic Mythos 5 मॉडल को मिली थोड़ी राहत, अमेरिकी सरकार ने दी लिमिटेड एक्सेस की मंजूरी
एंथ्रोपिक को अमेरिकी सरकार से आंशिक राहत मिली है, जिससे चुनिंदा साइबर सिक्योरिटी फर्म्स को Mythos 5 मॉडल की एक्सेस मिलने लगी है.
Published : June 27, 2026 at 10:30 AM IST
हैदराबाद: एंथ्रोपिक को अमेरिकी सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है. कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि अब अमेरिका की कुछ चुनिंदा साइबर सिक्योरिटी फर्म्स को उसके एडवांस्ड एआई मॉडल्स Mythos 5 का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है. यह फैसला उन पाबंदियों में आंशिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं की वजह से लगाई गई थीं. कंपनी ने साफ किया है कि इससे पहले अमेरिकी प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए Mythos 5 की एक्सेस को पूरी तरह रोक दिया था.
एंथ्रोपिक की तरफ से कहा गया है कि वह सरकार के साथ बातचीत जारी रखेगी, ताकि Mythos 5 का एक्सेस और भी अन्य यूज़र्स तक पहुंचा जा सके. इसके अलावा कंपनी अपने दूसरे एआई मॉडल Fable 5 को भी आम जनता के लिए दोबारा उपलब्ध कराना चाहती है. कंपनी के एक प्रतिनिधि ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बातचीत अभी भी जारी है और इसका असर आने वाले हफ्तों में दिख सकता है.
Since June 12, we’ve been working closely with the US government to restore access to Claude Mythos 5 and Fable 5. Today, the government notified us that Mythos 5, our strongest cybersecurity model, can be redeployed to a set of US organizations that operate and defend critical…— Anthropic (@AnthropicAI) June 27, 2026
सरकार और एंथ्रोपिक के बीच पुराना टकराव
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिकी की एआई कंपनी एंथ्रोपिक और अमेरिका की मौजूदा सरकार यानी ट्रंप प्रशासन के बीच टकराव देखने को मिला हो. पिछले कुछ महीनों से दोनों के रिश्ते काफी खराब रहे हैं. उसके बाद इस महीने की 12 जून को अमेरिकी सरकार ने एंथ्रोपिक को अपने दो सबसे एडवांस्ड AI मॉडल्स का एक्सेस तुरंत रोकने का आदेश दिया था, क्योंकि सरकार को इनके सेफ्टी सिस्टम में कुछ कमियां नज़र आई थीं. इनमें मॉडल के गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ सकता था. सरकार के इस कदम के बाद कई लोगों ने इसे ओवररीच यानी जरूरत से ज्यादा जरूरत से ज़्यादा दखलअंदाज़ी बताया था.
जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे पहले भी एंथ्रोपिक और व्हाइट हाउस के बीच विवाद हो चुका है, जब कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी को मास सर्विलांस और ऑटोनॉमस वेपन्स में इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था. कंपनी के इस फैसले के बाद पेंटागन ने एंथ्रोपिक के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिए थे, जिसके बाद एंथ्रोपिक और अमेरिकी सरकार के बीच रिश्ते काफी बिगड़ गए थे.
GPT-5.6 मॉडल पर भी लगाई पाबंदी
गौरतलब है कि शुक्रवार यानी 26 जून को ही एंथ्रोपिक की प्रतिद्वंद्वी कंपनी OpenAI ने भी अपना नया GPT-5.6 मॉडल लॉन्च किया, लेकिन सरकार ने उसके एक्सेस को भी सीमित कर दिया और हर कस्टमर की मंजूरी अलग-अलग सरकारी स्तर पर वेरिफाई की जा रही है. इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि एआई इंडस्ट्री इस वक्त अमेरिकी सरकार की कड़ी निगरानी के दौर से गुजर रही है.
We believe in broad access and plan to make GPT-5.6 Sol, Terra, and Luna generally available in the coming weeks.— OpenAI (@OpenAI) June 26, 2026
For now, at the request of the U.S. government, we’re starting with a limited preview among a small group of trusted partners in Codex and the API.
इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एग्ज़िक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए थे, जिसके तहत एडवांस्ड AI मॉडल्स को पब्लिक रिलीज़ से पहले एक वॉलंटरी फेडरल रिव्यू प्रोसेस से गुज़रना होगा, ताकि उनसे जुड़े नेशनल सिक्योरिटी रिस्क का आकलन किया जा सके. व्हाइट हाउस ने अभी इस बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है कि इस ऑर्डर को कैसे लागू किया जाएगा, कंपनियां इसमें किस तरह हिस्सा ले रही हैं, या किन-किन AI मॉडल्स पर यह रिव्यू फ्रेमवर्क लागू होगा.