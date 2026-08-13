कनेक्टिविटी अपग्रेड के साथ लॉन्च हुआ Ampere Magnus G Max इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत सिर्फ 1.10 लाख रुपये
Ampere ने नए NxG.io सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से चलने वाले कनेक्टिविटी अपग्रेड के साथ अपना नया Ampere Magnus G Max भारतीय बाजार में लॉन्च किया है.
Published : August 13, 2026 at 10:34 AM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ampere ने अपने नए NxG.io सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से चलने वाले कनेक्टिविटी अपग्रेड के साथ अपना नया Ampere Magnus G Max भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि इस अपडेट के चलते स्कूटर में 30 से ज़्यादा फ़ीचर्स और एक नया 5-इंच का डिस्प्ले जोड़ा गया है.
नए Ampere Magnus G Max के फीचर्स
इसमें सबसे खास नए फ़ीचर - क्रूज़ कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट - हैं. बता दें कि हिल होल्ड असिस्ट ढलान पर स्कूटर को पीछे खिसकने से रोकता है, जिससे उन राइडर्स के लिए यह बहुत काम का फ़ीचर बन जाता है, जिन्हें ऐसी स्थिति में परेशानी होती है.
इसके अलावा, इस स्कूटर में अब टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाला 5-इंच का डिस्प्ले भी दिया गया है. साथ ही, फ़ोन ऐप के ज़रिए स्कूटर को ढूंढने या पिंग करने का फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे पार्किंग के बाद अपने स्कूटर को ढूंढना आसान हो जाता है.
कंपनी का कहना है कि इस बड़े कनेक्टेड इकोसिस्टम में रियल-टाइम चार्जिंग स्टेटस, लाइव ट्रैकिंग, जियोफेंसिंग, चोरी और टो होने के अलर्ट, रिमोट डायग्नोस्टिक्स, सर्विस बुकिंग, चार्जिंग हिस्ट्री, बैटरी हेल्थ की जानकारी और OTA अपडेट का फीचर भी शामिल किया गया है. सभी कनेक्टेड फ़ीचर्स को Ampere Connect App के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
नए Ampere Magnus G Max का पावरट्रेन
कंपनी ने इसके मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया है. नए Magnus G Max में भी इसकी मौजूदा 3kWh की LFP बैटरी और 2.4kW की पीक पावर देने वाली हब-माउंटेड मोटर इस्तेमाल की गई है. कंपनी का दावा है कि इसकी IDC रेंज 142km और टॉप स्पीड 65kmph है.
वहीं, इसकी बैटरी पर 5 साल या 75,000km की वारंटी दी जा रही है, और इसकी लाइफ 2,00,000km होने का दावा किया गया है. कंपनी इस स्कूटर को डुअल-टोन कलर ऑप्शन में बेच रही है. इसमें पहले से मौजूद मॉनसून ब्लू और माचा ग्रीन के साथ-साथ नया सिनेमन कॉपर कलर भी शामिल किया गया है.