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भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन का पहला स्पेस मिशन, जानें उनकी पूरी कहानी!

भारतीय मूल के मेनन ISS पर ब्लड फ्लो, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल और AI अल्ट्रासाउंड जैसी अहम रिसर्च पर काम करेंगे. ( Image Credit: X/@anil_astro )

हैदराबाद: भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन 14 जुलाई को कज़ाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए रवाना होने वाले हैं. यह उनका पहला स्पेस मिशन है यानी वो पहली बार स्पेसफ्लाइट करेंगे और करीब आठ महीनों तक स्टेशन पर रहकर कई अहम रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे. नासा ने एक प्रेस रिलीज़ के जरिए इसकी जानकारी दी है. रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस के सोयुज एमएस-29 स्पेसक्राफ्ट से मेनन के साथ रूसी कॉस्मोनॉट प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे. यह मिशन ISS एक्सपेडिशन 74/75 का हिस्सा है.