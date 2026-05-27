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Amazon ने लॉन्च किए Echo Dot Max और Echo Studio, ₹10,999 से शुरू कीमत

Echo Studio में Dolby Atmos सपोर्ट और तीन फुल-रेंज ड्राइवर्स हैं जो पूरे कमरे को थिएटर जैसे साउंड से भर देते हैं. ( Image Credit: Amazon )

हैदराबाद: अमेज़न ने भारत में अपने जो नए प्रीमियम स्मार्ट स्पीकर्स लॉन्च कर दिए हैं. इनके नाम Echo Dot Max और Echo Studio है. ये दोनों डिवाइस उन लोगों के लिए हैं, जो घर में बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस चाहते हैं और साथ ही Alexa की मदद से अपने स्मार्ट होम को भी आसानी से कंट्रोल करना चाहते हैं. दोनों स्पीकर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है. Echo Dot Max Echo Dot Max को अमेज़न ने अपनी Echo Dot लाइनअप का सबसे बेहतरीन मॉडल बताया है. इसमें पहली बार टू-वे स्पीकर सिस्टम दिया गया है जो इस सीरीज़ के किसी भी पिछले मॉडल में नहीं था. इसमें हाई-एक्सकर्शन वूफर और कस्टम ट्वीटर का कॉम्बिनेशन है जो गहरे बास के साथ-साथ हाई नोट्स को भी साफ तरीके से पेश करता है. Echo Dot Max (Image Credit: Amazon) Echo Dot 5th Gen की तुलना में इसका बास करीब तीन गुना ज़्यादा है. रीडिज़ाइन्ड ऑडियो आर्किटेक्चर में पहले की तुलना में दोगुना एयर स्पेस दिया गया है. यह 10,999 रुपये में Graphite, Amethyst और Glacier White रंगों में मिलेगा. इसकी खास बात यह है कि Echo Dot लाइनअप में पहली बार इसमें स्मार्ट होम हब भी दिया गया है.