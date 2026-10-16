Amazon ने लॉन्च किए दो AI डिवाइस, Bee Frontier और Bee Eclipse
अमेजन के नए बी-डिवाइस बातचीत सुनकर जरूरी बातें याद रखते हैं और उन्हें आसानी से सारांश या याद दिलाने वाली सूची में बदल देते हैं.
Published : October 16, 2026 at 7:10 PM IST
हैदराबाद: अमेज़न ने अपने Bee ब्रांड के जरिए दो नए पर्सनल एआई डिवाइसेज़ लॉन्च किए हैं. इनके नाम Bee Frontier और Bee Eclipse हैं. ये दोनों डिवाइसेज़ आपकी बातचीत के जरूरी हिस्से याद रखते हैं, फिर उन्हें समरी, रिमाइंडर और टू-डू लिस्ट में बदल देते हैं. Bee Frontier को कंपनी ने बिक्री के लिए भी उपलब्ध करा दिया है और Bee Eclipse को भी जल्द ही बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.
अमेज़न का कहना है कि रोज की जिंदगी में कई जरूरी बातें होती हैं, लेकिन सब याद रखना मुश्किल हो जाता है. Bee सुनता है, जरूरी चीजें चुनता है और बाद में याद दिलाता है. पहले वाला Bee Pioneer सिर्फ ऑडियो ट्रांस्क्रिप्शन से ज्यादा काम करता था.
कीमत और उपलब्धता
Bee Frontier की कीमत 74.99 डॉलर है. इसे Onyx, Lavender और Sage कलर्स में लॉन्च किया गया है. इसे अमेज़न की वेबसाइट पर अभी भी खरीदा जा सकता है. Bee Eclipse की कीमत 99.99 डॉलर है और इसे कंपनी ने सिल्वर, मिडनाइट, हनी और ब्लश कलर्स में लॉन्च किया है.
Meet Bee, a wearable that remembers so you don't have to—and you're always in control. No stored audio. Only you see your data. Connected to Alexa+ and https://t.co/2HYJZL1AKM, so the details are there when you need them. Take a look at the newest devices in the Bee family. ⬇️— Amazon (@amazon) October 15, 2026
सभी Bee यूजर्स को कंवर्सेशन समरीज़, रीकैप्स और 14 दिन की मेमोरी मुफ्त मिलती है. यूज़र्स चाहें तो Bee Pro सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसकी फीस 11.99 डॉलर प्रति महीना है. इसमें अनलिमिटेड समरीज़, Alexa+ और Amazon.com से लिंक, थर्ड पार्टी ऐप्स. सजेस्टेड टू-डूज़, डेली मेमोरीज़, पर्सनल चैट असिस्टेंट, कवर्सेशन टेम्प्लेट्स और डेस्कटॉप ऐप मिलते हैं. नए यूज़र्स को तीस दिनों का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है.
Bee Frontier की खासियत
बी फ्रंटियर कलाई पर पहना जा सकता है या कपड़ों पर क्लिप किया जा सकता है. यह Humane Inc. के AI Pin जैसा हल्का है. इसमें एक सॉफ्ट सिलिकन बैंड है, जो दिनभर आरामदायक अहसास देता है. यह IP67 रेटिंग के साथ आता है, जिसके कारण डिवाइस धूल और हल्के पानी की छीटों से सुरक्षित रहता है. यह USB Type-C से चार्ज होता है. इसकी बैटरी सात दिनों तक चल सकती है. इसमें दो माइक्रोफोन्स हैं. इसमें नॉयस फिल्टरिंग लगा हुआ है, जिससे आवाज़ व्यस्त जगहों में भी साफ सुनाई देती है. यह डिवाइस मीटिंग, प्लान या छोटी याद दिलाने वाली बातों के लिए अच्छा है.
Bee Eclipse और काम करने का तरीका
Bee Eclipse वियरएबल नहीं है. यह किसी क्रेडिट कार्ड जितना पतला और हल्का है. यह डिवाइस फोन के पीछे चुंबक से चिपक जाता गै. इसे एक बार चार्ज करने पर 21 दिन से ज्यादा यूज़ किया जा सकता है. हालांकि, इसका काम वही है. परिवार से छुट्टी की बात हो आने का टाइम और पसंदीदा रेस्टोरेंट नोट कर लेता है. रिकॉर्डिंग शुरू होने पर कॉल वाले लोगों से अनुमति मांगी जाती है.
Bee बातचीत और जुड़े हुए ऐप्स से कॉन्टैक्ट लेता है. समरी मोबाइल या डेस्कटॉप में दिखती है. लेक्चर, केयर प्लान और ब्रेनस्टॉर्मिंग टेम्प्लेट्स हैं. यह बार-बार आने वाले विषयों को पहचानकर गोल्स और एक्शन्स को समझता है. यह जीमेल, गूगल कैलेंडर और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से जुड़ता है. मीटिंग के बाद एक्शन टाइम्स, फॉलो-अप ईमेल और कैलेंडर इनवाइट बना सकता है. यह Apple HealthKit और फोटोज से भी लिंक होता है.
इसके अलावा अब यह Alexa+ से जुड़ सकता है. आवाज में मीटिंग समरी या टू-डूस पूछ सकते हैं. वॉइसआईडी से सिर्फ आपके डेटा मिलते हैं. वहीं. अमेज़न की वेबसाइट से जुड़ने पर बातचीत में बताई गई चीजें शॉपिंग सजेशन के रूप में दिखाई देती है.
प्राइवेसी का ध्यान
अमेज़न का कहना है कि प्राइवेसी उनके लिए शुरू से ही प्राथमिकता है और उनके डिज़ाइन का हिस्सा है. इसके लिए कंपनी ने Bee प्राइवेट कंप्यूट नाम का सुरक्षित सिस्टम बनाया है. कंपनी समेत कोई डेटा नहीं देख सकता, इसमें ऑडियो स्टोर नहीं होता है और इनसाइट्स भी तुरंत बनते हैं और फिर मिट जाते हैं. ट्रांसक्रिप्ट्स यूज़र के डिवाइस की कीज़ से एन्क्रिप्टेड रहती हैं, जो एक बटन से ऑन-ऑफ होता है. यह जब एक्टिव होता है, तब लाइट जलती है. इसके अलावा आप समरीज़ को कभी भी मिटा सकते हैं.