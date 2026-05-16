मोबाइल चार्जर से चार्ज होती है Ambrane की ये रिमोट बैटरी, 399 में मिलेगा 2 का पैक
Ambrane ने Reneo AA और AAA रीचार्जेबल बैटरी भारत में लॉन्च की हैं, जिसे टाइप-C चार्जर से चार्ज किया जा सकता है.
Published : May 16, 2026 at 3:52 PM IST
हैदराबाद: Ambrane ने भारत में Reneo AA और AAA टाइप-C रिचार्जेबल बैटरी लॉन्च करने की घोषणा की है. कंपनी का दावा है कि Reneo AAA देश की पहली AAA टाइप-C रिचार्जेबल बैटरी है. टाइप-C रिचार्जेबल बैटरी की Reneo रेंज को पेश करने के साथ, Ambrane का मकसद पारंपरिक डिस्पोजेबल बैटरी का एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला और इको-फ्रेंडली विकल्प देना है.
Reneo AA बैटरी की कीमत 499 रुपये रखी गई है, जबकि Reneo AAA बैटरी की कीमत 399 रुपये है. दोनों वेरिएंट Ambrane की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon और पूरे भारत में बड़े रिटेल स्टोर पर उपलब्ध हैं.
|मॉडल
|कीमत
|उपलब्धता
|Ambrane Reneo AA
|499 रुपये (2 बैटरी का पैक)
|Ambrane की आधिकारिक वेबसाइट| Amazon | भारत भर में अग्रणी रीटेल स्टोर
|Ambrane Reneo AAA
|399 रुपये (2 बैटरी का पैक)
Ambrane Reneo रेंज के फीचर्स और एप्लीकेशन
Type-C चार्जिंग पोर्ट लगने से, यूज़र स्टैंडर्ड Type-C केबल का इस्तेमाल करके इस बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं, जो ज़्यादातर मॉडर्न स्मार्टफ़ोन में इस्तेमाल होता है. इससे बैटरी चार्ज करने के लिए अलग से चार्जिंग डॉक खरीदने की ज़रूरत और बोझ खत्म हो जाता है.
ये जल्दी टॉप-अप के लिए 10 मिनट का इमरजेंसी चार्ज सपोर्ट करते हैं, जबकि फुल रिचार्ज एक से दो घंटे में हो जाता है. Reneo रेंज को रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले कई तरह के डिवाइस पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें टीवी रिमोट, वायरलेस माउस, खिलौने, ट्रिमर, कैमरा, स्पीकर और गेमिंग कंट्रोलर शामिल हैं.
Ambrane Reneo रेंज की लॉन्ग-टर्म वैल्यू
Ambrane ने Reneo बैटरी को कंज्यूमर्स के लिए एक सस्टेनेबल लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर पेश किया है. हर यूनिट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह अपनी लाइफ में 100 तक कन्वेंशनल डिस्पोजेबल बैटरी को रिप्लेस कर सके, जिससे बैटरी वेस्ट काफी कम हो जाता है और सिंगल-यूज़ सेल का ज़्यादा सस्ता ऑप्शन मिलता है.
बैटरी की सेफ्टी की बात करें तो इसमें एक इनबिल्ट प्रोटेक्शन सर्किट लगाया गया है, जो ओवरचार्जिंग, ओवरकरंट और शॉर्ट सर्किट से बचाता है. एक लीक-प्रूफ और नॉन-फ्लेमेबल बनावट घरेलू और पर्सनल डिवाइस में सुरक्षित इस्तेमाल को और पक्का करती है.
Reneo रेंज की बैटरी के लॉन्च पर Ambrane के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक राजपाल ने कहा कि, "चार्जिंग और पावर सॉल्यूशन हमेशा से Ambrane में हमारे काम का मुख्य हिस्सा रहे हैं, और रिचार्जेबल बैटरी कैटेगरी में आना उसी सफ़र का एक स्वाभाविक हिस्सा था."
उन्होंने आगे कहा कि, "Ambrane Reneo AAA के साथ, हम रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली बैटरी में टाइप-C चार्जिंग की सुविधा ला रहे हैं, साथ ही डिस्पोजेबल सेल का एक स्मार्ट और ज़्यादा टिकाऊ विकल्प भी दे रहे हैं."