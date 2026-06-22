ETV Bharat / technology

Ampere का सस्ता Reo VYB इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, कीमत सिर्फ 64,499 रुपये, जानें कितनी है रेंज

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता कंपनी Ampere ने भारत में अपना नया Ampere Reo VYB इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है, जिसके साथ कंपनी ने अपने एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो को बढ़ाया है. कंपनी ने इस स्कूटर को 69,499 रुपये की कीमत पर उतारा है.

यह लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर पहली बार EV खरीदने वालों और शहर में आने-जाने वालों के लिए है जो एक सस्ता मोबिलिटी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं. Ampere Reo VYB कंपनी के फैमिली स्कूटर लाइनअप में शामिल हो गया है और इसमें लिथियम फेरो फॉस्फेट (LFP) बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. इस स्कूटर की राइडिंग रेंज 80 किमी तक है, और इसकी टॉप स्पीड 25 kmph है.

Ampere Reo VYB की बैटरी और रेंज

नए Ampere Reo VYB में एक LFP बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. यह एक ऐसा बैटरी पैक है, जो पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरी की तुलना में ज्यादा बेहतर थर्मल स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी प्रदान करता है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, बैटरी को 1,00,000 km तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

यह स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 80 km तक की ट्रू राइडिंग रेंज प्रदान करता है, जो इसे रोज़ाना कम दूरी के सफ़र और लास्ट-माइल मोबिलिटी की ज़रूरतों के लिए सही बनाता है. चूंकि इस स्कूटर की टॉप स्पीड 25 kmph तक सीमित रखी गई है, इसलिए यह लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी में आता है. इस स्कूटर को पावर एक हब मोटर से मिलती है.

Ampere Reo VYB के फीचर्स और प्रैक्टिकैलिटी

कंपनी ने नए Reo VYB को एंट्री-लेवल पोज़िशनिंग के बावजूद कई फीचर्स और सेफ्टी फ़ीचर्स के साथ पेश किया है. इसमें एक कलर LCD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, की-लेस स्टार्ट के साथ एक की फ़ॉब, फ्रंट डिस्क ब्रेक, LED हेडलाइट और LED टेल लैंप दिया गया है.