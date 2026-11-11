Amazon Ring Robotics: घर और बिजनेस की सुरक्षा के लिए लॉन्च हुए नए रोबोट, उड़कर करेंगे निगरानी
Ring Robotics अब घर की सुरक्षा को स्टेबल कैमरे से आगे ले जाकर उड़ने और घूमने वाले रोबोट के रूप में पेश कर रहा है.
Published : November 11, 2026 at 2:09 PM IST
हैदराबाद: अमेज़न के अंदर आने वाली कंपनी Ring ने सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम में एक नया और बड़ा कदम रखा है. कंपनी ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम Ring Robotics है. इसमें दो नए रोबोट हैं. एक का नाम Ring Drone Cam और दूसरे का नाम Ring Rover Cam है. ये दोनों स्थिर कैमरे की तरह सिर्फ एक जगह नहीं बैठे रहते, बल्कि ये घूमते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर खुद चेक करने भी जाते हैं.
रिंग की शुरुआत सालों पहले गैरेज में एक वीडियो डोरबेल के साथ हुई थी. उस वक्त इसका मकसद आस-पड़ोस को सुरक्षित बनाना था. आज लाखों लोग रिंग पर भरोसा करने लगे हैं. अब कंपनी ने उसी भरोसे को एक नए मोबाइल वर्ज़न में पेश किया है. Jamie Siminoff ने कहा कि ग्राहक लंबे समय से ऐसी सुरक्षा चाहते थे जो एक स्टेबल कैमरे की निगरानी से बाहर वाले इलाकों की भी निगरानी करे. इस कारण कंपनी ने एक नया तरीका सोचा और Ring Robotics बना दिया. आइए हम आपको बताते हैं कि इसके दो रोबोट कैसे काम करते हैं.
Introducing Ring Robotics, a new category of autonomous security launching with two products: Ring Drone Cam and Ring Rover Cam. I’m so pumped to share what the team has been working on. Incredibly cool technology that puts security in motion. Details here: https://t.co/Wu97iz0pRI— Panos Panay (@panos_panay) November 10, 2026
Ring Drone Cam कैसे काम करता है?
Ring Drone Cam घर के अंदर उड़ने वाला सिक्योरिटी कैमरा है. ये जरूरत न होने पर अपने डॉक में बैठा रहता है और जरूरत पड़ने पर उड़ने लगता है. इनमें एआई पायलट सिस्टम लगा हुआ है. आप इसे घर में घुमाकर दिखा दें या ये खुद घूमे, दोनों ही तरीके से ये पूरे फ्लोर का सिक्योरिटी प्लान बना लेता है. कमरों की पहचान कर लेता है और गश्त के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के सुझाव भी देता है.
आप रूट और समय को तय कर सकते हैं. ये खुद उड़कर गश्त करता है. कोई रिंग कैमरा, सेंसर या अलार्म बजे तो ये अपने-आप तय जगहों पर पहुंचकर देखता है. 148 डिग्री का व्यू और 360 डिग्री घूमने की क्षमता है. दिन-रात दोनों में साफ 2K वीडियो लेता है. कम रोशनी में एलईडी लाइट अपने-आप जल जाती है. ये मौजूद रिंग कैमरे, डोरबेल, सेंसर और अलार्म के साथ बिना किसी झंझट के काम करता है. इसे Alexa Home Map से भी कंट्रोल किया जा सकता है.
Ring Rover Cam बिजनेस के लिए
Ring Rover Cam एक ऑटोमैटिक सिक्योरिटी रोबोट है, जिसे बिजनेस के लिए बनाया गया है. ये किसी कमरे या सेव किए हुए पॉइंट पर एक टैप से पहुंच जाता है. वहां पहुंचकर 360 डिग्री स्कैन करता है. बंद होने के बाद या खुलने से पहले नियमित गश्त सेट की जा सकती है. अगर कोई डिवाइस ट्रिगर होता है तो ये अपने-आप चेक करने चला जाता है.
इसमें इसमें एडजस्ट होने वाला पेरिस्कोप कैमरा है, जो काउंटर या शेल्फ के ऊपर से देख सकता है. सायरन और लाइट टावर लगा है, जो चेतावनी देता है. दो-तरफा ऑडियो से आप कहीं से भी बोल सकते हैं. यह जब चलता है, जब 4K वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है. डॉक में बैठे रहने पर भी व्यक्ति की हलचल पकड़ लेता है.
प्राइवेसी और उपलब्धता
रिंग ड्रोन डॉक में बैठे रहने पर कैमरा बंद रखता है. रिंग रोवर में स्लिप मोड से पेरिस्कोप सिकुड़ जाता है और माइक बंद हो जाता है. दोनों पर एलईडी इंडिकेटर हैं, जिससे पता चलता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है. कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज़ पोस्ट में बताया कि ये वीडियो Throw Away the Key encryption यानी TAKE से सुरक्षित रहते हैं.
Ring Rover Cam अमेरिका में 16 दिसंबर 2026 से शिप होना शुरू होगा और इसकी कीमत 999.99 डॉलर यानी करीब 93-94 हजार रुपये है. वहीं, Ring Drone Cam की शिपिंग 27 जनवरी 2027 से शुरू होगी और इसकी अमेरिका में कीमत 249.99 डॉलर यानी करीब 23.5 हजार रुपये के बराबर है.
Meet Ring Drone Cam 🚀 Unlock a new way to take command of your home. Fly room to room for unobstructed aerial views. Use Live View to check in on different rooms or create custom patrol routes unique to your space, right from the Ring app. Learn more: https://t.co/4jqxa7NevQ https://t.co/RGyzyeBdhm— Ring (@ring) November 10, 2026
ये दोनों डिवाइस सुरक्षा को सिर्फ देखने वाले सिस्टम से आगे लेकर जाते हैं. ये खुद घूमते हैं, खुद लोकेशन पर पहुंचते हैं और जरूरत पड़ने पर खुद जवाब भी देते हैं. आपका घर हो या दुकान, यह एक ऐसा डिवाइस है, जिससे घर के कोने-कोने की चौबिसों घंटे सटीक निगरानी की जा सकती है.