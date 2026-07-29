ETV Bharat / technology

एंड्रोमेडा गैलेक्सी में धीमी पड़ रही है सितारों के बनने की रफ्तार, हबल टेलीस्कोप के डेटा से हुआ खुलासा

नई स्टडी में सामने आया है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में सितारों के बनने की रफ्तार पिछले 50 करोड़ वर्षों से लगातार घट रही है.

Hot stars burn brightly in this image from NASA's Galaxy Evolution Explorer, showing the ultraviolet side of the Andromeda galaxy, or M31.
NASA के गैलेक्सी इवोल्यूशन एक्सप्लोरर की इस तस्वीर में गर्म तारे तेज़ी से चमक रहे हैं, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी (या M31) के अल्ट्रावायलेट हिस्से को दिखाते हैं। (Image Credit: NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 7:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: पृथ्वी के सबसे करीबी पड़ोसी आकाशगंगाओं (Milky Ways) में से एक एंड्रोमेडा (M31) में नए सितारों के बनने की रफ्तार लगातार स्लो होती जा रही है. नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिले डेटा पर आधारित एक नई स्टडी से इस बात का पता चला है.

इस स्टडी में करीब 200 मिलियन यानी 20 करोड़ अलग-अलग तारों का विश्लेषण किया गया, जिसमें सामने आया कि पिछले 500 मिलियन यानी 50 करोड़ वर्षों में एंड्रोमेडा में स्टार फॉर्मेशन की दर लगातार कम हुई है और बीते 40 सालों में यह गिरावट और भी तेज हो गई है. यह स्टडी द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश हुई है.

Massive stars are bluer and short-lived, while less massive stars are redder and longer-lived. As a result, areas that have experienced recent star formation (1) tend to have a larger fraction of blue stars, while areas with less recent star formation (2) typically have a redder population.
बहुत बड़े तारे ज़्यादा नीले और कम समय तक जीने वाले होते हैं, जबकि कम द्रव्यमान वाले तारे ज़्यादा लाल और ज़्यादा समय तक जीने वाले होते हैं। नतीजतन, जिन इलाकों में हाल ही में तारे बने हैं (1), वहाँ नीले तारों का हिस्सा ज़्यादा होता है, जबकि जिन इलाकों में हाल ही में तारे नहीं बने हैं (2), वहाँ आमतौर पर लाल तारों की संख्या ज़्यादा होती है. ((Image: NASA, ESA, Benjamin Williams (UWashington), Zhuo Chen (UWashington), L. Clifton Johnson (Northwestern); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)))

सितारों के बनने की रफ्तार को कैसे नापा गया?

स्टार फॉर्मेशन यानी तारों के बनने की स्पीड को खगोलविद इस आधार पर नापते हैं कि हर साल कितनी मात्रा में गैस और धूल मिलकर नए तारे बनाती है. पिछली रिसर्च में पता चला था कि करीब 2 साल पहले एंड्रोमेडा में सितारों के बनने में जबरदस्त उछाल आया था, जिसे किसी दूसरी आकाशगंगा के साथ हुई टक्कर के विलय का नतीजा माना जाता है.

उस वक्त से लेकर अभी तक यह रफ्तार धीरे-धीरे कम होती गई है. रिसर्चर्स के मुताबिक, 500 मिलियन साल पहले एंड्रोमेडा में हर साल करीब एक सौर द्रव्यमान (सूरज जितने वजन) के बराबर तारे बन रहे थे. 40 मिलियन साल पहले तक यह रेट कम होकर आधी रह गई थी और अब मौजूदा समय में यह और भी कम होकर करीब एक-पांचवां सौर द्रव्यमान प्रति वर्ष तक पहुंच चुकी है.

स्टडी के मुताबिक, एंड्रोमेडा में हाल के वर्षों में ज्यादातर स्टार फॉर्मेशन गैलेक्सी के केंद्र से करीब 32,000 प्रकाश-वर्ष दूर स्थित एक रिंग जैसे क्षेत्र में हो रहा था, और इसी जगह पर सितारे बनने की रफ्तार में हुई कमी का सबसे बड़ा असर भी देखा गया था.

नासा की इस स्टडी में इस बात का भी पता चला है कि यह गिरावट किसी सामान की कमी के कारण नहीं, बल्कि पहले की तेज एक्टिविटी के बाद स्वाभाविक रूप से ठहराव आने के कारण लगती है.

एंड्रोमेडा के करीब मौजूद उपग्रह आकाशगंगा M32 (मेसियर 32) सिर्फ 16,000 प्रकाश-वर्ष की दूरी पर है. इस कारण रिसर्चर्स ने यह भी जांचने की कोशिश की कि क्या सितारे के बनने की स्पीड में आई कमी के पीछे इस उपग्रह आकाशगंगा M32 (मेसियर 32) की भी कोई भूमिका है या नहीं. हालांकि, रिसर्चर्स को सर्वे डेटा में इसके बारे में कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं.

हालांकि, M32 के आसपास के इलाकों में बाकी क्षेत्रों की तुलना में स्टार फॉर्मेशन में ज्यादा गिरावट के संकेत जरूर मिले हैं. टीम अब हबल के डेटा को ग्राउंड-बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज के डेटा से जोड़कर एंड्रोमेडा के इतिहास को और गहराई से समझने की योजना बना रही है.

Fig 1: Andromeda Galaxy in the night sky | Fig 2: Generated version of the Andromeda Galaxy and its companion galaxies M32 and M110.
चित्र 1: रात के आसमान में एंड्रोमेडा गैलेक्सी | चित्र 2: एंड्रोमेडा गैलेक्सी और उसकी साथी गैलेक्सी M32 और M110 का तैयार किया गया रूप। (Credit: Stellarium Web)

पृथ्वी से कितनी दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी

एंड्रोमेडा गैलेक्सी पृथ्वी से करीब 2.5 मिलियन प्रकाश-वर्ष (25 लाख लाइट ईयर्स) की दूरी पर स्थित है. इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि लाइट की स्पीड तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है. ऐसे में अगर लाइट की स्पीड से भी चलेंगे तो पृथ्वी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में 25 लाख साल लगेंगे.

गौरतलब है कि ब्रह्मांड में मौजूद करोड़ों बड़ी गैलेक्सीज़ में से एंड्र्रोमेडा पृथ्वी से सबसे पास है, फिर भी वहां तक पहुंचने भी इतना वक्त लगेगा. हालांकि, कई छोटी dwarf galaxies हैं, जो मिल्की-वे गैलेक्सी से और भी करीब में हैं, लेकिन सबसे पास मौजूद बड़ी गैलेक्सीज़ की बात करें तो एंड्रोमेडा ही मिल्की-वे से सबसे पास है.

हालांकि, ब्रह्मांड की बाकी गैलेक्सियों की तुलना में यह इतनी करीब मानी जाती है कि इसे साफ आसमान वाली जगहों से बिना टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता है. यही वजह है कि यह खगोलविदों को अपनी ही आकाशगंगा जैसी दूसरी आकाशगंगाओं के अतीत को समझने का बेहतरीन मौका देती है.

TAGGED:

ANDROMEDA GALAXY STAR FORMATION
HUBBLE SPACE TELESCOPE ANDROMEDA
ANDROMEDA GALAXY STUDY
STAR FORMATION DECLINE ANDROMEDA
ANDROMEDA GALAXY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.