Anthropic Fable 5 और Mythos 5 AI मॉडल्स दोबारा हुए एक्टिव, अमेरिकी सरकार ने हटाई पाबंदी
अमेरिकी सरकार ने एक्सपोर्ट पाबंदी हटाई तो एंथ्रोपिक ने फेबल 5 और मिथोस 5 मॉडल्स को दोबारा एक्टिव कर दिया है.
Published : July 1, 2026 at 7:26 PM IST
हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने सबसे एडवांस्ट मॉडल्स Fable 5 और Mythos 5 को दोबारा एक्टिव कर दिया है. दरअसल, अमेरिकी सरकार ने इन दोनों मॉडल्स पर लगी एक्सपोर्ट पाबंदी हटा ली है, जिसके बाद एंथ्रोपिक अपने इन पावरफुल एआई मॉडल्स को फिर से चालू कर सकता है और कंपनी ने इन्हें एक्टिव करना शुरू कर भी दिया है. अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं की वजह से एंथ्रोपिक के इन दोनों सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स पर अचानक पाबंदी लगा दी थी.
कैसे शुरू हुआ विवाद?
इस मामले की मुख्य जड़ अमेजन के रिसर्चर्स की एक खोज है. उन्होंने पाया कि फेबल 5 मॉडल की सुरक्षा को एक खास तरीके से बायपास किया जा सकता है, जिससे मॉडल सॉफ्टवेयर की कमियां ढूंढकर उन्हें एक्सप्लॉइट करने का तरीका भी बता सकता था.
इसी वजह से अमेरिकी सरकार ने 12 जून को दोनों मॉडल्स पर हर विदेशी नागरिक के लिए एक्सेस रोकने का आदेश दे दिया था. यह आदेश इतना व्यापक था कि खुथ एंथ्रोपिक के गैर-अमेरिकी कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए और वो भी इन दोनों मॉडल्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे. इसकी वजह से कंपनी के दोनों मॉडल्स को सभी के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ गया.
Claude Fable 5 will be available again globally tomorrow.— Anthropic (@AnthropicAI) July 1, 2026
After a series of productive conversations with the US government, we're redeploying the model with a new set of classifiers to target and block more cybersecurity tasks. In the near term, some routine tasks like coding…
अब क्या बदला?
अब इस विवाद की स्थिति बदल चुकी है. फेबल 5 मॉडल एक जुलाई से क्लॉड प्लेटफॉर्म, क्लॉड डॉट एआई, क्लॉड कोवर्क और क्लॉड कोड सहित सभी जगह दुनियाभर के यूजर्स के लिए फिर से उपलब्ध हो गया है. हालांकि, Mythos 5 की वापसी अभी भी सीमित रूप से ही हुई है. यह फिलहाल सिर्फ कुछ चुनिंदा अमेरिकी संगठनों के लिए ही चालू किया गया है, जिन्हें 26 जून को सरकार से मंजूरी मिली थी.
एंथ्रोपिक ने बताया कि उसने साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कामों को रोकने के लिए एक नया और मजबूत क्लासिफायर सिस्टम भी अपने इन मॉडल्स में जोड़ा है, जो पुराने बायपास तरीके को 99% से ज्यादा मामलों में पकड़ लेता है. कंपनी अब अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर एक शेयर्ड फ्रेमवर्क भी तैयार कर रही है, ताकि भविष्य में एआई जेलब्रेक जैसी घटनाओं की गंभीरता आंकी जा सके और डेवलपर्स सही समय पर कार्रवाई कर सके.
भारत में इसके मायने?
भारत के लिहाज से भी यह ख़बर काफी मायने रखती है, क्योंकि भारत अमेरिकी की इस एआई कंपनी यानी एंथ्रोपिक के लिए दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है. कंपनी ने हाल ही में TCS के साथ डील की है, जिसके तहत 50,000 कर्मचारियों को इसके मॉडल्स से जोड़ा जाएगा.
इसके अलावा इंफोसिस के साथ भी एंटरप्राइज AI सॉल्यूशंस को लेकर पार्टनरशिप हो चुकी है. सूत्रों की मानें तो भारत की कुछ सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों को प्रोजेक्ट ग्लासविंग के तहत Mythos AI Model का एक्सेस पहले ही दिया जा चुका है.