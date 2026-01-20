Amazon Echo Show 11 और Echo Show 8 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
Amazon ने भारत में Echo Show 11 और Echo Show 8 लॉन्च किए हैं, जिनमें स्मार्ट डिस्प्ले, Alexa और Omnisense टेक्नोलॉजी मिलती है.
Published : January 20, 2026 at 6:19 PM IST
हैदराबाद: अमेज़न ने भारत में अपने नए स्मार्ट डिस्प्ले डिवाइसेज़ Echo Show 11 और चौथी जनरेशन Echo Show 8 को लॉन्च कर दिया है. इन दोनों डिवाइस को पहले अक्टूबर 2025 में अमेरिका के न्यूयॉर्क इवेंट में पेश किया गया था और अब इसे भारतीय यूज़र्स के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है. अमेज़न लगातार अपने स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स को और बेहतर बना रहा है. ये नए Echo Show उसी दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं,
इन नए Echo Show डिवाइसेज़ की सबसे खास बात है अमेज़न की Omnisense टेक्नोलॉजी है. यह टेक्नोलॉजी मोशन, प्रेज़ेंस और टेम्परेचर जैसे सिग्नल्स को समझकर अपने आप स्मार्ट होम रूटीन चलाने में मदद करती है. जैसे ही कोई कमरे में आता है, लाइट्स ऑन हो जाता है या कमरे के तापमान के हिसाब से AC का एडजस्ट हो जाता है और ऐसे कई काम हो जाते हैं.
दोनों डिवाइस के खास फीचर्स
Echo Show 11 और Echo Show 8 में नया AZ3 Pro चिप दिया गया है, जो पहले से ज्यादा तेज परफॉर्मेंस और बेहतर AI एक्सपीरियंस देने का दावा करता है. ऑडियो के लिए इनमें फ्रंट-फायरिंग स्टेरियो स्पीकर्स और कस्टम वूफर्स दिए गए हैं, जिससे आवाज़ साफ, तेज और दमदार सुनाई देती है.
वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों डिवाइस में 13MP का कैमरा मिलता है, जिसमें ऑटो-फ्रेमिंग और नॉइज़ रिडक्शन जैसे फीचर्स शामिल हैं. इससे वीडियो कॉल्स और भी स्मूद और क्लियर हो जाती हैं. इसके अलावा यूज़र एक साथ चार सिक्योरिटी कैमरों की लाइव फीड भी स्क्रीन पर देख सकते हैं.
एंटरटेनमेंट के मामले में भी ये डिवाइस किसी से कम नहीं हैं. इनमें Prime Video, Netflix, YouTube, Spotify, Audible जैसे प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट मिलता है. प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कैमरा और माइक ऑफ बटन, वॉइस रिकॉर्डिंग कंट्रोल और Alexa Privacy Hub जैसे ऑप्शन भी दिए गए हैं. अमेज़न ने यह भी साफ किया है कि ये नए Echo Show डिवाइस भविष्य में Alexa+ के साथ भी काम करेंगे, जो भारत में जल्द लॉन्च हो सकते हैं.
कीमत और बिक्री
Echo Show 11 में 11 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी कीमत भारत में 26,999 रुपये रखी गई है. वहीं, Echo Show 8 में 8.7 इंच का एचडी डिस्प्ले मिलता है और इसकी कीमत 23,999 रुपये है. ये दोनों डिवाइस Graphite और Glacier White कलर ऑप्शन में आते हैं. इन्हें Amazon और Flipkart के साथ-साथ Reliance Digital और Croma के ऑफलाइन स्टोर्स से भी खरीदा जा सकता है.