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Anthropic अब खुद बनाएगी AI चिप, Samsung के साथ शुरू की बातचीत: रिपोर्ट

एंथ्रॉपिक अपने लिए कस्टम AI चिप बनाने की तैयारी में है. इसके लिए सैमसंग के साथ शुरुआती स्तर पर बातचीत भी शुरू कर दी है.

This move is an attempt to reduce reliance on Nvidia, which remains the leader in the AI ​​chip market.
यह कदम एनवीडिया पर निर्भरता घटाने की कोशिश है, जो अभी भी AI चिप मार्केट में सबसे आगे बना हुआ है. (Image Credit: Anthropic)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 2:00 PM IST

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हैदराबाद: AI इंडस्ट्री में चिप की रेस अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चैटबॉट क्लॉड (Claude) बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) अब अपना खुद का कस्टम एआई चिप बनाने की तैयारी लग गई है. अमेरिका की एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने साउथ कोरिया कंपनी सैमसंग (Samsung) के साथ कस्टम चिप बनाने की बातचीत भी शुरू कर दी है.ॉ

हालांकि, अभी तक कंपनी ने इस ख़बर की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन द इंफोर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, यह डील अभी शुरुआती दौर में है और दोनों कंपनियों के बीच सिर्फ शुरुआती चर्चा हुई है.

कस्टम चिप की तैयारी में एंथ्रोपिक

रिपोर्ट में कहा गया है कि एंथ्रोपिक ने अभी तक यह भी तय नहीं किया है कि यह चिप किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इसे सर्वर में कैसे फिट किया जाएगा या इसकी परफॉर्मेंस कैपेसिटी कितनी होगी. कंपनी ने सैमसंग के साथ संभावित पार्टनरशिप को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया है, लेकिन कंपनी ने इतना को क्लियर कर दिया है कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी आगे भी गूगल, अमेजन और एनवीडिया (Nvidia) के चिप्स पर ही निर्भर रहेगी.

जानकारी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के लिए एंथ्रोपिक की नज़र सैमसंग की एडवांस्ड 2-नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर है और कंपनी ने इस काम के लिए OpenAI के पुराने चिप इंजीनियर को भी अपनी टीम में शामिल किया है. इसका मतलब है कि कस्टम चिप बनाने वाला प्रोजेक्ट सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक ठोस दिशा में उठाया गया कदम है.

Nvidia को चुनौती देने की कोशिश

अगर एंथ्रोपिक और सैमसंग की चिप बनाने की डील आगे बढ़ती है और सफल रहती है तो एंथ्रोपिक भी उन बड़ी एआई कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी, जो अपने वर्कलोड को बेहतर बनाने और एनवीडिया पर निर्भरता को कम करने के लिए खुद की चिप डिज़ाइन कर रहे हैं. हालांकि, एनवीडिया अभी भी AI एक्सेलेरेटर मार्केट में सबसे आगे है.

यहां पर गौर करने वाली बात है कि यह रिपोर्ट ऐसे टाइम में आई है, जब पिछले हफ्ते ही ओपनएआई ने ब्रॉडकॉम (Broadcom) के साथ मिलकर अपना पहला कस्टम इंफरेंस चिप "Jalapeno" लॉन्च किया था, जिसे कंपनी ने बाकी चिप्स के मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस-पर-वाट वाला बताया है.

इसके अलावा अमेज़न पहले से ही अपने ट्रेनियम (Trainium) चिप्स AI ट्रेनिंग वर्कलोड के लिए ऑफर कर रहा है. वहीं, गूगल भी अपनी क्लाउड सर्विसेज़ के जरिए टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPU) का दायरा लगातार बढ़ा रहा है.

सैमसंग की बात करें तो कंपनी पहले से ही अपने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर काम कर रही है. इसके अलावा सैमसंग एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप के जरिए AI सप्लाई चेन में भी बड़ा रोल प्ले कर रहा है. इससे पहले सैमसंग की गूगल के साथ भी इसी तरह की कोलैबोरेशन की ख़बरें भी सामने आ चुकी है.

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