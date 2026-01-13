ETV Bharat / technology

Anthropic ने लॉन्च किया Cowork AI, जानें यह कैसे बदलेगा इंसानों की डेली वर्क लाइफ

Cowork को फिलहाल research preview के तौर पर लॉन्च किया गया है. ( Image Credit: Anthropic )

हैदराबाद: एआई की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे और इस कड़ी में Anthropic नाम की एआई कंपनी ने अपना एक नया टूल लॉन्च किया है, जिसका नाम Cowork है. यह टूल Claude AI पर बेस्ड है. इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो टेक्निकल या कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं यानी जिन्हें इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है. आसान शब्दों में कहें तो Cowork एक ऐसा AI असिस्टेंट है जो ऑफिस या डिजिटल कामों में इंसानों के साथ मिलकर काम करता है. आइए हम आपको इस नए टूल के बारे में बताते हैं. अब तक एआई टूल्स ज्यादातर जवाब देने या सवालों के उत्तर तक ही सीमित थे, लेकिन Cowork इससे एक कदम आगे जाता है. यह सिर्फ बताता नहीं, बल्कि खुद काम को समझकर उसे पूरा करने की कोशिश करता है. जैसे अगर आप इससे कहें कि किसी फोल्डर की फाइलें व्यवस्थित करनी हैं, रिपोर्ट बनानी है या पुराने डॉक्यूमेंट से जरूरी जानकारी निकालनी है, तो यह खुद प्लान बनाकर उस पर काम करता है.