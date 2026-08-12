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Anthropic अब अपने AI मॉडल Claude से जनरेट टेक्स्ट पर लगाएगा वॉटरमार्क, EU ने डाला दवाब

EU के नए नियमों के तहत एंथ्रोपिक ने ऐलान किया है कि उसका AI-मॉडल Claude अब जनरेट किए गए टेक्स्ट और फाइलों पर वॉटरमार्क लगाएगा.

Many major companies, including Google, Meta, and OpenAI, are now labeling their AI-generated content in compliance with the EU's transparency code.
Google, Meta, OpenAI समेत कई बड़ी कंपनियां भी अब EU के ट्रांसपेरेंसी कोड को मानते हुए अपने AI कंटेंट पर निशान लगा रही हैं. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2026 at 11:03 AM IST

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हैदराबाद: अमेरिका की सबसे लोकप्रिय एआई कंपनियों में से एक एंथ्रोपिक ने ऐलान किया है कि अब उसका लार्ज-लैंग्वेज मॉडल यानी एआई चैटबॉट क्लॉड (Claude) जो भी टेक्स्ट जनरेट करेगा, उसपर एक खास तरह का वाटरमार्क लगाएगा. दरअसल, यूरोपीय यूनियन के एआई एक्ट के तहत एक नया ट्रांसपेरेंसी कोड लागू हुआ है, जो 2 अगस्त 2026 यानी आज से ही इफेक्टिव हो चुका है.

इस नियम के मुताबिक, हर एआई कंपनी को अपने एआई जनरेटेड या एआई एडिटेड कंटेंट पर ऐसा निशान लगाना होगा, जिसे बाकी सिस्टम भी पहचान सकें. इस नियम को न मानने पर एआई कंपनियों पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है. एंथ्रोपिक ने अपने अपडेटेड सपोर्ट पेज पर इस बात को कंफर्म किया है.

कैसे काम करेगा वाटरमार्क?

एंथ्रोपिक के मुताबिक, 2 अगस्त 2026 के बाद लॉन्च होने वाले सभी नए क्लॉड मॉडल्स में यह नई वाटरमार्किंग टेक्नोलॉजी अपने-आप शामिल होगी. यह सिर्फ टेक्स्ट पर ही नहीं, बल्कि फाइल्स पर भी लागू होगी. कंपनी ने जानकारी दी है कि फाइल्स के लिए वो C2PA नाम के ओपन स्टैंडर्ड का उपयोग कर रही है. नए मॉडल के साथ-साथ पुराने मॉडल्स में भी इस सपोर्ट को जोड़ा जाएगा.

इस नए नियम और टेक्नोलॉजी के बाद जब कोई यूज़र्स Claude के किसी मॉडल से टेक्स्ट जनरेट करवाकर कहीं और पेस्ट करता है, तो अधिकतम नई टेक्नोलॉजी वाला वाटरमार्क उस टेक्स्ट के साथ जुड़ा रहता है. हालांकि, अगर यूज़र्स उस टेक्स्ट का फॉर्मेट बदल दें, स्क्रीनशॉट ले लें या काफी ज्यादा एडिटिंग कर दें तो वाटरमार्क हट भी सकता है.

कंपनी ने एक और चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अगर किसी कंटेंट में वाटरमार्क मिलता भी है तो यह बात पूरी तरह साबित नहीं होती कि पूरा कंटेंट क्लॉड ने ही लिखा है, क्योंकि कोई यूज़र्स खुद के लिखे टेक्स्ट या किसी अन्य इंसान के द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को एडिट या ट्रांसलेट करने के लिए भी क्लॉड यानी एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं.

एंथ्रोपिक का यह टेक्स्ट वाटरमार्किंग सिस्टम क्लॉड के तमाम प्लेटफॉर्म्स यानी API, Claude App, Claude Code, Cluade Cowork और Claude Tag जैसे सभी प्रोडक्ट्स पर लागू होगा.

बाकी एआई कंपनियों ने भी लागू किया नियम

एआई जनरेटेड टेक्स्ट के लिए सिर्फ एंथ्रोपिक ने ही नहीं, बल्कि कई अन्य एआई कंंपनियों ने भी इस नए वाटरमार्किंग नियमों को लागू कर दिया है. इसका मुख्य कारण यूज़र्स की नाराज़गी और रेगुलेटरी दबाव को माना जा रहा है. हाल ही में एआई म्यूज़िक प्लेटफॉर्म Suno ने भी अपने द्वारा जनरेटेड किए गए ट्रैक्स पर ऐसा ही मार्किंग सिस्टम लगाने का फैसला किया है.

इसके अलावा न्यूज़लेटर सर्विस Substrack ने भी Pangram के साथ मिलकर एआई कंटेंट की पहचान करने वाली सुविधा की शुरुआत की है. एंथ्रोपिक के अलावा Black Forest Labs, Google, Meta, Microsoft, OpenAI और Synthesia जैसी कई एआई कंपनियों ने भी यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के इस नियम को मानने की बात कही है.

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