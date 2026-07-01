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Anthropic Fable 5 और Mythos 5 AI मॉडल्स दोबारा हुए एक्टिव, अमेरिकी सरकार ने हटाई पाबंदी

साइबर सुरक्षा खामी की वजह से जून में बंद हुए मॉडल्स अब नए सुरक्षा उपायों के साथ वापस लौटे हैं. ( Image Credit: AFP )

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने सबसे एडवांस्ट मॉडल्स Fable 5 और Mythos 5 को दोबारा एक्टिव कर दिया है. दरअसल, अमेरिकी सरकार ने इन दोनों मॉडल्स पर लगी एक्सपोर्ट पाबंदी हटा ली है, जिसके बाद एंथ्रोपिक अपने इन पावरफुल एआई मॉडल्स को फिर से चालू कर सकता है और कंपनी ने इन्हें एक्टिव करना शुरू कर भी दिया है. अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं की वजह से एंथ्रोपिक के इन दोनों सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स पर अचानक पाबंदी लगा दी थी. कैसे शुरू हुआ विवाद? इस मामले की मुख्य जड़ अमेजन के रिसर्चर्स की एक खोज है. उन्होंने पाया कि फेबल 5 मॉडल की सुरक्षा को एक खास तरीके से बायपास किया जा सकता है, जिससे मॉडल सॉफ्टवेयर की कमियां ढूंढकर उन्हें एक्सप्लॉइट करने का तरीका भी बता सकता था. इसी वजह से अमेरिकी सरकार ने 12 जून को दोनों मॉडल्स पर हर विदेशी नागरिक के लिए एक्सेस रोकने का आदेश दे दिया था. यह आदेश इतना व्यापक था कि खुथ एंथ्रोपिक के गैर-अमेरिकी कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए और वो भी इन दोनों मॉडल्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे. इसकी वजह से कंपनी के दोनों मॉडल्स को सभी के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ गया.