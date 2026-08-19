किताबों को क्यों नष्ट कर रही हैं AI कंपनियां? AirTag ने खोला अमेज़न का बड़ा सीक्रेट
फर्स्ट-सेल डॉक्ट्रिन के चलते किताबें खरीदकर नष्ट करना कानूनी है, लेकिन ऐसा करने की वजह से लेखकों में काफी नाराज़गी है.
Published : August 19, 2026 at 6:14 PM IST
हैदराबाद: एआई कंपनियां अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए किस हद तक जा सकती है, इसका एक बड़ा सबूत सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेज़न एंटीक यानी दुर्लभ किताबों को खरीदकर उन्हें काट रहा है, स्कैन कर रहा है और फिर नष्ट कर रहा है, ताकि उन किताबों में लिखी जानकारियों का इस्तेमाल एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए किया जा सके. यह ख़बर उसी बड़े विवाद की एक कड़ी है, जिसकी शुरुआत कुछ महीने पहले एंथ्रोपिक (Anthropic) कंपनी के "Project Panama" के सामने आने से हुई थी.
अमेज़न की इस हरकत का बड़ा सबूत टेक जर्नलिज्म आउटलेट 404 Media की एक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है. इस आउटलेट के रिपोर्टर इमैनुएल मायबर्ग ने एक ऐसे किताब विक्रेता से कॉन्टैक्ट किया, जिसे शक था कि उसके यहां से किसी एआई कंपनी के लिए बड़ा ऑर्डर जा रहा है. उनकी मदद से करीब 1,000 किताबों की एक बंडल में एक छोटा Apple AirTag छिपाया गया और फिर इसी ट्रैकर की मदद से पूरी शिपमेंट को ट्रैक किया गया.
Exclusive: A rare bookseller suspected his books were being bought by AI companies. He stuck an AirTag in a book and we tracked it to a secretive Amazon facility in Las Vegas where they scan and destroy books called VGT3:https://t.co/WXSo0zB6JF— Jason Koebler (@jason_koebler) August 17, 2026
पैकेज पहले कैलिफोर्निया के एक एयरपोर्ट से मिलवॉकी पहुंचा. उसके बाद विस्कॉन्सिन के केनोशा में एक डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस में करीब दो हफ्ते तक रुका. वहां से ट्रक के जरिए कोलोराडो होते हुए आखिरकार नेवादा के लास वेगास में मौजूद अमेज़न के LAS8 फैसिलिटी तक पहुंचाया गया. यहां पर VGT3 नाम की एक खास टीम काम करती है, जिसका लोगो एक डायनासोर है जो अपने पंजों में एक खुली किताब पकड़े नजर आता है. वहां पर काम कर चुके कर्मचारियों के मुताबिक, उनका पूरा काम सिर्फ इतना है कि बंड में आई किताबों की बाइंडिंग काट दी जाए ताकि पन्नों को तेजी से स्कैन किया जा सके. इस प्रोसेस में किताब की ओरिजिनल कॉपी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है.
इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेज़न इससे पहले इस तरह की "डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग" में शामिल होने से इनकार कर चुका था, लेकिन इस एयरटैग इन्वेस्टिगेशन ने कंपनी के इस दावे को सीधा चैलेंज किया है. इस पर अमेज़न से जब सवाल पूछा गया तो अमेज़न ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि वो कमर्शियल चैनल्स के जरिए किताबों को खरीदता है ताकि अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को बेहतर बना सके. अमेज़न के इस जवाब में कहीं पर भी एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग का डायरेक्ट जिक्र नहीं है.
पुरानी किताबों को टारगेट क्यों बनाया?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल के महीनों में फिज़िकल किताबों की बिक्री में अचानक असामान्य रूप से काफी उछाल देखा गया, जो 2022 में पहले छपी थीं. उसके बाद किताब बेचने वाले कई विक्रेताओं को शक हुआ कि इसके पीछे बड़ी टेक कंपनियों का कुछ हाथ है. दरअसल, एआई कंपनियां के लिए अब इंटरनेट पर मौजूद टेक्स्ट कम पड़ने लगे हैं. वहीं, पुराने समय में छपी किताबों में इंसानों द्वारा लिखा हुआ साफ-सुथरा और अच्छी तरह एडिटेड कंटेंट मिलता है, जो एआई-जनरेटेड टेक्स्ट से कहीं ज्यादा बेहतर माना जाता है. इसके साथ ही पायरेटेड डिजिटल आर्काइव्स के इस्तेमाल से एआई कंपनियों को कॉपीराइट मुकदमों का खतरा रहता है, जबकि ऑनलाइन बुक्स की जगह फिज़िकल बुक्स को खरीदकर उसे इस्तेमाल करना कानूनी रूप से सुरक्षित तरीका माना जाता है.
‼️ BREAKING: Journalists hid an Airtag in a rare book shipment and confirmed Amazon to be one of the buyers behind the bulk orders destroying rare-books to feed their AI.— International Cyber Digest (@IntCyberDigest) August 17, 2026
They tracked it to Amazon's LAS8 warehouse in Las Vegas, home to VGT3 (see logo below), a scanning operation… pic.twitter.com/zOv4EkBHaE
दरअसल, अमेरिकी कॉपीराइट कानून के 'फर्स्ट-सेल डॉक्ट्रिन' के तहत फिज़िकल किताब खरीदने वाले को उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने, यहां तक कि नष्ट करने यानी फाड़ने या जलाने का भी अधिकार मिल जाता है. इस अदालत भी इस तरह की स्कैनिंग को 'ट्रांसफॉर्मेटिव फेयर यूज़' करार दे चुकी है. यही कारण है कि इस एआई कंपनियां संभवत: अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस कर रही है, जिसे कानूनी रूप से गलत नहीं माना जाता है. भले ही इसे लेकर लेखकों, इतिहासकारों और किताबों के प्रेमियों में गहरी नाराजगी ही क्यों न हो.
कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, एंथ्रोपिक जैसी कंपनी का प्लान एक ही वेंडर कॉन्ट्रैक्ट में 5 लाख से 20 लाख तक किताबों को स्कैन करने का था, जबकि अलग-अलग बल्क ऑर्डर्स में 1000 से 10 लाख किताबों तक को देखा गया है. फिलहाल, दुनिया भर में अब तक एआई कंपनियों ने अपने-अपने एआई-मॉडल्स को ट्रेन करने के चक्कर में कितनी किताबों को नष्ट किया है, इसका कोई पक्का आंकड़ा किसी के पास नहीं है. हालांकि, दुनिया भर में जितनी तेजी से एआई मॉडल्स की संख्या और उनकी क्षमता बढ़ती जा रही है, उसे देखकर फिज़िकल किताबों के नष्ट होने के आंकड़ों की कल्पना करना भी मुश्किल है.