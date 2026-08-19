ETV Bharat / technology

ISS में एस्ट्रोनॉट्स को एंटीना बदलने में लगा तय समय से ज्यादा वक्त, अगली स्पेसवॉक में पूरा होगा काम

अनिल मेनन और सोफी एडेनो ने ISS पर 6 घंटे 23 मिनट की स्पेसवॉक में खराब एंटीना हटाया, लेकिन पूरा काम हो नहीं पाया.

French astronaut Sophie Adenot (L) being helped on her return back inside the International Space Station after her spacewalk.
फ़्रेंच अंतरिक्ष यात्री सोफ़ी एडेनोट (बाएं) की मदद की जा रही है, जब वे स्पेस वॉक के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर वापस लौट रही हैं. (AFP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 2:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी फांसीसी साथी सोफी एडेनो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) का स्पेस-टू-ग्राउंड एंटीना बदलने के मिशन पर स्पेसवॉक पर निकले थे, लेकिन तय समय में यह काम पूरा नहीं हो सका. अब बचा हुआ काम आने वाली किसी स्पेसवॉक में पूरा किया जाएगा.

दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने 18 अगस्त 2026 को सुबह 8:29 बजे EDT (भारतीय समयानुसार शाम 5:59 बजे) अपनी स्पेसवॉक शुरू की थी. उन्होंने अपनी स्पेसवॉक के दौरान खराब पड़े एंटीना को हटाकर सुरक्षित तरीके से स्टेशन के ट्रस स्ट्रक्चर पर बांध दिया. यह स्पेसवॉक कुल 6 घंटे 23 मिनट तक चली.

मेनन के लिए दूसरी और एडेनो के लिए पहली स्पेसवॉक

यह अनिल मेनन का दूसरा स्पेसवॉक था, जबकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) से जुड़ी फ्रांस की सोफी एडेनो के लिए यह पहला मौका था. इसी के साथ एडेनो स्पेसवॉक करने वाली फ्रांस की पहली महिला बन गईं. दोनों को खराब एंटीना हटाने के साथ-साथ नया एंटीलना लगाने का भी काम सौंपा गया था, लेकिन टाइट पावर और डेटा कनेक्टर्स हटाने, गिंबल असेंबली में लॉकिंग पिन लगाने और बोल्ट खोलने में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग गया.

इस कारण मिशन कंट्रोलर ने तय किया कि बचे हुए समय में न तो खराब एंटीना को उसकी स्थाई जगह पर रखा जा सकता है और न ही स्पेयर एंटीना निकालकर लगाया जा सकता है. नासा ने अपने बयान में कहा कि इंस्टॉलेशन का काम आने वाली किसी स्पेसवॉक में इस बाकी बचे काम को पूरा किया जाएगा. स्पेसवॉक खत्म होने से पहले दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने क्वेस्ट एयरलॉक के पास सफाई का काम भी किया और एक पोर्टेबल फुट रेस्ट्रेंट की जांच कर उसे बदला.

25 अगस्त को अगली स्पेसवॉक संभव

इस स्पेसवॉक में जिस खराब एंटीना को बदलने का मिशन रखा गया था, वो एंटीना ह्यूस्टन स्थित मिशन कंट्रोल सेंटर और स्पेस स्टेशन के बीच हाई-स्पीड कम्यूनिकेशन करने का एक अहम जरिया है. यह नवंबर 2025 से खराब पड़ा था, जिसके बाद से एक बैकअप एंटीना डेटा ट्रांसमिशन का काम संभाल रहा है, इसलिए स्टेशन का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है.

स्पेसवॉक खत्म होने पर मेनन ने कहा कि टीम ने हर काम परफेक्ट तरीके से करने की सोच के साथ शुरुआत की थी, लेकिन हालात उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे. उन्होंने यह भी बताया कि टीम पहले से ही ऐसी स्थितियों के लिए तैयार थी.

बता दें कि इससे पहले 6 अगस्त को मेनन और एस्ट्रोनॉट जेसिका मेइर ने 6 घंटे 27 मिनट की स्पेसवॉक की थी, जिसमें भविष्य में लगने वाले रोल-आउट सोलर ऐरे के लिए पावर सिस्टम तैयार किया गया था. उसी स्पेसवॉक के बाद मेनन के स्पेससूट में कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर ने असामान्य रीडिंग दी थी, जिसकी वजह से 13 अगस्त को तय एंटीना बदलने की स्पेसवॉक को टालकर 18 अगस्त को किया गया. अब ज़मीन पर मौजूद मिशन प्लानर्स आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे और अगली स्पेसवॉक के लिए अभी तक 25 अगस्त 2026 का दिन प्रस्तावित है. हालांकि, इसमें बदलाव हो सकते हैं.

TAGGED:

ISS SPACEWALK ANTENNA
SOPHIE ADENOT SPACEWALK
NASA SPACE STATION ANTENNA
INTERNATIONAL SPACE STATION NEWS
ANIL MENON SPACEWALK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.