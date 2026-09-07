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अंटार्कटिका ने रिकॉर्ड 695 अरब टन बर्फ जमा की, वैज्ञानिकों ने खोजा कारण

वैज्ञानिकों ने पाया कि 2021 से 2023 के बीच अंटार्कटिका ने लगभग 695 अरब टन बर्फ हासिल की जो पिछले दो दशकों का रिकॉर्ड है.

This increase was temporary and caused by heavy snowfall resulting from the warming of tropical oceans, rather than a reversal of climate change.
यह बढ़ोतरी अस्थायी थी और उष्णकटिबंधीय समुद्र के गर्म होने से हुई भारी बर्फबारी के कारण हुई न कि जलवायु परिवर्तन के उलटाव से. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 7, 2026 at 4:09 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: अंटार्कटिका में हाल के वर्षों में एक हैरान करने वाला बदलाव देखा गया है. 2021 से 2023 के बीच पूर्वी अंटार्कटिका ने करीब 695 अरब टन बर्फ जमा की, जो GRACE सैटेलाइट मिशन के रिकॉर्ड में सबसे बड़ी द्रव्यमान बढ़ोतरी है.

यह जानकारी Chinese Academy of Sciences Headquarters की एक नई रिसर्च से सामने आई है. इस स्टडी को Nature जर्नल में 19 अगस्त 2026 को पब्लिश किया गया था. इस रिसर्च को Institute of Oceanology of the Chinese Academy of Sciences यानी IOCAS ने लीड किया.

लंबे समय से बर्फ कम हो रही थी

पिछले दो दशकों में अंटार्कटिक आइस शीट हर साल औसतन करीब 140.5 अरब टन बर्फ खो रही थी. इस कमी को वैश्विक समुद्र स्तर बढ़ने का एक बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन 2021-23 में यह पैटर्न थोड़ी देर के लिए बदल गया और पूरी आइस शीट का द्रव्यमान बढ़ गया.

वैज्ञानिकों ने यह समझने के लिए कई तरह के डेटा इकट्ठा किए. उन्होंने ग्रैविटी मापने वाले सैटेलाइट के आंकड़े, बर्फ की कोर में जमा बर्फबारी के रिकॉर्ड और वायुमंडलीय सर्कुलेशन के सिमुलेशन का इस्तेमाल किया.

उष्णकटिबंधीय समुद्र से शुरू हुआ असर

रिसर्च में पाया गया कि 2021-23 के दौरान ट्रॉपिकल वार्म पूल में लगातार गर्मी बनी रही. यह स्थान पश्चिमी प्रशांत महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के मिलने वाले पॉइंट पर है. यहां दुनिया का सबसे गर्म समुद्री पानी पाया जाता है. इस गर्मी ने Rossby wave train पैदा किया. रॉस्बी वेव ट्रेन असल में, बड़े पैमाने की वायुमंडलीय लहरें होती हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक के मौसम पर असर डाल सकती हैं. ये लहरें दक्षिण की ओर अंटार्कटिका की तरफ बढ़ीं, जिसके कारण पूर्वी अंटार्कटिका के ऊपर उत्तर-दक्षिण दिशा वाला सर्कुलेशन पैटर्न बना. इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में कम दबाव और पूर्वी अंटार्कटिका के तटीय इलाके में ज्यादा दबाव की स्थिति पैदा हुई.

इस दबाव पैटर्न ने नमी के रास्तों को बदल दिया. मिडलैटिट्यूड हिंद महासागर से पानी की भाप यानी वाष्प पूर्वी अंटार्कटिका की तरफ ज्यादा मात्रा में पहुंच गई. इससे Atmospheric rivers नाम की पतली नमी वाली धाराएं ज्यादा एक्टिव हो गईं. इसके कारण Queen Mary Land और Wilkes Land इलाके में लगातार भारी बर्फबारी हुई और यही बर्फ आइस शीट का द्रव्यमान बढ़ाने का मुख्य कारण बनी.

वायुमंडलीय मॉडल के एक्सपेरीमेंट्स में भी इस बात की पुष्टि हुई कि ट्रॉपिकल वार्म पूल की गर्मी ही सर्कुलेशन बदलाव और बर्फबारी बढ़ाने का कारण थी. इंसानों के द्वारा आई ग्लोबल वार्मिंग का योगदान इस घटना में सिर्फ 9% के आसपास था. इसका मतलब है कि अंटार्कटिका ने करीब 695 अरब टन बर्फ जमा होने का मुख्य कारण प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता थी.

इससे क्या फर्क पड़ेगा?

रिसर्चर्स ने बताया कि ट्रॉपिकल वार्म पूल में ऐसी लगातार गर्मी लगभग हर दस साल में एक बार देखने को मिलती है. इसे वो रिमोट रेगुलेटर कहते हैं, जो कई साल तक पूर्वी अंटार्कटिका की बर्फबारी और आइस मास को प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा इस स्टडी के पहले लेखक Yunhe Wang ने कहा कि उन्होंने पहले से कम पहचाना गया "ट्रॉपिकल वार्म पूल-ईस्ट अंटार्टिका आइस शीट (tropical warm pool-East Antarctic Ice Sheet)" टेलीकनेक्शन पाथवे खोजा है. इससे अंटार्कटिक आइस शीट के द्रव्यमान बदलाव को समझने में मदद मिलेगी.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बिल्कुल साफ चेतावनी दी है कि यह बढ़ोतरी अस्थाई है. इससे अंटार्कटिक आइस शीट के लंबे समय के नुकसान का रुझान नहीं बदला है. पश्चिमी अंटार्टिका में बर्फ अभी भी कम होती जा रही है. पूर्वी अंटार्कटिका के कुछ आउटलेट ग्लेशियर भी समुद्री पानी से नीचे से पिघलने के खतरे में हैं. इससे बर्फ का बहाव तेज हो सकता है.

यह रिसर्च दिखाता है कि हजारों किलोमीटर दूर उष्णकटिबंधीय समुद्र की स्थिति अंटार्कटिका की बर्फ को कैसे प्रभावित कर सकती है, लेकिन लंबे समय में आइस शीट का नुकसान कम नहीं बल्कि पहले की तरह जारी रहने की ही संभावना है.

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