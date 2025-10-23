Amazon में 6 लाख नौकरियां रोबोट्स से होंगी रिप्लेस, अब इंसान की जगह 'Cobots' करेंगे काम: रिपोर्ट
Amazon आने वाले सालों में 6 लाख नौकरियों को रोबोट्स से रिप्लेस करने की तैयारी में है, जिससे हायरिंग कर्व धीरे-धीरे कम हो जाएगा.
Published : October 23, 2025 at 2:04 PM IST
हैदराबाद: आजकल टेक्नोलॉजी लगातार आसमान छूती जा रही है. दिन-प्रतिदिन टेक्नोलॉजी में ऐसे-ऐसे इनोवेशन्स हो रहे हैं, जो काफी हैरान करने वाले होते हैं. इंसानों के लिए टेक्नोलॉजी कई मायनों में फायदेमंद है, लेकिन कई मायनों में नुकसानदायक भी है, जिसका एक नमूना दुनिया की सबसे बड़ी और दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक अमेज़न की फ्यूचर प्लानिंग में भी देखने को मिल रहा है. अमेज़न आने वाले सालों में 6 लाख से ज्यादा इंसानों की नौकरी खत्म करने वाला है क्योंकि वो उनकी जगह रोबोट्स से काम करवाएगा. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.
न्यू यॉर्क टाइम्स की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के एक टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने 2024 में बोर्ड मीटिंग के दौरान बताया कि Warehouse Automation की वजह से आने वाले कुछ सालों में अमेज़न को बड़ी संख्या में इंसानों की हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी. इसका मतलब है कि अमेज़न अपने वेयरहाउसेज़ को पूरी तरह से रोबोट्स के हवाले करने वाला है, जहां रोबोट्स हरेक काम खुद करेगा और वहां इंसानों का काम खत्म हो जाएगा.
अमेज़न का टार्गेट क्या है
रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी की रोबोटिक्स टीम का गोल 75% ऑपरेशन्स को पूरी तरह ऑटोमेट करने का है. इसका मतलब है कि आने वाले कुछ सालों में वेयरहाउस से लेकर पैकेजिंग तक, लगभग हर काम को रोबोट्स ही करते हुए नज़र आएंगे और उन्हीं के पास पूरा कंट्रोल होगा, जिसका नमूना आप नीचे अटैच की गई इस वीडियो में देख सकते हैं.
Amazon now has over 750,000 robots deployed— flint (@OrderflowES) June 30, 2024
Each robot packer at a warehouse can replace 24 workers
Packers cost $1 million each which only takes two years to recoup the cost pic.twitter.com/y2mWlgu3IE
Amazon का जवाब: “लीक्ड रिपोर्ट अधूरी तस्वीर दिखाती है”
हालांकि, अमेज़न ने इस पर अपना एक अलग रुख साफ किया है. अमेज़न की एक प्रवक्ता Kelly Nantel ने इस रिपोर्ट के मिसलीडिंग यानी भ्रामक बताया है. उनका कहना है कि, "ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक टीम का नज़रिया दिखाते हैं, ना कि कंपनी की पूरी स्ट्रेटजी." उन्होंने ये भी कहा है कि अमेज़न हॉलिडे सीज़न के लिए करीब 2.5 लाख लोगों को हायर करने वाला है. हालांकि, उन्होंने इस बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं दी कि 2.5 लाख नए लोगों में से कितने लोगों की नौकरी पक्की यानी स्थाई होगी.
कंपनी स्ट्रेटजी में बड़ा टर्निंग पॉइंट
ऐसे में अगर इस नई रिपोर्ट के मुताबिक, अमेज़न इंसानों की हायरिंग कम करता है तो उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी में भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है. 2018 से अभी तक अमेज़न ने अमेरिका में अपने कर्मचारियों की संख्या में तीन गुना बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद उनकी संख्या करीब 12 लाख तक पहुंच गई थी.
इससे वह अमेरिका में Walmart के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भी बन गई थी. ऐसे में अगर आप कंपनी लोगों की हायरिंग कम करती है और रोबोट्स को काम पर लगाती है तो यह उनकी पुरानी स्ट्रैटजी का यू-टर्न होगा. इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कंपनी ने लोगों की नाराजगी को कम करने के लिए कम्यूनिटी इमेज मेकओवर का काम भी शुरू कर दिया है.
अमेज़न की स्मार्ट PR प्लानिंग
- रिपोर्ट के मुताबिक, Amazon अपने PR (Public Relations) गेम को भी नया रूप दे रहा है ताकि लोगों तक उनका मैसेज एक अलग और पॉजिटिव अंदाज में पहुंच सके.
- कंपनी “Automation” या “AI” जैसे शब्दों की जगह अब “Advanced Technology” और “Cobot” (Collaborative Robot) जैसे शब्द यूज़ करने पर विचार कर रही है.
- इस तरह से कंपनी, लोगों के बीच में यह दर्शाने की कोशिश कर रही है कि रोबोट्स और मशीन इंसानों की दुश्मन नहीं, बल्कि उनकी दोस्त या पार्टनर हैं.
- कंपनी उन इलाकों में परेड्स, डोनेशन ड्राइव्स और कम्यूनिटी इवेंट्स में भी ज्यादा एक्टिव रोल निभा रही हैं, जहां नौकरियां कम होंगी.
अमेज़न के रोबोटिक्स वेयरहाउस
अमेज़न का सबसे एडवांस वेयरहाउस Shreveport (Louisiana) में है, जहां पैकेजिंग के बाद इंसानों का काम लगभग खत्म हो चुका है. यहां पर करीब 1,000 रोबोट्स ही पूरा प्रोसेस हैंडल करते हैं और सभी काम को बखूबी करते हैं. इसके कारण, इस वेयरहाउस में कंपनी को अब 25% कम वर्कर्स की जरूरत पड़ती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 के अंत तक, जब नए बॉट्स को काम में शामिल किया जाएगा तो 25% कम कर्मचारियों की संख्या 50% कम कर्मचारियों तक हो सकती है.इसका मतलब, उसके बाद आधे इंसान काम करेंगे और आधे रोबोट्स काम करेंगे. यह मॉडल 40 और वेयरहाउस में लागू होगा.