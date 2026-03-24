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Anthropic का नया अपडेट, Claude अब आपके कंप्यूटर को खुद संभाल लेगा!

यह नया फीचर क्लॉड को असली डिजिटल वर्कर बना रहा है जो आपकी अनुपस्थिति में भी काम पूरा कर देता है.

According to the company, it may occasionally require a retry for difficult tasks; however, for safety purposes, Claude always proceeds only after obtaining permission.
कंपनी के मुताबिक, इसे मुश्किल कामों में कभी-कभी दोबारा प्रयास की जरूरत पड़ सकती है लेकिन सुरक्षा के लिए क्लॉड हमेशा अनुमति लेकर आगे बढ़ता है. (Image Credit: AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 24, 2026 at 8:19 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: Anthropic ने अपने पॉपुलर एआई चैटबॉट क्लॉड में एक ऐसा फीचर जोड़ दिया है, सच में काफी हैरान करने वाला है. अब क्लॉड आपके कंप्यूटर पर खुद काम भी कर सकता है. एंथ्रोपिक का चैटबॉट अब अपने यूज़र के कंप्यूटर पर फाइल्स खोलना, ब्राउज़र में घूमना, ऐप्स यूज़ करना और डेवलपमेंट टूल्स चलाने जैसे तमाम कामों को खुद हैंडल कर सकता है और इसके लिए आपको कंप्यूटर के पास होने की भी जरूरत नहीं है.

कंपनी ने इसे रिसर्च प्रीव्यू के तौर पर लॉन्च किया है, जो मुख्य रूप से Claude Pro और Max सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है. इस फीचर को फिलहाल सिर्फ macOS डिवाइस पर उपलब्ध कराया गया है. इस नई क्षमता को कंपनी ने Claude Code और Cowork AI टूल्स से जोड़ा है. पहले 2024 में Claude 3.5 Sonnet मॉडल में कुछ ऑटोनॉमस फीचर्स आए थे, लेकिन अब इन्हें प्रोग्रामर्स के लिए खास एजेंट्स में और बेहतर बना दिया गया है.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

इन्हें यूज़ करने के लिए आपको क्लॉड का डेस्कटॉप ऐप अपने मैक पर रनिंग रखना होगा और उसे मोबाइल ऐप से पेयर करना होगा. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए यूज़र्स को कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं करना पड़ता. Anthropic का कहना है कि क्लॉड पहले चेक करता है कि क्या कोई डायरेक्ट कनेक्टर उपलब्ध है, जैसे- Slack या Google Workspace. अगर नहीं, तो वह आपके ब्राउज़र, माउस, कीबोर्ड और स्क्रीन को कंट्रोल करके पूरा करता है, लेकिन कंपनी ने साफ तौर पर भरोसा दिलाया है कि क्लॉड कोई भी एक्सप्लोरिंग, स्क्रॉलिंग या क्लिकिंग करने से पहले यूज़र्स की क्लियर परमिशन जरूरा मागंगे. इसका मतलब है कि कंपनी ने सुरक्षा और प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा है.

यह फीचर खासतौर पर Dispatch के साथ बहुत अच्छा काम करता है. Dispatch एक क्रॉस-डिवाइस टूल है, जिसकी मदद से आप अपने फोन से ही डेस्कटॉप ऐप को टास्क असाइन कर सकते हैं. आप चाहे ऑफिस में बाहर हों या घर पर आराम कर रहे हों, क्लॉड आपके कंप्यूटर पर काम करता रहेगा. उदाहरण के लिए, सुबह की ब्रिफिंग तैयार करना, ईमेल चेक करना या कोई रिपीट जनरेट करना हो, यह सबकुछ अपने-आप कर देता है.

अभी परफेक्ट नहीं फीचर

हालांकि, कंपनी खुद मान रही है कि यह फीचर अभी परफेक्ट नहीं है. यह मुश्किल कामों को कभी-कभी दोबारा ट्राई कर सकता है. स्क्रीन के जरिए काम करने की स्पीड डायरेक्शन इंटीग्रेशन से थोड़ी कम होती है. उसके बाद भी, यह शुरुआती स्टेज में ही काफी इम्प्रेसिव है. प्रोग्रामर्स अब कोडिंग सेशन्स को और आसान बना सकते हैं, जबकि आम यूज़र्स अपनी डेली-लाइफ के ऑफिस वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं.

Anthropic इस अपडेट के जरिए क्लॉड को सिर्फ एक चैटबॉट से कहीं आगे ले जा रहा है. यह अब एक असली डिजिटल हेल्पर बन रहा है, जो आपके कंप्यूटर पर आपका काम बिना आपके रहते हुए भी कर सकता है, लेकिन आपकी परमिशन और प्राइवेसी का भी ख्याल रखता है. आने वाले वक्त में इस सुविधा को मैकबुक ओएस के साथ विंडोज़ में भी शुरू किया जा सकता है, जिससे दुनियाभर के ज्यादा से ज्यादा यूज़र्स इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगे. हालांकि, फिलहाल अगर आप Claude के प्रो या मैक्स सब्सक्राइबर हैं तो आप इस रिसर्च प्रीव्यू को मैकबुक पर ट्राई कर सकता है.

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