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Anthropic लाया क्लॉड कोड चैनल्स: टेलीग्राम-डिस्कॉर्ड से AI को कर पाएंगे कंट्रोल

यह फीचर MCP प्रोटोकॉल को उल्टा करके काम करता है और सेशन की स्टेट बरकरार रखता है ताकि काम बीच में न रुके. ( Image Credit: AFP )

हैदराबाद: एंथ्रोपिक ने अपने क्लॉड एआई चैटबॉट के लिए एक नई सुविधा लॉन्च की है, जिसे क्लाउड कोड चैनल्स कहते हैं. यह फीचर डेवलपर्स को फोन पर टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड जैसे मैसेजिंग ऐप्स से सीधे अपने कंप्यूटर पर चल रहे क्लॉड कोड सेशन को मैसेज भेजने की सुविधा देता है. इसका मतलब है कि आप अपने घर पर कंप्यूटर पर कोई कोडिंग टास्क चला रहे हैं और बाहर निकल गए हैं, तो फोन से ही निर्दश दे सकते हैं और जवाब भी पा सकते हैं. इस फीचर को अभी तक रिसर्च प्रीव्यू स्टेज यानी टेस्टिंग स्टेज में रखा गया है और टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड के साथ-साथ फेकचैट को भी सपोर्ट करता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए क्लॉड कोड वर्जन 2.1.80 या उससे नया चाहिए, साथ ही claude.ai अकाउंट से लॉगिन अगर आप ऑर्गनाइजेशन के API की से क्लॉड कोड यूज करते हैं, तो यह फीचर अभी उपलब्ध नहीं है. यह कैसे काम करता है? क्लॉड कोड चैनल्स मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) को उल्टा करके चलाते हैं. MCP एक ओपन-सोर्स स्टैंडर्ड है जो एंथ्रोपिक ने बनाया है, ताकि AI मॉडल्स बाहर के टूल्स और डेटा से जुड़ सकें. सामान्य तरीके से यूजर क्लॉड को मैसेज भेजता है, क्लॉड टूल कॉल करता है और जवाब देता है, लेकिन चैनल्स में उल्टा होता है यानी टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड पर मैसेज आता है, वो एक इवेंट के रूप में लोकल MCP सर्वर (जो क्लॉड कोड के साथ प्लगइन की तरह चलता है) को जाता है. क्लॉड कोड उसे पढ़ता है, टास्क पूरा करता है और जवाब उसी चैनल पर भेज देता है. सबसे अच्छी बात है कि सेशन स्टेट बरकरार रहता है, यानी हर बार नया सेशन नहीं खोलना पड़ता, पुरानी बातचीत याद रहती है.