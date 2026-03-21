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Amazon अपना नया स्मार्टफोन डेवलप कर रहा, कुछ रिपोर्ट्स में हुआ दावा

Amazon की प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: टेक दिग्गज Amazon को लेकर कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि Amazon अपने एक नए स्मार्टफोन को डेवलप कर रहा है. बता दें कि Amazon ने करीब एक दशक पहले अपने Fire Phone को बंद कर दिया था. कंपनी की यह योजना एक ऐसा AI-आधारित डिवाइस लाने की है, जो Alexa और उसकी सेवाओं के व्यापक इकोसिस्टम से जुड़ा होगा. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि, Amazon के इस प्रोजेक्ट से जुड़े चार लोगों ने बताया कि टेक दिग्गज के नए स्मार्टफोन का नाम 'Transformer' रखा गया है, जिसे कंपनी की 'डिवाइस और सर्विस' यूनिट के भीतर विकसित किया जा रहा है. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह नया फ़ोन एक ऐसा 'मोबाइल पर्सनलाइज़ेशन डिवाइस' हो सकता है, जो वॉइस असिस्टेंट प्लेटफ़ॉर्म Alexa के साथ सिंक करने में सक्षम होगा. जानकारी के अनुसार फोन की अनुमानित कीमत के साथ-साथ इस प्रोजेक्ट में Amazon की वित्तीय प्रतिबद्धता और राजस्व अनुमानों के बारे में विवरण तत्काल स्पष्ट नहीं थे. कंपनी के सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि कंपनी के इस प्रोजेक्ट की समय-सीमा अभी फिलहाल साफ़ नहीं है, और यह भी हो सकता है कि इसे रद्द कर दिया जाए. इसके अलावा, Amazon के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.