Anthropic की चेतावनी: कहा- छोटे AI मॉडल जल्द ही कंप्यूटर वर्म बन सकते हैं
छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जल्द ही कंप्यूटर वर्म की तरह व्यवहार कर खुद को एक गैजेट से दूसरे में कॉपी कर सकते हैं.
Published : October 14, 2026 at 4:10 PM IST
हैदराबाद: भारत समेत पूरी दुनिया में एआई मॉडल्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और इसके बढ़ने के साथ-साथ साइबर सिक्योरिटी की खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है. यहां तक कि अब छोटे एआई मॉडल्स भी कंप्यूटर वॉर्म की तरह व्यवहार कर सकते हैं. ये बात दुनिया की सबसे लोकप्रिय और बड़ी एआई कंपनियों में से एक एंथ्रोपिक ने कही है. एंथ्रोपिक का कहना है कि एआई मॉडल आने वाले कुछ महीनों में कंप्यूटर वॉर्म की तरह काम कर सकते हैं, जो खुद को एक इंटरनेट से जुड़े गैजेट से दूसरे गैजेट में बिना किसी इंसान की मदद से कॉपी कर सकते हैं.
यह एक ऐसी बात है, जो साइबरसिक्योरिटी के खतरों में एक नया विकल्प पैदा कर सकती है. सरकारें और कंपनी एआई को अपनाने की होड़ में हैं, लेकिन ये नई समस्या उन्हें पहले से भी ज्यादा चिंतित कर सकती है. एंथ्रोपिक ने ये रिसर्च सोमवार देर रात अपने ब्लॉग पर पोस्ट की. आजकल टेक कंपनियां फोन, लैपटॉप, कार और घर के डिवाइस में सीधे पावरफुल एआई लगा रही है. पहले इसे दूर के डेटा सेंटर्स से चलाया जाता था, लेकिन अब वो हर जगह पहुंच रहा है.
We’re launching the Anthropic Cyber Mission, a new effort to secure critical infrastructure and open-source software. https://t.co/0tz0ARAEMj— Anthropic (@AnthropicAI) October 8, 2026
Computer worm क्या होता है
कंप्यूटर वॉर्म एक खराब सॉफ्टवेयर होता है, जो खुद मशीनों के बीच फैल जाता है. एंथ्रोपिक रिसर्चर का कहना है कि एआई वाला वर्ज़न अब पावरफुल डेटा सेंटर्स की जरूरत नहीं रखेगा. ये सस्ते और कम सुरक्षित कस्टमर्स हार्डवेयर जैसे स्मार्ट टीवी बॉक्स आदि के नेटवर्क पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा सकता है. रिसर्चर्स ने अपने हिसाब-किताब Kimwolf नाम के botnet पर आधारित किए. ये हैकर्स का कंट्रोल वाला डिवाइस नेटवर्क था, जिसने अपने पीक पर 20 लाख से ज्यादा डिवाइस को संक्रमित किया था, जिनमें ज्यादातर ऑफ-ब्रांड एंड्रॉयड टीवी बॉक्स थे.
William Zhou और Daniel Freeman ने बताया कि एआई वॉर्म स्लो होगा. यह खुद को कॉपी करने में कई दिन लगा सकता है. यह धीरे-धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक बार बन जाएगा तो इसे मिटाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इसे बंद करने का कोई सेंट्रल स्विच नहीं होगा.
अनुमान कितना सटीक है
एंथ्रोपिक के रिसर्चर का मानना है कि उनका अनुमान पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक तरह के गैजेट और एक पुराने बॉटनेट पर बेस्ड है, लेकिन समय के साथ डेली-लाइफ के गैजेट में कंप्यूटिंग पावर बढ़ती जा रही है और ऐसे काम के लिए जरूरी एआई मॉडल छोटे होते जा रहे हैं.