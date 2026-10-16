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Amazon ने लॉन्च किए दो AI डिवाइस, Bee Frontier और Bee Eclipse

बी प्राइवेट कंप्यूट सिस्टम के कारण ऑडियो स्टोर नहीं होता और पूरा डेटा सिर्फ यूजर के नियंत्रण में सुरक्षित रहता है. ( Image Credit: Amazon )

हैदराबाद: अमेज़न ने अपने Bee ब्रांड के जरिए दो नए पर्सनल एआई डिवाइसेज़ लॉन्च किए हैं. इनके नाम Bee Frontier और Bee Eclipse हैं. ये दोनों डिवाइसेज़ आपकी बातचीत के जरूरी हिस्से याद रखते हैं, फिर उन्हें समरी, रिमाइंडर और टू-डू लिस्ट में बदल देते हैं. Bee Frontier को कंपनी ने बिक्री के लिए भी उपलब्ध करा दिया है और Bee Eclipse को भी जल्द ही बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

अमेज़न का कहना है कि रोज की जिंदगी में कई जरूरी बातें होती हैं, लेकिन सब याद रखना मुश्किल हो जाता है. Bee सुनता है, जरूरी चीजें चुनता है और बाद में याद दिलाता है. पहले वाला Bee Pioneer सिर्फ ऑडियो ट्रांस्क्रिप्शन से ज्यादा काम करता था.

कीमत और उपलब्धता Bee Frontier की कीमत 74.99 डॉलर है. इसे Onyx, Lavender और Sage कलर्स में लॉन्च किया गया है. इसे अमेज़न की वेबसाइट पर अभी भी खरीदा जा सकता है. Bee Eclipse की कीमत 99.99 डॉलर है और इसे कंपनी ने सिल्वर, मिडनाइट, हनी और ब्लश कलर्स में लॉन्च किया है. सभी Bee यूजर्स को कंवर्सेशन समरीज़, रीकैप्स और 14 दिन की मेमोरी मुफ्त मिलती है. यूज़र्स चाहें तो Bee Pro सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसकी फीस 11.99 डॉलर प्रति महीना है. इसमें अनलिमिटेड समरीज़, Alexa+ और Amazon.com से लिंक, थर्ड पार्टी ऐप्स. सजेस्टेड टू-डूज़, डेली मेमोरीज़, पर्सनल चैट असिस्टेंट, कवर्सेशन टेम्प्लेट्स और डेस्कटॉप ऐप मिलते हैं. नए यूज़र्स को तीस दिनों का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है. Bee Frontier की खासियत बी फ्रंटियर कलाई पर पहना जा सकता है या कपड़ों पर क्लिप किया जा सकता है. यह Humane Inc. के AI Pin जैसा हल्का है. इसमें एक सॉफ्ट सिलिकन बैंड है, जो दिनभर आरामदायक अहसास देता है. यह IP67 रेटिंग के साथ आता है, जिसके कारण डिवाइस धूल और हल्के पानी की छीटों से सुरक्षित रहता है. यह USB Type-C से चार्ज होता है. इसकी बैटरी सात दिनों तक चल सकती है. इसमें दो माइक्रोफोन्स हैं. इसमें नॉयस फिल्टरिंग लगा हुआ है, जिससे आवाज़ व्यस्त जगहों में भी साफ सुनाई देती है. यह डिवाइस मीटिंग, प्लान या छोटी याद दिलाने वाली बातों के लिए अच्छा है.