ETV Bharat / technology

Amazon Echo Show 11 और Echo Show 8 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Amazon के नए Echo Show डिवाइस में एक नया और स्लीक डिज़ाइन है. ( Image Credits: Amazon )

हैदराबाद: अमेज़न ने भारत में अपने नए स्मार्ट डिस्प्ले डिवाइसेज़ Echo Show 11 और चौथी जनरेशन Echo Show 8 को लॉन्च कर दिया है. इन दोनों डिवाइस को पहले अक्टूबर 2025 में अमेरिका के न्यूयॉर्क इवेंट में पेश किया गया था और अब इसे भारतीय यूज़र्स के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है. अमेज़न लगातार अपने स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स को और बेहतर बना रहा है. ये नए Echo Show उसी दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं, इन नए Echo Show डिवाइसेज़ की सबसे खास बात है अमेज़न की Omnisense टेक्नोलॉजी है. यह टेक्नोलॉजी मोशन, प्रेज़ेंस और टेम्परेचर जैसे सिग्नल्स को समझकर अपने आप स्मार्ट होम रूटीन चलाने में मदद करती है. जैसे ही कोई कमरे में आता है, लाइट्स ऑन हो जाता है या कमरे के तापमान के हिसाब से AC का एडजस्ट हो जाता है और ऐसे कई काम हो जाते हैं. दोनों डिवाइस के खास फीचर्स Echo Show 11 और Echo Show 8 में नया AZ3 Pro चिप दिया गया है, जो पहले से ज्यादा तेज परफॉर्मेंस और बेहतर AI एक्सपीरियंस देने का दावा करता है. ऑडियो के लिए इनमें फ्रंट-फायरिंग स्टेरियो स्पीकर्स और कस्टम वूफर्स दिए गए हैं, जिससे आवाज़ साफ, तेज और दमदार सुनाई देती है.