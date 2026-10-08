Anthropic ने लॉन्च किया सबसे तेज Claude Haiku 5.5 मॉडल, पुराने मॉडल से 75% सस्ता
Anthropic ने Claude Haiku 5.5 को हाई वॉल्यूम और कम खर्च वाले कामों के लिए बनाया है, जो पुराने मॉडल से 75% सस्ता चलता है.
Published : October 8, 2026 at 6:35 PM IST
हैदराबाद: एंथ्रोपिक ने गुरुवार यानी 8 अक्टूबर 2026 को अपना नया और सबसे तेज एआई मॉडल लॉन्च किया है, इसका नाम Claude Haiku 5.5 है. यह मॉडल खासतौर पर उन डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, जिन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में काम करना होता है और खर्च कम रखना होता है. कंपनी का कहना है कि यह पुराने Claude Haiku 4.5 से करीब 75% सस्ता चलता है. इसके अलावा यह पहला Haiku मॉडल है जिसमें effort सेटिंग को अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है.
कंपनी का कहना है कि यह एआई मॉडल दोहराए जाने वाले काम यानी एक ही काम को बार-बार करने वालों के लिए काफी सही है. जैसे किसी लंबे टेक्स्ट की समरी निकालना, चीजों को अलग-अलग वर्गों में बांटना, डेटाबेस से सवाल पूछना या कॉन्टेक्स्ट को छोटा करना. इसका इस्तेमाल ब्राउज़र पर चलने वाले ऐप्स और कोडिंग के सब-एजेंट कामों के लिए भी किया जा सकता है.
Introducing Claude Haiku 5.5: the cheapest, fastest, and most capable small model we’ve ever released. On average, it costs around 75% less to run than Claude Haiku 4.5. https://t.co/jm06cZJfkV— Claude (@claudeai) October 7, 2026
Claude Haiku 5.5 की कीमत
इसकी कीमत एक लाख टोकन तक के प्रॉम्प्ट के लिए अलग है. कंपनी का कहना है कि पुराने Haiku मॉडल में 90% रिक्वेस्ट इतने ही टोकन की होती थीं. एक लाख टोकन तक इनपुट टोकन की कीमत 10 सेंट यानी करीब 9.67 रुपये प्रति मिलियन है.
आउटपुट टोकन 50 सेंट यानी करीब 48.38 रुपये प्रति मिलियन पड़ते हैं. कैश रीड 1 सेंट और कैश राइट 12.5 सेंट प्रति मिलियन है. अगर प्रॉम्प्ट एक लाख टोकन से ज्यादा हो जाए तो कीमत बढ़ जाती है. उसके बाद इनपुट 50 सेंट, आउटपुट 2.50 डॉलर, कैश रीड 5 सेंट और कैश राइट 62.5 सेंट प्रति मिलियन हो जाता है.
खास फीचर्स और सुरक्षा
कंपनी ने बताया है कि Claude Haiku 5.5 को उन मॉडल्स के लिए बनाया गया है, जहां स्पीड और खर्च का कम होना जरूरी है. बड़े मॉडल की पूरी ताकत की जरूरत नहीं पड़ती. इसे Claude Opus 5.5 और Sonnet 5.5 के साथ कोडिंग के सब-एजेंट के रूप में भी चलाया जा सकता है. इसके अलावा यह नया एआई मॉडल लाइव कस्टमर सपोर्ट और ब्राउजर यूज जैसे तेज कामों काफी सही बताया जा रहा है.
Haiku 5.5 is a significant step up over Haiku 4.5 across coding, computer use, and knowledge work. https://t.co/9m45nEJfYZ— Claude (@claudeai) October 7, 2026
इसकी सबसे खास बात यह है कि पहली बार Haiku क्लास मॉडल में effort सेटिंग दी गई है. इस सेटिंग की मदद से यूज़र तय कर सकता है कि काम में खर्च कम रखना है या समझदारी ज्यादा. एंथ्रोपिक अपने Claude Python और TypeScript SDK में कंप्यूटर यूज और ब्राउजर यूज के लिए बीटा सपोर्ट भी जोड़ रहा है. इसकी स्पीड, क्षमता और कम खर्च के मेल से यह ऐसे ऐप्स के लिए बेहतर है.
कंपनी का कहना है कि यह सुरक्षा के मामले में भी काफी अच्छा एआई मॉडल है. Haiku 4.5 के मुकाबले लगभग सभी एलाइंगमेंट जांचों में पहले की तुलना में सुधार देखा गया है. गलत कामों में मदद करने की इसकी मर्जी भी कम है. Claude Haiku 5.5 एआई मॉडस Amazon Web Services, Google Cloud और Microsoft Azure पर उपलब्ध है. इनके अलावा क्लॉड प्लेटफॉर्म पर भी claude-haiku-5-5 नाम से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है.