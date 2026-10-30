IISc की स्टडी में बड़ा खुलासा: अंटार्कटिका की बर्फ घटने से समुद्र की गहराइयों में बढ़ा नमक का स्तर
आईआईएससी के वैज्ञानिकों के मुताबिक 2015 के बाद अंटार्कटिका की बर्फ घटने से समुद्र के भीतर पानी का खारापन बढ़ने लगा है.
Published : October 30, 2026 at 2:05 PM IST
बेंगलुरु: अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ 2015 के बाद काफी तेजी से कम हुई है. इसका असर अब समुद्र की गहराईयों तक भी दिखने लगा है. नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में छपी एक नई स्टडी के मुताबिक, अंटार्कटिक इंटरमीडिएट वॉटर यानी AAIW नाम के एक बड़े समुद्री जल भंडार में नमक की मात्रा बढ़ गई है. इस बदलाव का असर समुद्र की बनावट और उसके बहाव पर भी पड़ सकता है. इसके नतीजे वीय इलाके से बहुत दूर तक महसूस हो सकते हैं.
AAIW का पानी दशकों तक लगातार कम खारा यानी ज्यादा मीठा होता जा रहा था, लेकिन 2015 के बाद से उल्टा हो रहा है. अब पुराना ट्रेंड उल्टा हो गया है. भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्प्टन के रिसर्चर्स ने मिलकर इस बात को समझने की कोशिश की है कि बर्फ घटने का इस जल भंडार से क्या रिश्ता है.
AAIW क्या है और बर्फ से इसका क्या रिश्ता है
अंटार्कटिका में हर साल मई से जुलाई के बीच सर्दियों में दक्षिणी महासागर के ऊपर समुद्री बर्फ जमती है. तापमान बढ़ने पर इसका एक काफी बड़ा हिस्सा पिघल जाता है और समुद्र में मीठा पानी छोड़ देता है. यह एक एनुअल साइकिल है, जो AAIW की खूबियां तय करता है. AAIW का निर्माण दक्षिणी महासागर से होता है और फिर सैकड़ों मीटर की गहराई पर उत्तर की ओर बढ़ते हुए अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर में फैल जाता है.
पानी में नमक की मात्रा बदलने से समुद्र की परतों पर बड़ा असर पड़ता है. इसका मतलब है कि पानी की अलग-अलग परतें किस तरह एक-दूसरे के ऊपर-नीचे टिकी हैं. ये परतें तय करती हैकि अलग-अलग जल भंडार आपस में कितनी आसानी से मिलेंगे. इसके साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि गर्मी, कार्बन और पोषक तत्व समुद्र में कैसे घूमेंगे.
इस स्टडी की अहमियत क्या है
स्टडी के संबंधित लेखक और IISc के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेज (CAOS) में एसोसिएट प्रोफेसर बिशाखदत्त गयेन ने ईटीवी भारत को बताया कि पानी का घनत्व तय करता है कि समुद्र की परतें आपस में कितना मिलेंगी. हालांकि, अगर समुद्र का पानी भारी हो जाए तो बहाव अपने आप तेज नहीं होता. बहाव बदलने में समुद्र में जमा कार्बन पर भी असर पड़ सकता है, जिसकी अभी और जांच करना बाकी है. पहले की स्टडीज़ में AAIW के कम खारा होने की बात थी, लेकिन नई स्टडी बताती है कि यह ट्रेंड पलट चुका है.
प्रोफेसर गयेन ने कहा, "हमें सबसे ज्यादा हैरानी रफ्तार से हुई. दशकों पुराने ट्रेंड कुछ ही सालों में कैसे पलट गई. हमारी स्टडी दिखाती है कि अंटार्कटिका की बर्फ घटने से सतह के काफी नीचे का पानी भी नए सिरे से बदल रहा है." स्टडी के प्रमुख लेखक और CAOS के पीएचडी छात्र कौशिक मिश्रा ने कहा, "इस जल भंडार में आए बदलाव अंटार्कटिका के पास हुई हलचल का असर ध्रुवीय इलाके से बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं."
बर्फ घटने से पानी कैसे बदलता है
रिसर्चर्स के अनुसार, बर्फ से कम मीठा पानी मिलने और गहराई में गर्म, खारे पानी के ऊपर आने से नमक की मात्रा बढ़ गई है. प्रोफेसर गयेन ने समझाया कि समुद्री बर्फ मौसमी तौर पर मीठे पानी को ढोने का काम करती है. पानी जमने पर ज्यादातर नाम समुद्र में ही रह जाता है.
उन्होंने आगे समझाया, हवाएं और धाराएं बर्फ को दूर ले जाती है और पिघलने पर वहां मीटा पानी छोड़ती है. अब बर्फ घटी तो मीठा पानी भी कम पहुंचा और पानी खारा हो गया. सतह के नीचे सर्कमपोलर डीप वॉटर नाम का गर्म और ज्यादा खारा पानी रहता है. ऊपर की मीठी परत उसे ऊपर आने से रोकती हैं और अगर परत कमजोर पड़ी तो नमक और गर्मी ऊपर आने लगी, जिसे बर्फ जमना और मुश्किल हो गया.
गयेन ने कहा, "इससे एक च्रक बन सकता है. बर्फ कम होने पर नीचे से ज्यादा गर्मी सतह तक आती है, जिससे बर्फ और कम जमती है. चूंकि AAIW दक्षिणी महासागर को अटलांटिक, हिंद और प्रशांत की मध्यम गहराइयों से जोड़ता है, इसलिए जहां यह बनता है वहां के बदलाव अंटार्कटिका से बहुत दूर तक फैल सकते हैं. इसका असर कितना होगा, यह समुद्री रास्तों, मिश्रण और समय पर निर्भर करेगा. उन्होंने आगे कहा कि यह जानने के लिए लगातार निगरानी करनी होगी कि यह बदलाव या उल्टाव टिकेगा, बढ़ेगा या भविष्य में कमजोर पड़ जाएगा."
गयेन ने बताया, इसकी सबसे बड़ी वजन बर्फ से मिलने वाले मीठे पानी की कमी है. स्टडी में नमक की बढ़त का करीब 95% हिस्सा सोर्स वाले पानी के गुणों में बदलाव से जुड़ा हुआ पाया गया है. हवाएं, मिश्रण और पास के दूसरे जल भंडार भी असर डालते हैं. उस दौरान बारिश बढ़ी थी, जिससे समुद्र कम खारा होना चाहिए था, इसलिए बारिश इस बढ़त की वजह नहीं हो सकती.
भारत के लिए क्यों मायने रखता है
भारत हिंद महासागर से जुड़ा है, जो हमारी जलवायु और तटीय लोगों की रोजी-रोटी पर असर डालता है. समुद्र बहाव और परतों में बदलाव से गर्मी, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का बंटवारा बदल सकता है. हालांकि, यह स्टडी मानसून, मछली पकड़ने या किसी खास तटीय समुदाय पर सीधा असर साबित नहीं करती.
पहले की कुछ स्टडीज़ में AAIW और मानसून के बीच संबंध की बात थी, लेकिन अब इस विषय की जांच करनी होगी कि यह बदलाव मानसून को कैसे प्रभावित करेंगे. यह लंबे समय की तैयारी में मदद करेगा, लेकिन तात्कालिक पूर्वानुमान के मामले में नहीं.
रिसर्च कैसे हुई और कितना बदलाव मिला
इसके बारे में गयेन ने बताया, "हमने EN4, IAP और RG-ARGO नाम के तीन जाने-माने समुद्री डेटासेट की तुलना की, जो ज्यादातर रोबोटिक आर्गो फ्लोट्स की नापजोख पर आधारित हैं. हमने AAIW को उसकी कम खारी परत से पहचाना और उसे बनाने वाले ठंडे विंटर वॉटर को परखा."
इन डेटासेट में कई ऑब्जरवेशन्स एक जैसे हैं, इसलिए रिजल्ट्स का मेल खाना यह दिखाता है कि निष्कर्ष मजबूत है. इसका कारण समझने के लिए उन्होंने कहा, "हमने बर्फ के सैटेलाइट ऑब्जरवेशन्स को समुद्र-बर्फ रीएनालिसिस से जोड़ा और सोर्स एरिया का साल्ट बजट निकाला."
इससे हमे पता चला है कि नमक की मात्रा सभी जगहों पर एक जैसी नहीं बढ़ी. गयेन ने आगे बताया, "2016 से 2024 के बीच AAIW के मुख्य हिस्से में औसत बढ़त 0.0048 ± 0.0017 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दशक रही." यह दस साल की कुल बढ़त नहीं है, बल्कि हर साल की औसत बढ़त है.
New research from IISc & collaborators finds that Antarctic Intermediate Water has become saltier, denser since 2015, reversing decades of freshening. This shift could weaken ocean layering and allow more stored carbon to escape into the atmosphere. 🔗: https://t.co/Cy52gzpCBL https://t.co/95ouWFibUu— IISc Bangalore (@iiscbangalore) October 29, 2026
दक्षिण अटलांटिक में पोलर फ्रंट के ठीक उत्तर में बढ़त 0.1 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दशक से ऊपर निकल गई. इन तीनों डेटासेट में पानी के ज्यादा खारे, भारी और गहरे होने का रुझान एक जैसा ही दिखाई दिया.
इन सभी बातों के बारे में जानकारियां देते हुए अंत में प्रोफेसर गयेन ने चेतावनी दी कि इन बदलावों की रफ्तार याद दिलाती है कि धरती के लगातार गर्म होने के कारण इतना गहरा समुद्र भी रिएक्ट कर रहा है. अंटार्कटिका में जो होता है, वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता. ग्रीनहाउस गैसों में कटौती की तुरंत और लगातार कोशिशें बेहद जरूरी हैं.