Anthropic ने लॉन्च किया Claude Opus 4.6, अब मिलेगा 10 लाख टोकन सपोर्ट

Anthropic ने Claude Opus 4.6 लॉन्च किया, जो 1 मिलियन टोकन सपोर्ट, बेहतर कोडिंग और मजबूत सेफ्टी फीचर्स देता है.

Anthropic's new Claude Opus 4.6 can now handle longer contexts with 1 million tokens and advanced coding capabilities.
Anthropic का नया Claude Opus 4.6 अब 1 मिलियन टोकन के साथ लंबा कॉन्टेक्स्ट और एडवांस कोडिंग संभाल सकता है. (Image: Claude)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 6, 2026 at 7:21 PM IST

हैदराबाद: AI की दुनिया में Anthropic ने एक और बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने गुरुवार को अपना नया और ज्यादा पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल (AI Mode) लॉन्च किया है, जिसका नाम Claude Opus 4.6 है. यह मॉडल आमतौर पर उन कमियों को दूर करने के लिए लाया गया है, जो इसके पुराने वर्ज़न Opus 4.5 में देखी गई थीं.

Claude Opus 4.5 काफी मुश्किल सवालों और एडवांस रीजनिंग में अच्छा था, लेकिन जब बहुत लंबे डॉक्यूमेंट्स, बड़े डेटाबेस या लंबे समय तक चलने वाले टास्क की बात आती थी, तो वहां इसकी परफॉर्मेंस कमजोर हो जाती थी. अब नया एआई मॉडल यानी Opus 4.6 इसी समस्या को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका 1 मिलियन यानी 10 लाख टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो है. इसका मतलब यह है कि अब Claude बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी एक साथ समझ और प्रोसेस कर सकता है, बिना यह भूले कि पहले क्या कहा गया था. इससे पहले Opus मॉडल्स में यह लिमिट करीब 2 लाख टोकन तक ही थी.

Claude Opus 4.6 के साथ आए नए फीचर्स

Anthropic ने इसमें Context Compaction जैसा फीचर भी जोड़ा है, जो लंबे टास्क के दौरान पुरानी जानकारी को शॉर्ट-समरी में बदल देता है, ताकि मॉडल फोकस बनाए रख सके. इसके साथ ही Adaptive Thinking सिस्टम दिया गया है, जिसमें मॉडल खुद तय करता है कि किस सवाल पर ज्यादा सोचने की जरूरत है और कहां जल्दी जवाब दिया जा सकता है. यूज़र को Effort Control का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे स्पीड, इंटेलिजेंस और लागत को कंट्रोल किया जा सकता है.

कंपनी के मुताबिक, Claude Opus 4.6 कई बेंचमार्क टेस्ट्स में बाकी टॉप AI मॉडल्स से आगे निकल गया है. Terminal-Bench 2.0 में इसने कमांड लाइन टास्क में बेहतरीन स्कोर किया है. Humanity’s Last Exam जैसे मल्टी-डिसिप्लिन टेस्ट में भी इसकी परफॉर्मेंस काफी मजबूत रही. खास बात यह है कि कुछ एजेंट-बेस्ड टेस्ट्स में इसने OpenAI के GPT-5.2 से भी बेहतर स्कोर किया है.

कोडिंग के मामले में यह मॉडल बड़े सॉफ्टवेयर रिपॉजिटरी को खुद मैनेज कर सकता है, कोड रिव्यू कर सकता है और बग्स को ज्यादा सटीकता से ठीक कर सकता है. बिजनेस यूज़र्स के लिए यह फाइनेंशियल एनालिसिस, डॉक्यूमेंट जनरेशन और मल्टी-स्टेप रिसर्च जैसे काम भी आसानी से कर सकता है.

Anthropic का कहना है कि सेफ्टी इस मॉडल की प्राथमिकता बनी हुई है. नए साइबर सिक्योरिटी टेस्ट जोड़े गए हैं ताकि किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके. Claude Opus 4.6 फिलहाल वेबसाइट, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, API और बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. API की कीमत $5 प्रति मिलियन इनपुट टोकन और $25 प्रति मिलियन आउटपुट टोकन से शुरू होती है.

