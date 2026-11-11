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Amazon Ring Robotics: घर और बिजनेस की सुरक्षा के लिए लॉन्च हुए नए रोबोट, उड़कर करेंगे निगरानी

Ring Drone और Ring Rover दोनों AI Pilot से चलते हैं जो खुद मैप बनाते हैं और बाधाओं से बचते हुए रास्ता चुनते हैं. ( Amazon )

हैदराबाद: अमेज़न के अंदर आने वाली कंपनी Ring ने सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम में एक नया और बड़ा कदम रखा है. कंपनी ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम Ring Robotics है. इसमें दो नए रोबोट हैं. एक का नाम Ring Drone Cam और दूसरे का नाम Ring Rover Cam है. ये दोनों स्थिर कैमरे की तरह सिर्फ एक जगह नहीं बैठे रहते, बल्कि ये घूमते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर खुद चेक करने भी जाते हैं.

रिंग की शुरुआत सालों पहले गैरेज में एक वीडियो डोरबेल के साथ हुई थी. उस वक्त इसका मकसद आस-पड़ोस को सुरक्षित बनाना था. आज लाखों लोग रिंग पर भरोसा करने लगे हैं. अब कंपनी ने उसी भरोसे को एक नए मोबाइल वर्ज़न में पेश किया है. Jamie Siminoff ने कहा कि ग्राहक लंबे समय से ऐसी सुरक्षा चाहते थे जो एक स्टेबल कैमरे की निगरानी से बाहर वाले इलाकों की भी निगरानी करे. इस कारण कंपनी ने एक नया तरीका सोचा और Ring Robotics बना दिया. आइए हम आपको बताते हैं कि इसके दो रोबोट कैसे काम करते हैं.

Ring Drone Cam कैसे काम करता है? Ring Drone Cam घर के अंदर उड़ने वाला सिक्योरिटी कैमरा है. ये जरूरत न होने पर अपने डॉक में बैठा रहता है और जरूरत पड़ने पर उड़ने लगता है. इनमें एआई पायलट सिस्टम लगा हुआ है. आप इसे घर में घुमाकर दिखा दें या ये खुद घूमे, दोनों ही तरीके से ये पूरे फ्लोर का सिक्योरिटी प्लान बना लेता है. कमरों की पहचान कर लेता है और गश्त के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के सुझाव भी देता है. Ring Drone Cam (Amazon) आप रूट और समय को तय कर सकते हैं. ये खुद उड़कर गश्त करता है. कोई रिंग कैमरा, सेंसर या अलार्म बजे तो ये अपने-आप तय जगहों पर पहुंचकर देखता है. 148 डिग्री का व्यू और 360 डिग्री घूमने की क्षमता है. दिन-रात दोनों में साफ 2K वीडियो लेता है. कम रोशनी में एलईडी लाइट अपने-आप जल जाती है. ये मौजूद रिंग कैमरे, डोरबेल, सेंसर और अलार्म के साथ बिना किसी झंझट के काम करता है. इसे Alexa Home Map से भी कंट्रोल किया जा सकता है. Ring Rover Cam बिजनेस के लिए