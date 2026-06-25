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पीएम मोदी से मिले Amazon के CEO एंडी जेसी, भारत में करेंगे 48 बिलियन डॉलर की इनवेस्टमेंट

इस इन्वेस्टमेंट से मुंबई और हैदराबाद में AWS डेटा सेंटर की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे स्टार्टअप्स, एंटरप्राइज़ और सरकारी ऑर्गनाइज़ेशन को कस्टम AI चिप्स, मैनेज्ड AI सर्विसेज़, सुरक्षित और भरोसेमंद क्लाउड टेक्नोलॉजी और डेवलपर टूल्स का एक्सेस मिलेगा, जिससे वे तेज़ी से इनोवेट कर सकेंगे, तेज़ी से स्केल कर सकेंगे और ग्लोबली कस्टमर्स को सर्विस दे सकेंगे.

इससे 2026 और 2030 के बीच AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और सपोर्ट करने में Amazon का कुल प्लान किया गया इन्वेस्टमेंट 21 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो जाएगा (कुल 48 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का हिस्सा), जिससे यह देश में सबसे बड़े ग्लोबल AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स में से एक बन जाएगा.

एंडी जेसी ने भारत के लिए Amazon के लंबे समय के कमिटमेंट को दोहराया और साल 2030 तक देश में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 13 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने की योजना की घोषणा की.

नई दिल्ली: US की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने गुरुवार को घोषणा की कि वह 2026 से 2030 तक भारत में अपने बिज़नेस को बढ़ाने और सपोर्ट करने के लिए कुल 48 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी. इस दौरान उसके CEO एंडी जेसी ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.

2010 से 2030 तक भारत में Amazon का कुल इन्वेस्टमेंट 88 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रहा है. जेसी ने कहा कि, "हम एक दशक से भी पहले भारत आए थे और तब से अपने अलग-अलग बिज़नेस के ज़रिए कस्टमर्स, सेलर्स, डेवलपर्स, स्टार्ट-अप्स और एंटरप्राइज़ेज़ को सर्विस दे रहे हैं. रिस्पॉन्स ज़बरदस्त रहा है, खासकर हमारे ईकॉमर्स, AI और क्लाउड बिज़नेस में अच्छी ग्रोथ हुई है."

उन्होंने कहा कि, "हम भारत में अपने बिज़नेस की मज़बूत डिमांड को पूरा करने और देश को इन प्रायोरिटीज़ को पाने में मदद करने के लिए आने वाले पांच सालों में 48 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं. हम प्रधानमंत्री मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विज़न से इंस्पायर हैं, और हम भारत की ग्रोथ स्टोरी में लॉन्ग-टर्म पार्टनर बनने के लिए कमिटेड हैं."

एंडी जेसी ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी लीडरशिप के लिए धन्यवाद दिया और भारत की बढ़ती अहमियत पर ज़ोर दिया, जहां Amazon ई-कॉमर्स, AI, क्लाउड और एंटरटेनमेंट जैसे कई बिज़नेस चलाता है. उन्होंने कहा कि कंपनी का भारत का बिज़नेस मज़बूत ग्रोथ की राह पर है और कस्टमर की डिमांड भी अच्छी है, खासकर इसके ई-कॉमर्स और AWS बिज़नेस में मांग बेहतर है.

भारत में लॉन्च होने के बाद से, Amazon ने 12 मिलियन छोटे बिज़नेस को डिजिटाइज़ किया है, कुल ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट में 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का फ़ायदा कमाया है, और 2.8 मिलियन नौकरियां दी हैं.

Amazon ने 10 मिलियन से ज़्यादा भारतीयों को क्लाउड स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी है. सरकार की प्राथमिकताओं के हिसाब से, कंपनी AI-लेड डिजिटाइज़ेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पर अपना मज़बूत फोकस जारी रखेगी.

कंपनी ने 3.8 मिलियन जॉब्स, कुल एक्सपोर्ट में 80 बिलियन डॉलर, 15 मिलियन छोटे बिज़नेस के लिए AI बेनिफिट्स और 4 मिलियन सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए AI एजुकेशन को सपोर्ट करने का वादा किया है.