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Anthropic अब खुद बनाएगी AI चिप, Samsung के साथ शुरू की बातचीत: रिपोर्ट

यह कदम एनवीडिया पर निर्भरता घटाने की कोशिश है, जो अभी भी AI चिप मार्केट में सबसे आगे बना हुआ है. ( Image Credit: Anthropic )

हैदराबाद: AI इंडस्ट्री में चिप की रेस अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चैटबॉट क्लॉड (Claude) बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) अब अपना खुद का कस्टम एआई चिप बनाने की तैयारी लग गई है. अमेरिका की एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने साउथ कोरिया कंपनी सैमसंग (Samsung) के साथ कस्टम चिप बनाने की बातचीत भी शुरू कर दी है.ॉ हालांकि, अभी तक कंपनी ने इस ख़बर की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन द इंफोर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, यह डील अभी शुरुआती दौर में है और दोनों कंपनियों के बीच सिर्फ शुरुआती चर्चा हुई है. कस्टम चिप की तैयारी में एंथ्रोपिक रिपोर्ट में कहा गया है कि एंथ्रोपिक ने अभी तक यह भी तय नहीं किया है कि यह चिप किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इसे सर्वर में कैसे फिट किया जाएगा या इसकी परफॉर्मेंस कैपेसिटी कितनी होगी. कंपनी ने सैमसंग के साथ संभावित पार्टनरशिप को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया है, लेकिन कंपनी ने इतना को क्लियर कर दिया है कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी आगे भी गूगल, अमेजन और एनवीडिया (Nvidia) के चिप्स पर ही निर्भर रहेगी. जानकारी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के लिए एंथ्रोपिक की नज़र सैमसंग की एडवांस्ड 2-नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर है और कंपनी ने इस काम के लिए OpenAI के पुराने चिप इंजीनियर को भी अपनी टीम में शामिल किया है. इसका मतलब है कि कस्टम चिप बनाने वाला प्रोजेक्ट सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक ठोस दिशा में उठाया गया कदम है.