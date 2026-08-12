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Anthropic अब अपने AI मॉडल Claude से जनरेट टेक्स्ट पर लगाएगा वॉटरमार्क, EU ने डाला दवाब

Google, Meta, OpenAI समेत कई बड़ी कंपनियां भी अब EU के ट्रांसपेरेंसी कोड को मानते हुए अपने AI कंटेंट पर निशान लगा रही हैं. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: अमेरिका की सबसे लोकप्रिय एआई कंपनियों में से एक एंथ्रोपिक ने ऐलान किया है कि अब उसका लार्ज-लैंग्वेज मॉडल यानी एआई चैटबॉट क्लॉड (Claude) जो भी टेक्स्ट जनरेट करेगा, उसपर एक खास तरह का वाटरमार्क लगाएगा. दरअसल, यूरोपीय यूनियन के एआई एक्ट के तहत एक नया ट्रांसपेरेंसी कोड लागू हुआ है, जो 2 अगस्त 2026 यानी आज से ही इफेक्टिव हो चुका है. इस नियम के मुताबिक, हर एआई कंपनी को अपने एआई जनरेटेड या एआई एडिटेड कंटेंट पर ऐसा निशान लगाना होगा, जिसे बाकी सिस्टम भी पहचान सकें. इस नियम को न मानने पर एआई कंपनियों पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है. एंथ्रोपिक ने अपने अपडेटेड सपोर्ट पेज पर इस बात को कंफर्म किया है. कैसे काम करेगा वाटरमार्क? एंथ्रोपिक के मुताबिक, 2 अगस्त 2026 के बाद लॉन्च होने वाले सभी नए क्लॉड मॉडल्स में यह नई वाटरमार्किंग टेक्नोलॉजी अपने-आप शामिल होगी. यह सिर्फ टेक्स्ट पर ही नहीं, बल्कि फाइल्स पर भी लागू होगी. कंपनी ने जानकारी दी है कि फाइल्स के लिए वो C2PA नाम के ओपन स्टैंडर्ड का उपयोग कर रही है. नए मॉडल के साथ-साथ पुराने मॉडल्स में भी इस सपोर्ट को जोड़ा जाएगा. इस नए नियम और टेक्नोलॉजी के बाद जब कोई यूज़र्स Claude के किसी मॉडल से टेक्स्ट जनरेट करवाकर कहीं और पेस्ट करता है, तो अधिकतम नई टेक्नोलॉजी वाला वाटरमार्क उस टेक्स्ट के साथ जुड़ा रहता है. हालांकि, अगर यूज़र्स उस टेक्स्ट का फॉर्मेट बदल दें, स्क्रीनशॉट ले लें या काफी ज्यादा एडिटिंग कर दें तो वाटरमार्क हट भी सकता है.