ETV Bharat / technology

IISc की स्टडी में बड़ा खुलासा: अंटार्कटिका की बर्फ घटने से समुद्र की गहराइयों में बढ़ा नमक का स्तर

विक्टोरिया लैंड (अंटार्कटिका) के तट पर समुद्री बर्फ और तैरते हिमखंड, जिसके बैकग्राउंड में माउंट मेलबर्न दिख रहा है. GIF: सैटेलाइट मैप्स में अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ का हर महीने का रिकॉर्ड, जो दिखाता है कि 2015 तक बर्फ लगातार बढ़ी और उसके बाद अचानक तेजी से घटने लगी. ( Photo: Alberto C Naveira Grabato | GIF: Kaushik Mishra )

बेंगलुरु: अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ 2015 के बाद काफी तेजी से कम हुई है. इसका असर अब समुद्र की गहराईयों तक भी दिखने लगा है. नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में छपी एक नई स्टडी के मुताबिक, अंटार्कटिक इंटरमीडिएट वॉटर यानी AAIW नाम के एक बड़े समुद्री जल भंडार में नमक की मात्रा बढ़ गई है. इस बदलाव का असर समुद्र की बनावट और उसके बहाव पर भी पड़ सकता है. इसके नतीजे वीय इलाके से बहुत दूर तक महसूस हो सकते हैं.

AAIW का पानी दशकों तक लगातार कम खारा यानी ज्यादा मीठा होता जा रहा था, लेकिन 2015 के बाद से उल्टा हो रहा है. अब पुराना ट्रेंड उल्टा हो गया है. भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्प्टन के रिसर्चर्स ने मिलकर इस बात को समझने की कोशिश की है कि बर्फ घटने का इस जल भंडार से क्या रिश्ता है.

कौशिक मिश्रा (बाएं) और बिशाखदत्त गायेन (दाएं) (Photo: Ashmita Gupta) AAIW क्या है और बर्फ से इसका क्या रिश्ता है अंटार्कटिका में हर साल मई से जुलाई के बीच सर्दियों में दक्षिणी महासागर के ऊपर समुद्री बर्फ जमती है. तापमान बढ़ने पर इसका एक काफी बड़ा हिस्सा पिघल जाता है और समुद्र में मीठा पानी छोड़ देता है. यह एक एनुअल साइकिल है, जो AAIW की खूबियां तय करता है. AAIW का निर्माण दक्षिणी महासागर से होता है और फिर सैकड़ों मीटर की गहराई पर उत्तर की ओर बढ़ते हुए अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर में फैल जाता है. पानी में नमक की मात्रा बदलने से समुद्र की परतों पर बड़ा असर पड़ता है. इसका मतलब है कि पानी की अलग-अलग परतें किस तरह एक-दूसरे के ऊपर-नीचे टिकी हैं. ये परतें तय करती हैकि अलग-अलग जल भंडार आपस में कितनी आसानी से मिलेंगे. इसके साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि गर्मी, कार्बन और पोषक तत्व समुद्र में कैसे घूमेंगे. अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ और पीछे दिखता माउंट मेलबोर्न पहाड़. (Photo: Alberto C Naveira Grabato) इस स्टडी की अहमियत क्या है स्टडी के संबंधित लेखक और IISc के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेज (CAOS) में एसोसिएट प्रोफेसर बिशाखदत्त गयेन ने ईटीवी भारत को बताया कि पानी का घनत्व तय करता है कि समुद्र की परतें आपस में कितना मिलेंगी. हालांकि, अगर समुद्र का पानी भारी हो जाए तो बहाव अपने आप तेज नहीं होता. बहाव बदलने में समुद्र में जमा कार्बन पर भी असर पड़ सकता है, जिसकी अभी और जांच करना बाकी है. पहले की स्टडीज़ में AAIW के कम खारा होने की बात थी, लेकिन नई स्टडी बताती है कि यह ट्रेंड पलट चुका है. प्रोफेसर गयेन ने कहा, "हमें सबसे ज्यादा हैरानी रफ्तार से हुई. दशकों पुराने ट्रेंड कुछ ही सालों में कैसे पलट गई. हमारी स्टडी दिखाती है कि अंटार्कटिका की बर्फ घटने से सतह के काफी नीचे का पानी भी नए सिरे से बदल रहा है." स्टडी के प्रमुख लेखक और CAOS के पीएचडी छात्र कौशिक मिश्रा ने कहा, "इस जल भंडार में आए बदलाव अंटार्कटिका के पास हुई हलचल का असर ध्रुवीय इलाके से बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं." बर्फ घटने से पानी कैसे बदलता है रिसर्चर्स के अनुसार, बर्फ से कम मीठा पानी मिलने और गहराई में गर्म, खारे पानी के ऊपर आने से नमक की मात्रा बढ़ गई है. प्रोफेसर गयेन ने समझाया कि समुद्री बर्फ मौसमी तौर पर मीठे पानी को ढोने का काम करती है. पानी जमने पर ज्यादातर नाम समुद्र में ही रह जाता है. उन्होंने आगे समझाया, हवाएं और धाराएं बर्फ को दूर ले जाती है और पिघलने पर वहां मीटा पानी छोड़ती है. अब बर्फ घटी तो मीठा पानी भी कम पहुंचा और पानी खारा हो गया. सतह के नीचे सर्कमपोलर डीप वॉटर नाम का गर्म और ज्यादा खारा पानी रहता है. ऊपर की मीठी परत उसे ऊपर आने से रोकती हैं और अगर परत कमजोर पड़ी तो नमक और गर्मी ऊपर आने लगी, जिसे बर्फ जमना और मुश्किल हो गया.