भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन का पहला स्पेस मिशन, जानें उनकी पूरी कहानी!
NASA एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन 14 जुलाई को बाइकोनूर से सोयुज एमएस-29 के जरिए आठ महीने के मिशन पर ISS के लिए रवाना होंगे.
Published : July 10, 2026 at 1:25 PM IST
हैदराबाद: भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन 14 जुलाई को कज़ाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए रवाना होने वाले हैं. यह उनका पहला स्पेस मिशन है यानी वो पहली बार स्पेसफ्लाइट करेंगे और करीब आठ महीनों तक स्टेशन पर रहकर कई अहम रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे.
नासा ने एक प्रेस रिलीज़ के जरिए इसकी जानकारी दी है. रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस के सोयुज एमएस-29 स्पेसक्राफ्ट से मेनन के साथ रूसी कॉस्मोनॉट प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे. यह मिशन ISS एक्सपेडिशन 74/75 का हिस्सा है.
Cool moment at T-5 putting an expedition 75 sticker on the launch bus. We will be joining 74 but 75 is not far off…… pic.twitter.com/FAFY6TXx6H— Anil Menon (@astro_anil) July 9, 2026
अनिल मेनन कौन हैं?
मिनियापोलिस में जन्मे 49 साल के अनिल मेनन यूक्रेनी और भारतीय प्रवासी माता-पिता की संतान है. पेशे से इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेनन अमेरिकी स्पेस फोर्स में कर्नल के पद पर हैं.
- अमेरिकी एयरफोर्स के दौरान उन्होंने ऑपरेशन एन्ड्योरिंग फ्रीडम के तहत अफगानिस्तान में फ्रंटलाइन पर सेवा दी थी और हिमालयन रेस्क्यू एसोसिएशन के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों की देखभाल भी की थी.
- इसके अलावा वो रोटरी एंबेसडोरियल स्कॉलर के तौर पर एक साल भारत में रह चुके हैं, जहां उन्होंने पोलियो वैक्सीनेशन अभियानों पर काम किया था.
- मेनन ने 2014 में नासा में फ्लाइट सर्चन के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और स्पेश स्टेशन पर काम कर रहे एस्ट्रोनॉट्स के साथ जुड़े रहे.
- 2018 में वो स्पेसएक्स से जुड़े, जहां उन्होंने कंपनी का मेडिकल प्रोग्राम शुरू किया और स्टारशिप डेवलपमेंट में भी योगदान दिया.
- दिसंबर 2021 में उन्हें नासा एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुना गया था.
When you start spinning in this chair, you know that you’re moving to your left and when you stop spinning, what do you think you feel? Answer in comments. 6 days to launch! pic.twitter.com/534ixZDL3P— Anil Menon (@astro_anil) July 8, 2026
स्पेस स्टेशन पर क्या करेंगे मेनन?
- इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए अनिल मेनन देखेंगे कि लंबे समय तक अंतरिक्ष पर रहने से इंसानों के शरीर पर क्या असर पड़ता है. इस पर कई प्रयोग करेंगे.
- इसके अलावा वो इस चीज की स्टडी भी करेंगे कि माइक्रोग्रैविटी में ब्लड फ्लो, नसों की संरचना और ब्लड कंपोजिशन पर क्या असर पड़ता है.
- इसके साथ ही वह स्टेशन के पीने योग्य पानी के सिस्टम से इंट्रावीनस फ्लुइड बनाने की टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट करेंगे, जो भविष्य में डीप-स्पेस मिशन्स के दौरान बेहद अहम साबित हो सकती है, जहां मेडिकल सप्लाई सीमित हो जाती है.
- इस मिशन के दौरान मेनन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स के इन-स्पेस प्रोडक्शन को बेहतर बनाने वाली रिसर्च को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल डिवाइसेज के लिए ज़रूरी कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पर हो पाएगी.
- इसके अलावा वो ऑगमेंटेड रियलिटी और एआई-बेस्ड अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी पर भी काम करेंगे, जो भविष्य के मिशन्स में पृथ्वी से मेडिकल सपोर्ट भेजने की जरूरत को कम कर सकती है.