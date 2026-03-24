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Anthropic का नया अपडेट, Claude अब आपके कंप्यूटर को खुद संभाल लेगा!

कंपनी के मुताबिक, इसे मुश्किल कामों में कभी-कभी दोबारा प्रयास की जरूरत पड़ सकती है लेकिन सुरक्षा के लिए क्लॉड हमेशा अनुमति लेकर आगे बढ़ता है. ( Image Credit: AP )

हैदराबाद: Anthropic ने अपने पॉपुलर एआई चैटबॉट क्लॉड में एक ऐसा फीचर जोड़ दिया है, सच में काफी हैरान करने वाला है. अब क्लॉड आपके कंप्यूटर पर खुद काम भी कर सकता है. एंथ्रोपिक का चैटबॉट अब अपने यूज़र के कंप्यूटर पर फाइल्स खोलना, ब्राउज़र में घूमना, ऐप्स यूज़ करना और डेवलपमेंट टूल्स चलाने जैसे तमाम कामों को खुद हैंडल कर सकता है और इसके लिए आपको कंप्यूटर के पास होने की भी जरूरत नहीं है. कंपनी ने इसे रिसर्च प्रीव्यू के तौर पर लॉन्च किया है, जो मुख्य रूप से Claude Pro और Max सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है. इस फीचर को फिलहाल सिर्फ macOS डिवाइस पर उपलब्ध कराया गया है. इस नई क्षमता को कंपनी ने Claude Code और Cowork AI टूल्स से जोड़ा है. पहले 2024 में Claude 3.5 Sonnet मॉडल में कुछ ऑटोनॉमस फीचर्स आए थे, लेकिन अब इन्हें प्रोग्रामर्स के लिए खास एजेंट्स में और बेहतर बना दिया गया है. कैसे काम करेगा नया फीचर? इन्हें यूज़ करने के लिए आपको क्लॉड का डेस्कटॉप ऐप अपने मैक पर रनिंग रखना होगा और उसे मोबाइल ऐप से पेयर करना होगा. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए यूज़र्स को कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं करना पड़ता. Anthropic का कहना है कि क्लॉड पहले चेक करता है कि क्या कोई डायरेक्ट कनेक्टर उपलब्ध है, जैसे- Slack या Google Workspace. अगर नहीं, तो वह आपके ब्राउज़र, माउस, कीबोर्ड और स्क्रीन को कंट्रोल करके पूरा करता है, लेकिन कंपनी ने साफ तौर पर भरोसा दिलाया है कि क्लॉड कोई भी एक्सप्लोरिंग, स्क्रॉलिंग या क्लिकिंग करने से पहले यूज़र्स की क्लियर परमिशन जरूरा मागंगे. इसका मतलब है कि कंपनी ने सुरक्षा और प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा है.