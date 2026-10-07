ETV Bharat / technology

Anthropic ने बढ़ाया साइबर वेरिफिकेशन प्रोग्राम का दायरा, सुरक्षा विशेषज्ञों को मिलेगा Claude 5.5 का एक्सेस

टेस्ट में डिफेंस एक्सेस ने 50 में से 46 कोशिशें रोक दीं, रेड टीम एक्सेस में कोई रोक नहीं लगी. ( Image Credit: AFP )

हैदराबाद: एंथ्रोपिक (Anthropic) ने अपने साइबर वेरिफिकेशन प्रोग्राम का दायरा बढ़ा दिया है. कंपनी ने 6 अक्टूबर 2026 को इसका ऐलान किया. अब पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षा विशेषज्ञ उसके सबसे ताकतवर एआई मॉडल इस्तेमाल कर पाएंगे. इनमें Claude Mythos 5.1, Claude Opus 5.5 और Claude Sonnet 5.5 शामिल हैं. इस प्रोग्राम से आने वाले नए एआई मॉडल्स भी जुड़ेंगे.

सेकंड लेवल: दूसरा स्तर रेड टीम एक्सेस है. इसमें डिफेंस के कामों के साथ ऑथोराइज़्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी जुड़ जाती है. इसका मतलब है कि सिर्फ उन्हीं सिस्टम्स पर हमले की जांच, जिन्हें टेस्ट करने की इजाजत मिली हो. यह एक ऐसा लेवल है, जो सिर्फ संगठनों के लिए है, ना कि अकेले किसी शोधकर्ताओं के लिए. यहां पर भी रैनसमवेयर या फिज़िकल डैमेज करने जैसे कामों पर रियल-टाइम रोक रहेगी. इसका रिव्यू करने में कुछ हफ्ते लगेंगे और तब तक आवेदक को डिफेंस एक्सेस मिलेगा.

फर्स्ट लेवल: पहला स्तर डिफेंस एक्सेस है. यह बचाव के कामों के लिए है, जैसे सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर का काम, हमले के बाद की जांच, मैलवेयर को खोलकर समझना और कमजोरियों को परखना. इसके दायरे में कंपनियां, नॉन-प्रॉफिट संस्थाएं, यूनिवर्सिटी और सरकारी विभागों की सिक्योरिटी टीम्स आती हैं. इसके लिए किसी क्षेत्र के अस्पताल, नगर निगम की बिजली-पानी सर्विस चलाने वाले, छोटी सिक्योरिटी फर्म, ओपन-सोर्स डेवलपर और अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले अकेले शोधकर्ता भी आवेदन कर सकते हैं. कंपनी ने कहा है कि ऐसे आवेदनों का जवाब कुछ दिनों में दिया जाएगा.

कंपनी का कहना है कि साइबर सुरक्षा में एक बड़ी मुश्किल है, जिस टेक्नोलॉजी से कोई सिक्योरिटी टीम किसी कमजोरी को ढूंढकर ठीक करती है, उसी टेक्नोलॉजी से कोई हैकर फायदा भी उठा सकता है. इस कारण आम लोगों के लिए ओपन मॉडल्स में सख्त सेफगार्ड्स लगे हैं, जो ज्यादातर साइबर काम को रोक देते हैं, लेकिन सिस्टम बचाने वालों को भी सबसे अच्छे टूल्स की जरूरत है. इसकी जरूरत को देखते हुए एक्सेस के तीन लेवल बनाए गए हैं.

थर्ड लेवल: तीसरा स्तर स्पेशलाइज्ड एक्सेस (Specialized Access) है. इसमें सबसे कम रोक है. यह चुनिंदा संगठनों के लिए है, जिन्हें ऐसे सिस्टम टेस्ट करने का अधिकार है, जिनसे लोगों की जिंदगी या मार्केट पर असर पड़ सकता है. यह उन संगठनों के लिए है, जो बिजली ग्रिड, टेलीकॉम नेटवर्क, विमान सिस्टम, बैंकों के लेनदेन और सरकारी नेटवर्क जैसे बड़े सिस्टम टेस्ट करते हैं. हर संगठन की गहरी जांच अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर होगी. प्रोजेक्ट ग्लासविंग के मौजूदा सदस्य इसी स्तर पर आएंगे.

टेस्ट में क्या नतीजा आया

कंपनी ने Opus 5.5 को साइबरसीनारियोबेंच टेस्ट पर परखा. यह देखता है कि एआई कई स्टेज वाला साइबर अटैक प्लान करके पूरा पाता है या नहीं. हर लेवल पर 10 चुनौतियां थीं और हर एक को पांच बार आज़माया गया यानी कुल 50 बार कोशिश की गई.

एक्सेस के बिना हर काम पहले ही प्रॉम्प्ट पर रुक गया. डिफेंस एक्सेस में 46 प्रयास बीच में रुक गए और चार ही पूरे हो पाए. रेड टीम एक्सेस में कोई रोक नहीं लगी और 34 काम पूरे हो गए. यह बिना सेफगार्ड वाले मॉडल की 67.6 प्रतिशत सफलता के बराबर है, जिसे स्पेशलाइज्ड एक्सेस जैसा माना गया. कंपनी को इससे भरोसा मिला है कि ताकतवर क्षमताएं सुरक्षित तरीके से ज्यादा रक्षकों तक पहुंच सकती हैं.

ग्सासविंग के रिजल्ट्स और अप्लाई कैसे करें?

नया प्रोग्राम प्रोजेक्ट ग्लासविंग के अनुभव पर बना है. अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच ग्लासविंग के पार्टनर्स ने कम से कम 1,29,000 पुष्ट सॉफ्टवेयर खामियां ढूंढीं. कंपनी ने ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर में अप्रैल से अक्टूबर के बीच 5,500 और खामियां पकड़ीं. इनमें 33,000 से ज्यादा गंभीर या बेहद गंभीर हैं.

कंपनी के मुताबिक, असली आंकड़ा इससे बड़ा है. यही वजह है कि ये आंकड़ें कुछ साझेदारों के सर्वे और 33 रिपोर्ट्स पर टिके हुए हैं. आधे से भी कम संगठनों ने बताया है कि कितनी कमियां ठीक हुई. कंपनी का अंदाजा है कि असल असर कम से कम पांच गुना ज्यादा है. कई साझेदारों का कहना है कि इन मॉडल्स की वजह से महीनों या सालों का समय बच पाया.

Project Glasswing सर्वे रिज़ल्ट्स (Image Credit: Anthropic)

कंपनी अप्लाई करने वाले हर आवेदक की जांच करेगी और सिक्योरिटी मैनेजमेंट्स का सबूत मांगेगी. मौजूदा सदस्यों की नए मॉडल्स के लिए अपने-आप जांच होगी. यह प्रोग्राम क्लॉड प्लेटफॉर्म, वर्टेक्स एआई (Vertex AI) और माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री (Microsoft Foundry) पर मिलेगा. इनके अलावा अमेज़न बेडरॉक पर यह सिर्फ एंटरप्राइज फ्रंटियर सेफगार्ड्स के एलिजिबल कस्टमर्स के लिए है.