ChatGPT के बाद Anthropic ने की मेडिकल AI प्लेटफॉर्म में एंट्री, लॉन्च किया Claude for Healthcare
Anthropic ने Claude for Healthcare लॉन्च किया, जो मेडिकल AI टूल्स के जरिए हेल्थकेयर एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को तेज और आसान बनाएगा.
Published : January 12, 2026 at 5:54 PM IST
हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे हरेक सेक्टर में एंट्री कर रहा है. अब एआई मेडिकल सेक्टर में भी एंट्री कर रहा है. OpenAI के ChatGPT के बाद अब इस बार Anthropic ने भी हेल्थकेयर सेक्टर के लिए खास तौर पर तैयार किए गए नए AI टूल्स लॉन्च किए हैं, जिन्हें Claude for Healthcare नाम दिया गया है. यह पहल डॉक्टरों, अस्पतालों, बीमा कंपनियों और आम लोगों के लिए मेडिकल जानकारी को समझना और इस्तेमाल करना आसान बनाने पर फोकस करती है.
दिलचस्प बात यह है कि यह ऐलान ऐसे समय पर आया है, जब हाल ही में OpenAI ने भी ChatGPT Health को पेश किया था. Anthropic ने अपने न्यूज रूम पोस्ट में बताया कि Claude for Healthcare टूल्स और रिसोर्सेज का एक ऐसा सेट है, जो हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स, पेयर्स और कंज्यूमर्स को मेडिकल कामों में Claude का इस्तेमाल करने की सुविधा देता है. इसका मकसद इलाज से जुड़े एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को तेज और सरल बनाना है.
Claude for Healthcare की खास बातें
इस प्लेटफॉर्म की ताकत Claude Opus 4.5 मॉडल है, जिसे खास तौर पर मेडिकल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. कंपनी के अनुसार, इस मॉडल ने MedCalc बेंचमार्क में 61.3% और MedAgentBench में 92.3% स्कोर किया है. यही मॉडल Claude for Healthcare का आधार है.
Introducing Claude for Healthcare. Claude can now also connect to Centers for Medicare & Medicaid Services Coverage Database, International Classification of Diseases (ICD-10), and the National Provider Identifier Registry. pic.twitter.com/Oy4EXbpl0g— Andrew Curran (@AndrewCurran_) January 11, 2026
Claude for Healthcare में कनेक्टर्स की सुविधा दी गई है, जिससे यह थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स और डेटाबेस से जानकारी निकाल सकता है. हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब है कि AI अलग-अलग सिस्टम से डेटा लेकर रिपोर्ट बनाने और जरूरी जानकारी जुटाने में मदद कर सकता है. फिलहाल यह CMS Coverage Database, ICD-10 और National Provider Identifier Registry जैसे प्लेटफॉर्म्स से जुड़ सकता है. इससे कवरेज चेक करना, मेडिकल कोडिंग और ऑथराइजेशन प्रोसेस आसान हो जाता है.
इसके साथ ही दो नए एजेंट स्किल्स भी जोड़े गए हैं. पहला FHIR डेवलपमेंट स्किल है, जो हेल्थ सिस्टम्स के बीच डेटा एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है. दूसरा प्रायर ऑथराइजेशन रिव्यू स्किल है, जो संस्थाओं को अपनी पॉलिसी और क्लिनिकल गाइडलाइन्स के अनुसार काम करने में मदद करता है.
Anthropic का कहना है कि Claude for Healthcare खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए बनाया गया है. यह प्रायर ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, मरीजों के रिकॉर्ड, अपील डॉक्यूमेंट्स और कवरेज नियमों के रिव्यू में लगने वाले समय को घंटों से घटाकर काफी कम कर सकता है, और वो भी HIPAA नियमों का पालन करते हुए.
इसके अलावा, यूजर्स अब अपने हेल्थ रिकॉर्ड और लैब रिपोर्ट्स भी सुरक्षित तरीके से Claude के साथ अपलोड कर सकेंगे. फिलहाल HealthEx और Function कनेक्टर्स बीटा में हैं, जबकि Apple Health और Android Health इंटीग्रेशन जल्द ही मोबाइल ऐप्स में उपलब्ध होंगे.