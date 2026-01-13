Anthropic ने लॉन्च किया Cowork AI, जानें यह कैसे बदलेगा इंसानों की डेली वर्क लाइफ
Anthropic ने Cowork लॉन्च किया है, जो Claude AI पर आधारित एक टूल है और बिना कोडिंग रोज़मर्रा के डिजिटल काम आसान बनाता है.
Published : January 13, 2026 at 5:34 PM IST
हैदराबाद: एआई की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे और इस कड़ी में Anthropic नाम की एआई कंपनी ने अपना एक नया टूल लॉन्च किया है, जिसका नाम Cowork है. यह टूल Claude AI पर बेस्ड है. इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो टेक्निकल या कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं यानी जिन्हें इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है. आसान शब्दों में कहें तो Cowork एक ऐसा AI असिस्टेंट है जो ऑफिस या डिजिटल कामों में इंसानों के साथ मिलकर काम करता है. आइए हम आपको इस नए टूल के बारे में बताते हैं.
अब तक एआई टूल्स ज्यादातर जवाब देने या सवालों के उत्तर तक ही सीमित थे, लेकिन Cowork इससे एक कदम आगे जाता है. यह सिर्फ बताता नहीं, बल्कि खुद काम को समझकर उसे पूरा करने की कोशिश करता है. जैसे अगर आप इससे कहें कि किसी फोल्डर की फाइलें व्यवस्थित करनी हैं, रिपोर्ट बनानी है या पुराने डॉक्यूमेंट से जरूरी जानकारी निकालनी है, तो यह खुद प्लान बनाकर उस पर काम करता है.
Introducing Cowork: Claude Code for the rest of your work.— Claude (@claudeai) January 12, 2026
Cowork lets you complete non-technical tasks much like how developers use Claude Code. pic.twitter.com/EqckycvFH3
Cowork की खास बातें
Cowork को Claude Desktop ऐप के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे अभी मैक यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी तरह की कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती. यूज़र्स इसे बेहद आसान भाषा में निर्देष देते हैं और एआई उसी के हिसाब से फाइल्स खोलता है, एडिट करता है और जरूरत पड़ने पर नई फाइल भी तैयार करता है.
Anthropic का कहना है कि Cowork को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूज़र का कंट्रोल बना रहे. यह एआई सिर्फ उन्हीं फोल्डर और डेटा तक एक्सेस कर सकता है, जिनकी अनुमति यूज़र उसे देता है. इसके अलावा Cowork किसी भी बड़े संवेदनशील बदलाव से पहले यूज़र से कन्फर्मेशन भी मांगता है, ताकि कोई गलती ना हो.
Cowork को फिलहाल रिसर्च प्रीव्यू के तौर पर लॉन्च किया गया है और यह Claude Max सब्सक्रिप्शन के साथ मिलता है. कंपनी आगे चलकर इसे और प्लेटफॉर्म्स पर लाने की तैयारी कर रही है. कुल मिलाकर Cowork इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में AI सिर्फ सलाह देने वाला टूल नहीं रहेगा, बल्कि इंसानों के साथ मिलकर काम करने वाला डिजिटल साथी बन जाएगा.