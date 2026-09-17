Anthropic ने Claude Chat और Cowork को किया मर्ज, अब एक ही जगह होगा सारा काम
Claude पर अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी झंझट के एक ही बातचीत में रिपोर्ट लिख सकता है और स्लाइड्स भी तैयार कर सकता है.
Published : September 17, 2026 at 2:36 PM IST
हैदराबाद: एंथ्रोपिक ने क्लॉड को पूरी तरह से नया रूप दे दिया है. अब Claude Cowork और Claude Chat दोनों एक ही जगह मिल गए हैं. इससे पहले तक यूज़र्स को सोचना पड़ता था कि किसी काम को किस टूल से शुरू किया जाए. अब यूज़र्स को ऐसी कोई कंफ्यूज़न नहीं होगी. क्लॉड खुद समझ जाएगा कि काम छोटा है या बड़ा.
अब आप एक ही बातचीत के दौरान साधारण सवाल भी पूछ सकते हैं और लंबे प्रोजेक्ट्स को भी चला सकते हैं. यहां तक कि लैपटॉप बंद होने के बाद भी क्लॉड एआई मॉडल आपका काम करता रहेगा.
Claude Cowork and chat are merging into one Claude.— Claude (@claudeai) September 16, 2026
Ask a quick question or hand over a report, and Claude takes it from there, even after you close your laptop. If something's unclear, Claude asks—you keep the final say.
Rolling out to Pro and Max over the next few weeks. pic.twitter.com/87HC2lUjxG
पुराने कोवर्क यूज़र्स की चिंता खत्म हो गई है. उनके चैट्स, प्रोजेक्ट्स, कनेक्टर्स और स्किल्स बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, जैसे पहले थे. कोई डेटा नहीं मिटेगा. यह बदलाव पहले प्रो और मैक्स प्लान वाले यूज़र्स को मिला है. वेब, डेस्कटॉप और मोबाइल तीनों जगह पर उपलब्ध है. Team और Free प्लान वाले लोगों को इसका फायदा बाद में मिलेगा. इनके अलावा Enterprise कंपनियों को कम से कम तीस दिन पहले सूचना दी जाएगी ताकि वे तैयार रहें.
एंथ्रोपिक के दो नए टूल्स
एंथ्रोपिक ने दो नए टूल भी लॉन्च किए हैं, जिनके नाम Claude Docs और Claude Slides हैं. क्लॉड डिज़ाइन अब सीधे बातचीत के अंदर भी काम करता है. आप क्लॉड से कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट साथ मिलकर लिखो या प्रेजेंटेशन बना दो.
क्लॉड स्लाइड्स बनाकर तैयार कर देगा. आप उसे वहीं एडिट कर सकते हैं. क्लॉड के अंदर ही प्रेजेंट भी कर सकते हैं या चाहें तो PowerPoint या PDF फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं.
इन तीनों टूल्स को अभी पेड प्लान पर बीटा वर्ज़न में रखा गया है. एंटरप्राइज एडमिन तय करेंगे कि उनकी टीम को कब चालू करना है. इसके अलावा जो लोग Design को अलग रखना चाहते हैं, उनके लिए अभी भी स्टैंडअलोन सुविधा उपलब्ध है.
इस बदलाव की क्या जरूरत
Cowork को पहले एंथ्रोपिक ने बड़े कामों के लिए लॉन्च किया था. Design विजुअल कामों के लिए लॉन्च हुआ था. ऐसे में यूज़र्स को परेशानी होती थी कि कौन सा टूल चुनें. एक जगह शुरू किया काम दूसरी जगह नहीं जाता था. अब क्लॉड खुद देख लेता है कि काम के लिए क्या चाहिए. वो पुरानी बातचीत, स्किल्स और जुड़े हुए टूल्स का इस्तेमाल करता है. ये सबकुछ अब एक ही जगह पर हो जाता है.
ऐसे में मान लीजिए कि आपको साप्ताहिक रिपोर्ट बनानी है. आप क्लॉड से कह देते हैं कि हाल के अपडेट्स देखो, रिपोर्ट लिखे, देरी वाली बातों को हाइलाइट करो और लीडरशिप मीटिंग के लिए पांच स्लाइ़ड्स तैयार करो. क्लॉड जरूरत पड़ने पर सवाल पूछ लेगा. आप दूर से ही अपने काम की प्रोग्रेस देख सकते हैं. आप जब वापस डेस्क पर पहुंचेंगे तब क्लॉड अपने-आप आपके लिए रिपोर्ट और स्लाइड्स दोनों तैयार कर चुका होगा.
एंथ्रोपिक का कहना है कि ये सबकुछ सिर्फ एक चैट पर बना होगा और इसमें कोई गलतियां भी नहीं होगी. आप सीधे एडिट कर सकते हैं या कमेंट छोड़ सकते हैं. हर हफ्ते की रिपोर्ट जैसी चीजें शेड्यूल भी कर सकते हैं. Claude खुद शुरू कर देगा. ये पूरा कंटेंट एक ही शेयर करने वाले लिंक पर सेव रहता है. आप इसे किसी भी डिवाइस से खोल सकते हैं. आप तय कर सकते हैं कि क्लॉड हर कदम पर सवाल पूछे या सिर्फ जरूरी जगह पर ही पूछे यानी हमेशा अंतिम फैसला यूज़र्स के हाथ में ही होगा.