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Computex 2026 में AMD की एंट्री, गेमिंग के लिए किए बड़े ऐलान

AMD के नए प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड गेमर्स को बेहतर प्रदर्शन, आसान अपग्रेड और लंबे समय तक उपयोग की सुविधा देंगे.

With the AM5 platform receiving support until 2029, users will be able to upgrade their systems at a lower cost in the future.
AM5 प्लेटफॉर्म को 2029 तक समर्थन मिलने से यूजर्स भविष्य में कम खर्च पर सिस्टम अपग्रेड कर सकेंगे. (Image Credit: AMD)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 2, 2026 at 8:39 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: आज यानी 2 जून से ताइवान में आयोजित Computex 2026 इवेंट के दौरान AMD पीसी गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स के लिए कई नए प्रोडक्ट्स पेश किए हैं. कंपनी ने Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition, Ryzen 7 7700X3D प्रोसेसर और Radeon RX 9070 GRE ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च किया है. इन नए प्रोडक्ट्स का मकसद गेमर्स को बेहतर प्रदर्शन देना और अपग्रेड के ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराना है. आइए हम आपको इनके बारे में बताते हैं.

AM4 और AM5 यूजर्स के लिए नए प्रोसेसर

Ryzen 7 5800X3D 10th एनिवर्सी एडिशन को खास तौर पर उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जो अभी भी AMD के AM4 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह प्रोसेसर AM4 सॉकेट के 10 साल पूरे होने के मौके पर पेश किया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यूजर्स बिना मदरबोर्ड और RAM बदले अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं. यह प्रोसेसर AMD की 3D V-Cache टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो गेमिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करती है.

कंपनी इस प्रोसेसर के साथ Carbice Ice Pad थर्मल इंटरफेस भी दे रही है, जिससे कूलर लगाना आसान होगा और लंबे समय तक तापमान नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी. इसकी बिक्री 25 जून से शुरू होगी और इसकी कीमत 349 डॉलर रखी गई है.

दूसरी ओर, Ryzen 7 7700X3D उन यूजर्स के लिए बनाया गया है, जो AM5 प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं या पहले से इसका उपयोग कर रहे हैं. इसमें 8 कोर, कुल 104MB कैश और 4.5GHz तक की बूस्ट स्पीड मिलती है. यह प्रोसेसर 1080p और 1440p गेमिंग में बेहतर फ्रेम रेट देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी बिक्री 16 जुलाई से शुरू होगी और इसकी शुरुआती कीमत 329 डॉलर होगी.

ग्राफिक्स कार्ड भी किया लॉन्च

AMD ने Radeon RX 9070 GRE ग्राफिक्स कार्ड भी लॉन्च किया है. यह GPU उन गेमर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो 1440p रिजॉल्यूशन पर स्मूद गेमिंग अनुभव करना चाहते हैं.

इसमें 48 RDNA 4 Compute Units, 12GB वीडियो मेमोरी और 2.79GHz तक की क्लॉक स्पीड दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह अपने कंप्टीटर्स कैटेगरी के एक जीपीयू की तुलना में लगभग 21% बेहतर 1440p प्रदर्शन दे सकता है.

AMD की FSR अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी भी इस जीपीयू का महत्वपूर्ण हिस्सा है. कंपनी के अनुसार, यह तकनीक अब 300 से ज्यादा गेम्स में सपोर्ट करती है, जिससे गेमिंग के दौरान ज्यादा फ्रेम रेट हासिल किए जा सकते हैं.

इसके अलावा AMD ने अपनी EXPO मेमोरी टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया है. यह फीचर यूजर्स को BIOS में सिर्फ एक क्लिक के जरिए RAM को बेहतर तरीके से ट्यून करने की सुविधा देता है.

AMD का कहना है कि AM5 प्लेटफॉर्म को 2029 तक सपोर्ट मिलता रहेगा. इससे यूजर्स भविष्य में सिर्फ प्रोसेसर बदलकर सिस्टम अपग्रेड कर सकेंगे. इसके लिए पूरी मशीन बदलने की जरूरत भी नहीं होगी. इसी को एएमडी की सबसे बड़ी ताकत और स्ट्रैटेजी मानी जा रही है.

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