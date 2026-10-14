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Anthropic की चेतावनी: कहा- छोटे AI मॉडल जल्द ही कंप्यूटर वर्म बन सकते हैं

र्तमान में सबसे बड़ा खतरा खुद एआई का बागी होना नहीं बल्कि बुरे इरादे वाले इंसानों द्वारा एआई का इस्तेमाल करके हैक को और मजबूत बनाना है. ( Image Inputs: Anthropic )

हैदराबाद: भारत समेत पूरी दुनिया में एआई मॉडल्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और इसके बढ़ने के साथ-साथ साइबर सिक्योरिटी की खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है. यहां तक कि अब छोटे एआई मॉडल्स भी कंप्यूटर वॉर्म की तरह व्यवहार कर सकते हैं. ये बात दुनिया की सबसे लोकप्रिय और बड़ी एआई कंपनियों में से एक एंथ्रोपिक ने कही है. एंथ्रोपिक का कहना है कि एआई मॉडल आने वाले कुछ महीनों में कंप्यूटर वॉर्म की तरह काम कर सकते हैं, जो खुद को एक इंटरनेट से जुड़े गैजेट से दूसरे गैजेट में बिना किसी इंसान की मदद से कॉपी कर सकते हैं.

यह एक ऐसी बात है, जो साइबरसिक्योरिटी के खतरों में एक नया विकल्प पैदा कर सकती है. सरकारें और कंपनी एआई को अपनाने की होड़ में हैं, लेकिन ये नई समस्या उन्हें पहले से भी ज्यादा चिंतित कर सकती है. एंथ्रोपिक ने ये रिसर्च सोमवार देर रात अपने ब्लॉग पर पोस्ट की. आजकल टेक कंपनियां फोन, लैपटॉप, कार और घर के डिवाइस में सीधे पावरफुल एआई लगा रही है. पहले इसे दूर के डेटा सेंटर्स से चलाया जाता था, लेकिन अब वो हर जगह पहुंच रहा है.

Computer worm क्या होता है कंप्यूटर वॉर्म एक खराब सॉफ्टवेयर होता है, जो खुद मशीनों के बीच फैल जाता है. एंथ्रोपिक रिसर्चर का कहना है कि एआई वाला वर्ज़न अब पावरफुल डेटा सेंटर्स की जरूरत नहीं रखेगा. ये सस्ते और कम सुरक्षित कस्टमर्स हार्डवेयर जैसे स्मार्ट टीवी बॉक्स आदि के नेटवर्क पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा सकता है. रिसर्चर्स ने अपने हिसाब-किताब Kimwolf नाम के botnet पर आधारित किए. ये हैकर्स का कंट्रोल वाला डिवाइस नेटवर्क था, जिसने अपने पीक पर 20 लाख से ज्यादा डिवाइस को संक्रमित किया था, जिनमें ज्यादातर ऑफ-ब्रांड एंड्रॉयड टीवी बॉक्स थे.