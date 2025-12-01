ETV Bharat / technology

Amazon और Google ने मिलकर लॉन्च की सुपरफास्ट Multicloud Networking सर्विस, जानें डिटेल्स

Amazon और Google ने मिलकर ऐसी मल्टीक्लाउड नेटवर्किंग सर्विस लॉन्च की है, जिससे AWS और Google Cloud के बीच हाई स्पीड लिंक मिनटों में बन सकेगा. ( फोटो क्रेडिट: Google Cloud )

हैदराबाद: आजकल के जमाने में अगर इंटरनेट यूज़ करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, तो दुनियाभर के तमाम लोगों को काफी परेशानी हो जाती है. यहां तक कि 5-10 मिनट का आउटेज भी दुनियाभर के यूज़र्स को काफी परेशान कर देता है. इस कारण अमेज़न और गूगल ने मिलकर एक ऐसी मल्टीक्लाउड नेटवर्किंग सर्विस लॉन्च की है, जो कंपनियों को तेज औप भरोसेमंद कनेक्टिविटी दे सकेंगे. टेक वर्ल्ड में इसे एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें दुनिया के दो सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म अब सीधे प्राइवेट हाई स्पीड लिंक से जुड़ पाएंगे. आइए हम आपको इस ख़बर की डिटेल्स बताते हैं.

नया Multicloud Networking सर्विस क्या है?

आजकल इंटरनेट पर थोड़ी सी भी दिक्कत आने पर कितनी बड़ी परेशानियां हो जाती हैं, ये हम सभी जानते हैं. कई बार पांच-दस मिनट की आउटेज भी बड़े ऐप्स को डाउन कर देती है. इसी वजह से Amazon और Google ने मिलकर एक ऐसा Multicloud Networking सर्विस लॉन्च किया है जो कंपनियों को तेज और भरोसेमंद कनेक्टिविटी दे सके. टेक दुनिया में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे दो सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म अब सीधे प्राइवेट हाई स्पीड लिंक से जुड़ पाएंगे.

पहले किसी कंपनी को Amazon Web Services और Google Cloud के बीच प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन सेट करने में कई हफ्ते लग जाते थे, लेकिन इस नई सर्विस की मदद से इस काम को कुछ ही मिनटों में किया जा सकेगा. दोनों कंपनियों ने अपने नेटवर्क टेक्नोलॉजी को जोड़कर एक ऐसा सेटअप तैयार किया है जिससे डेटा को एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर बेहद तेज और सुरक्षित तरीके से भेजा जा सकेगा.

इस सेटअप को तैयार करने के लिए अमेज़न वेब सर्विस यानी AWS ने इसमें इंटरकनेक्ट मल्टीक्लाउड फीचर जोड़ा है. गूगल क्लाउड ने क्रॉस क्लाउड इंटरकनेक्ट को इसमें जोड़ा है. इन दोनों ने मिलकर एक तरह का शेयर्ड हाई स्पीड नेटवर्क तैयार किया है. यह सर्विस खास तौर पर उन कंपनियों के लिए फायदेमंद होगी, जो कई क्लाउड प्लेटफॉर्म एक साथ इस्तेमाल करती हैं या जिनके डेटा वर्कलोड अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर फैले रहते हैं.

इस सेटअप की क्या जरूरत