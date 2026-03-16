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Anthropic ने क्लाउड यूजर्स को दिया तोहफा, दो हफ्ते मिलेगी डबल यूजेज लिमिट

वीकेंड पर पूरे दिन और वीकडे पर पीक आवर्स के बाहर 5 घंटे की विंडो में दोगुना यूज मिलेगा. ( Image Credit: Anthropic )

कंपनी ने अपने आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटर) हैंडल के जरिए एक्स पर पोस्ट किया है कि, "हम सभी क्लाउड यूज़र्स के लिए एक छोटा-सा थैंक्यू ऑफर कर रहे हैं. हम अगले दो हफ्तों के लिए पीक आवर्स के अलावा वाले आवर्स में यूजेज को सभी यूज़र्स के लिए डबल कर रहे हैं. यह ऑफर फ्री टियर से लेकर प्रो, मैक्स और टीम प्लान्स वाले सभी यूज़र्स के लिए है, लेकिन क्लाउड एंटरप्राइस यूज़र्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है.

हैदराबाद: Anthropic ने क्लाउड यूजर्स को एक अच्छा सरप्राइज दिया है. अगर आप भी अमेरिकन कंपनी एंथ्रोपिक के एआई मॉडल यानी Claude AI का इस्तेमाल करते हैं, तो कंपनी की ओर दिया जा रहा यह गिफ्ट आपके लिए भी है. दरअसल, कंपनी ने ऐलान किया है कि अगले दो हफ्तों के लिए क्लाउड के यूजेज लिमिट्स दोगुने कर दिए गए हैं. यह प्रमोशन 13 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है और 27 मार्च तक चलेगा.

किस टाइम में मिलेगी डबल लिमिट?

यह प्रमोशन ऑटोमैटिक है. इसके लिए यूज़र्स को कुछ भी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है. यूज़र्स को सिर्फ पीक आवर्स के अलावा बाकी टाइम में यूज़ करना है, लिमिट अपने-आप दोगुनी हो जाएगी. आपको बता दें कि क्लाउड में नॉर्मल यूजेज लिमिट हर 5 घंटे में रीसेट होती है. इस प्रमोशन में वीकडे पर पीक आवर्स (8 AM से 2 PM ET यानी भारतीय समयानुसार - 5:30 PM से 11:30 PM IST के आसपास) के अलावा 5 घंटे की विंडो में मैसेज या यूज दोगुना हो जाता है. वहीं, वीकेंड पर तो पूरे दिन लिमिट दोगुनी ही रहेगी. फ्री यूजर्स को ये एक्स्ट्रा टूल्स नहीं मिलते, लेकिन जहां उपलब्ध हैं, वहां भी दोगुना यूज़ काम करेगा.

कंपनी का कहना है कि यह यूज़र्स की बढ़ती संख्या और सपोर्ट के लिए एक धन्यवाद है. कंपनी ने जानकारी दी है कि 27 मार्च को यह प्रमोशन खत्म होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. यूज़र्स को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा और यह बेनिफिट अकाउंट्स के बीच में ट्रांसफर नहीं होगा. कंपनी ने यूज़र्स को सलाह दी है कि अगर वो कोडिंग, रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन या लंबे टास्क करते हैं, तो इस पीरियड में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लें.

कंपनी ने इस तरह से प्रमोशन्स पहले भी किए हैं. एंथ्रोपिक यूज़र्स को खुश रखने और सर्वर लोड बैलेंस करने की कोशिश कर रही है. अगर आप क्लाउड यूज़र हैं, तो अभी टेस्ट करके देख लें. ज्यादा मैसेज भेजें, लंबे प्रॉम्प्ट्स ट्राई करें. हालांकि, ध्यान रखें कि 27 मार्च के बाद सबकुछ पहले की तरह ही हो जाएग यानी लिमिट उतनी ही हो जाएगी, जितनी पहले मिलती थी.