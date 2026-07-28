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Amazon का बड़ी प्लानिंग, 5,105 सैटेलाइट्स से सीधे फोन तक पहुंचाएगा इंटरनेट!

सैटेलाइट्स पांच ऑर्बिटल शेल्स में तैनात होंगे, इनकी लाइफटाइम 6 से 8 साल होगी और सर्विस 2028 से शुरू हो सकती है. ( Image Credit: Amazon )

ये सैटेलाइट्स 510, 540, 560, 570 और 580 किलोमीटर की ऊंचाई पर पांच अलग-अलग ऑर्बिटल शेल्स में तैनात किए जाएंगे, जिनका इनक्लिनेशन करीब 56 से 84 डिग्री के बीच रहेगा. दिलचस्प बात यह है कि फाइलिंग में 11 हजार से ज्यादा सैटेलाइट्स के लिए ऑर्बिटल स्लॉट्स शामिल हैं, लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि कुल कॉन्स्टेलेशन 5,105 सैटेलाइट्स से ज्यादा नहीं होगा. गेटवे लिंक और ट्रैकिंग, टेलीमेट्री व कंट्रोल के लिए Ka और V-बैंड स्पेक्ट्रम इस्तेमाल किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सर्विस की शुरुआत 2028 से हो सकती है.

अमेज़न के मुताबिक, ये सैटेलाइट्स .6 और 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड्स का इस्तेमाल करेंगे, जो फिलहाल Globalstar को अलॉट हैं. कंपनी ने अप्रैल में करीब 11.57 अरब डॉलर में ग्लोबलस्टार को खरीदने की डील की थी, जिसके 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है. फाइलिंग के मुताबिक, अमेज़न अमेरिका के बाहर 1.5 और 1.6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स में भी कुछ अतिरिक्त स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने की परमिशन मांग रही है.

इसे अमेज़न लियो डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सिस्टम नाम दिया गया है. यह एप्लीकेशन 24 जुलाई की देर रात फाइल की गई थी और इसमें कंपनी ने अपनी योजनाओं की पूरी डिटेल रेगुलेटर के सामने रखी है.

हैदराबाद: अमेज़न ने अमेरिकी टेलीकॉम रेगुलेटर फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) के पास एक बड़े प्रोजैक्ट का एप्लीकेशन दाखिल किया है. कंपनी 5,105 सैटेलाइट्स का एक विशाल नेटवर्क लो-अर्थ ऑर्बिट में तैनात करना चाहती है, जो सीधे स्मार्टफोन और IoT डिवाइसेज को कनेक्टिविटी देगा.

फाइलिंग में सैटेलाइट्स के टेक्निकल टर्म्स पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि, इतना बताया गया है कि इनकी लाइफटाइम 6 से 8 साल की होगी. इन्हें पहले 440 किलोमीटर की पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से ये अपनी ऑपरेशनल ऑर्बिट तक पहुंचेंगे. लाइफ खत्म होने के पर सैटेलाइट्स अपनी ऊंचाई घटाकर 360 किलोमीटर तक ले आएंगे, जहां से वो करीब दो महीने में अपने-आप डीऑर्बिट हो जाएंगे.

अमेज़न ने इसके बारे में बताया कि यह सिस्टम मोबाइल डेटा, टेक्स्ट मैसेजिंग, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, इन-व्हीकल कनेक्टिविटी और IoT एप्लीकेशंस जैसी सुविधाएं देगा, खासकर उन इलाकों में जहां टेरेस्ट्रियल नेटवर्क कवरेज नहीं पहुंच पाता.

Globalstar और मौजूदा नेटवर्क से जुड़ाव

इसका नया D2D सिस्टम अमेज़न के मौजूदा ब्रॉडबैंड कॉन्स्टेलेशन "अमेज़न लियो" और Globalstar के मौजूदा सैटेलाइट्स के साथ मिलकर काम करेगा. कंपनी का कहना है कि वो अमेज़न लियो सिस्टम्स और D2D सैटेलाइट्स के बीच ट्रैफिक को स्मार्ट तरीके से मैनेज करेगी. इसके अलावा ग्लोबलस्टार से हासिल किए गए HIBLEO और C-3 सिस्टम्स के साथ भी तालमेल बिठाएगी. कंपनी के मुताबिक, ये सभी पार्ट्स मिलकर एक ऐसा सैटेलाइट आर्किटेक्चर तैयार करेंगे जो अलग-अलग तरह की डिवाइसेज को भरोसेमंद कनेक्टिविटी दे सके.

गौर करने वाली बात यह है कि अप्रैल में आए एक FCC ऑर्डर ने Globalstar और Iridium के स्पेक्ट्रम राइट्स को कन्फर्म किया था, जिसमें SpaceX समेत कई कंपनियों की उस स्पेक्ट्रम तक पहुंच पाने की कोशिशें नाकाम रही थीं. अमेज़न ने कहा है कि उसकी करंट प्लान उसी ऑर्डर के अनुरूप है.

इस बीच रॉकेट लैब ने 29 जून को Iridium को 8 अरब डॉलर में खरीदने की डील की भी घोषणा की थी. रॉकेट लैब के सीईओ पीटर बेक ने कहा था कि वो Iridium के ग्लोबल स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल मौजूदा सर्विसेज के अलावा कुछ नई चीजों के लिए भी करना चाहते हैं. हालांकि, उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है. इस तरह सैटेलाइट कनेक्टिविटी की दुनिया में मुकाबला अब और तेज़ होता दिख रहा है.