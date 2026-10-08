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Anthropic ने लॉन्च किया सबसे तेज Claude Haiku 5.5 मॉडल, पुराने मॉडल से 75% सस्ता

यह पहला Haiku मॉडल है जिसमें effort सेटिंग दी गई है, जिससे यूजर खर्च या समझदारी में से किसी एक को प्राथमिकता दे सकता है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: एंथ्रोपिक ने गुरुवार यानी 8 अक्टूबर 2026 को अपना नया और सबसे तेज एआई मॉडल लॉन्च किया है, इसका नाम Claude Haiku 5.5 है. यह मॉडल खासतौर पर उन डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, जिन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में काम करना होता है और खर्च कम रखना होता है. कंपनी का कहना है कि यह पुराने Claude Haiku 4.5 से करीब 75% सस्ता चलता है. इसके अलावा यह पहला Haiku मॉडल है जिसमें effort सेटिंग को अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है.

कंपनी का कहना है कि यह एआई मॉडल दोहराए जाने वाले काम यानी एक ही काम को बार-बार करने वालों के लिए काफी सही है. जैसे किसी लंबे टेक्स्ट की समरी निकालना, चीजों को अलग-अलग वर्गों में बांटना, डेटाबेस से सवाल पूछना या कॉन्टेक्स्ट को छोटा करना. इसका इस्तेमाल ब्राउज़र पर चलने वाले ऐप्स और कोडिंग के सब-एजेंट कामों के लिए भी किया जा सकता है.

Claude Haiku 5.5 की कीमत इसकी कीमत एक लाख टोकन तक के प्रॉम्प्ट के लिए अलग है. कंपनी का कहना है कि पुराने Haiku मॉडल में 90% रिक्वेस्ट इतने ही टोकन की होती थीं. एक लाख टोकन तक इनपुट टोकन की कीमत 10 सेंट यानी करीब 9.67 रुपये प्रति मिलियन है. आउटपुट टोकन 50 सेंट यानी करीब 48.38 रुपये प्रति मिलियन पड़ते हैं. कैश रीड 1 सेंट और कैश राइट 12.5 सेंट प्रति मिलियन है. अगर प्रॉम्प्ट एक लाख टोकन से ज्यादा हो जाए तो कीमत बढ़ जाती है. उसके बाद इनपुट 50 सेंट, आउटपुट 2.50 डॉलर, कैश रीड 5 सेंट और कैश राइट 62.5 सेंट प्रति मिलियन हो जाता है.