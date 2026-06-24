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Amazon Now सर्विस अब 300 से ज्यादा भारतीय शहरों में होगी उपलब्ध, जानें पूरी डिटेल्स

कंपनी ने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए सम्मान वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें स्कॉलरशिप और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं. ( Image Credit: Amazon )

हैदराबाद: अमेज़न ने भारत में अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस को बड़े स्तर पर बढ़ाने की योजना का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि वो अपनी Amazon Now सर्विस को आने वाले सालों में भारत के 300 से ज्यादा शहरों में शुरू करेंगे. अमेज़न का दावा है कि यह सर्विस कंपनी के भारतीय इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस यूनिट है. इसके अलावा कंपनी ने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए एक नया वेलफेयर प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें एजुकेशन, इंश्योरेंस और सेफ्टी जैसी सुविधाओं पर फोकस होगा. अमेज़न नॉउ सर्विस अभी तक दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु,पुणे, कोच्चि और अमृतसर समेत देश के 15 शहरों में ही उपलब्ध है. कंपनी ने अपने पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि वो इन 15 शहरों के करीब 5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स को अमेज़न नाऊ की सर्विस दे रहे हैं. 300 शहरों तक पहुंचेगी अमेज़न नॉउ अमेज़न की यह सर्विस यानी Amazon Now लोकेशन और प्रोडक्ट की उपबल्धता के आधार पर मिनटों या कुछ घंटों के भीतर प्रोडक्ट डिलीवरी का दावा करती है. एक्सपेंशन प्लान के तहत कंपनी अपने माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर्स और अर्बन फुलफिलमेंट फैसिलिटीज का नेटवर्क और बड़ा करेगी, जिससे प्रोडक्ट कैटलॉग में भी इजाफा होगा. कंपनी का कहना है कि इस प्लान के लागू होने के बाद 10 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स सेम-डे डिलीवरी के दायरे में आ जाएंगे, जबकि 40 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स नेक्स्ट-डे डिलीवरी के तहत मिल सकेंगे. फिलहाल, इस सर्विस के तहत ग्रॉसरी, फल-सब्जी, फ्रोजन फूड, पर्सनल केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और होम अप्लायंसेज जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं.