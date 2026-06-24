Amazon Now सर्विस अब 300 से ज्यादा भारतीय शहरों में होगी उपलब्ध, जानें पूरी डिटेल्स
अमेज़न ने Amazon Now को देश के 300 से ज्यादा शहरों तक पहुंचाने का एलान किया है, जिससे डिलीवरी नेटवर्क और मजबूत होगा.
Published : June 24, 2026 at 6:25 PM IST
हैदराबाद: अमेज़न ने भारत में अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस को बड़े स्तर पर बढ़ाने की योजना का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि वो अपनी Amazon Now सर्विस को आने वाले सालों में भारत के 300 से ज्यादा शहरों में शुरू करेंगे. अमेज़न का दावा है कि यह सर्विस कंपनी के भारतीय इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस यूनिट है. इसके अलावा कंपनी ने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए एक नया वेलफेयर प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें एजुकेशन, इंश्योरेंस और सेफ्टी जैसी सुविधाओं पर फोकस होगा.
अमेज़न नॉउ सर्विस अभी तक दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु,पुणे, कोच्चि और अमृतसर समेत देश के 15 शहरों में ही उपलब्ध है. कंपनी ने अपने पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि वो इन 15 शहरों के करीब 5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स को अमेज़न नाऊ की सर्विस दे रहे हैं.
300 शहरों तक पहुंचेगी अमेज़न नॉउ
अमेज़न की यह सर्विस यानी Amazon Now लोकेशन और प्रोडक्ट की उपबल्धता के आधार पर मिनटों या कुछ घंटों के भीतर प्रोडक्ट डिलीवरी का दावा करती है. एक्सपेंशन प्लान के तहत कंपनी अपने माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर्स और अर्बन फुलफिलमेंट फैसिलिटीज का नेटवर्क और बड़ा करेगी, जिससे प्रोडक्ट कैटलॉग में भी इजाफा होगा.
कंपनी का कहना है कि इस प्लान के लागू होने के बाद 10 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स सेम-डे डिलीवरी के दायरे में आ जाएंगे, जबकि 40 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स नेक्स्ट-डे डिलीवरी के तहत मिल सकेंगे. फिलहाल, इस सर्विस के तहत ग्रॉसरी, फल-सब्जी, फ्रोजन फूड, पर्सनल केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और होम अप्लायंसेज जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं.
Great to be in India and visit an Amazon Now micro-fulfillment center in one of the busiest areas of Mumbai.— Andy Jassy (@ajassy) June 24, 2026
The things you need quickly—groceries, shampoo, baby products, and more—get picked and delivered just minutes after ordered. Customers are loving it… Prime members… pic.twitter.com/RHhjA58bbi
अमेज़न इंडिया के कंट्री मैनेजर समीर कुमार ने कहा कि Amazon Now कंपनी के इतिहास का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस यूनिट बन गया है और लॉन्च के बाद से हर क्वार्टर में ऑर्डर्स दोगुने हुए हैं. उनका कहना है कि प्राइम मेंबर्स इस सर्विस का इस्तेमाल शुरू करने के बाद अपनी शॉपिंग फ्रीक्वेंसी तीन गुना तक बढ़ा देते हैं.
डिलीवरी पार्टनर्स के लिए सम्मान प्रोग्राम लॉन्च
अमेज़न ने भारत में अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस को बढ़ाने के साथ-साथ डिलीवरी एसोसिएट्स के लिए सम्मान नाम से एक डेडिकेटेड वेलफेयर इनिशिएटिव भी शुरू किया है. कंपनी के पोस्ट के मुताबिक, इसे कंपनी के हाल ही में घोषित 300 मिलियन डॉलर यानी करीब 2,836 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट से फंड किया जाएगा.
इस प्रोग्राम के तहत डिलीवरी पार्टनर्स के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, सरकारी वेलफेयर स्कीम्स तक एक्सेस आसान बनाया जाएगा और फाइनेंशियल इनक्लूज़न को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अलावा सामान डिलीवर करने वाले वर्कर्स को बेहतर इंश्योरेंस कवरेज और रोड सेफ्टी के उपाय भी मुहैया कराए जाएंगे
कंपनी ने यह भी बताया कि साल के आखिर तक आश्रय रेस्ट सेंटर्स की संख्या 250 लोकेशंस तक बढ़ाई जाएगी, जहां डिलीवरी स्टाफ को पानी, चार्जिंग पॉइंट, वाशरूम और बैठने की जगह जैसी सुविधाएं मिलेंगी. गौरतलब है कि अमेज़न ने ये सभी घोषणाएं तब की है कि जब अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी भारत दौरे पर हैं और कर्मचारियों, उद्यमियों व बिजनेस लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं.