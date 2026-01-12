ETV Bharat / technology

ChatGPT के बाद Anthropic ने की मेडिकल AI प्लेटफॉर्म में एंट्री, लॉन्च किया Claude for Healthcare

Anthropic का कहना है कि Claude for Healthcare खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए बनाया गया है. ( Image Credit: Anthropic )

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे हरेक सेक्टर में एंट्री कर रहा है. अब एआई मेडिकल सेक्टर में भी एंट्री कर रहा है. OpenAI के ChatGPT के बाद अब इस बार Anthropic ने भी हेल्थकेयर सेक्टर के लिए खास तौर पर तैयार किए गए नए AI टूल्स लॉन्च किए हैं, जिन्हें Claude for Healthcare नाम दिया गया है. यह पहल डॉक्टरों, अस्पतालों, बीमा कंपनियों और आम लोगों के लिए मेडिकल जानकारी को समझना और इस्तेमाल करना आसान बनाने पर फोकस करती है. दिलचस्प बात यह है कि यह ऐलान ऐसे समय पर आया है, जब हाल ही में OpenAI ने भी ChatGPT Health को पेश किया था. Anthropic ने अपने न्यूज रूम पोस्ट में बताया कि Claude for Healthcare टूल्स और रिसोर्सेज का एक ऐसा सेट है, जो हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स, पेयर्स और कंज्यूमर्स को मेडिकल कामों में Claude का इस्तेमाल करने की सुविधा देता है. इसका मकसद इलाज से जुड़े एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को तेज और सरल बनाना है. Claude for Healthcare की खास बातें इस प्लेटफॉर्म की ताकत Claude Opus 4.5 मॉडल है, जिसे खास तौर पर मेडिकल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. कंपनी के अनुसार, इस मॉडल ने MedCalc बेंचमार्क में 61.3% और MedAgentBench में 92.3% स्कोर किया है. यही मॉडल Claude for Healthcare का आधार है.