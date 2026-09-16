जेनेरेटिव AI के साथ भारत में लॉन्च हुआ Amazon Alexa+, फ्री में मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स
Amazon ने भारत में अपना AI-पावर्ड Alexa+ वॉइस असिस्टेंट लॉन्च कर दिया है. इसमें हिंदी और हिंग्लिश दोनों का सपोर्ट मिलेगा.
Published : September 16, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज Amazon ने भारत में अपना AI-पावर्ड Alexa+ वॉइस असिस्टेंट लॉन्च कर दिया है. Alexa+ को देश में Alexa के लॉन्च करने के आठ साल बाद पेश किया गया है. यह अपग्रेडेड असिस्टेंट आज से भारत में सभी यूज़र्स के लिए फ्री में उपलब्ध कराया गया है. खास बात यह है कि लॉन्च के समय इसमें हिंदी और हिंग्लिश दोनों का सपोर्ट मिलेगा.
कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, Alexa+ को ज़्यादा मुश्किल रिक्वेस्ट को हैंडल करते हुए बातचीत को ज़्यादा बातचीत वाला बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके साथ ही, भारत पहला देश भी है जहां Amazon, Alexa+ और Amazon Now को एक साथ पेश किया गया है.
Alexa+ वॉइस असिस्टेंट की भारत में उपलब्धता
रेडमंड की इस बड़ी टेक कंपनी का कहना है कि Amazon Alexa+ के आने से देश में उसके AI-पावर्ड असिस्टेंट का पहला इंटरनेशनल विस्तार किया गया है. बता दें कि Alexa को भारत में आठ साल पहले लॉन्च किया गया था, और Amazon अब देश में यूज़र्स के लिए इसका ज़्यादा काबिल जेनरेटिव AI-बेस्ड वर्जन पेश कर रहा है.
खास बात यह है कि Alexa+ आज से भारत में सभी के लिए फ़्री है. अर्ली एक्सेस फ़ेज़ के दौरान, यूज़र्स बिना सब्सक्रिप्शन के अपग्रेडेड असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं. Amazon ने यह भी पुष्टि की कि अर्ली-एक्सेस पीरियड खत्म होने के बाद Alexa+ प्राइम मेंबर्स के लिए बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के उपलब्ध होगा.
Alexa+ सिर्फ़ वॉइस कमांड से कहीं ज़्यादा
नए Alexa+ को रोज़ाना की कई सर्विसेज़ में रिक्वेस्ट पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यूज़र्स कम्पैटिबल स्मार्ट-होम डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, रूटीन बना सकते हैं, पर्सनलाइज़्ड मील सजेशन पा सकते हैं. इसके अलावा, म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट सर्च कर सकते हैं, शॉपिंग लिस्ट बना सकते हैं और Amazon.in डिलीवरी ट्रैक कर सकते हैं.
यह असिस्टेंट एक ही रिक्वेस्ट में कई एक्शन को एक साथ भी कर सकता है. कोई यूज़र मूवी-टाइम रूटीन के हिस्से के तौर पर लाइट बदलने, पर्दे बंद करने और Fire TV शुरू करने के लिए कह सकता है.
Amazon, Alexa+ पर और भी थर्ड-पार्टी सर्विस उपलब्ध करा रहा है. EazyDiner, Swiggy, District by Zomato, MakeMyTrip, Home Triangle और TripAdvisor उन सर्विस में से हैं, जो जल्द ही रेस्टोरेंट रिज़र्वेशन, फ़ूड डिलीवरी, इवेंट, ट्रैवल और होम सर्विस के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है.
भारत की कई भाषाओं को करेगा सपोर्ट
भारत में लॉन्च किए गए वर्जन का एक बड़ा फ़ोकस यह है कि यह लोगों के घर पर आम तौर पर बोलने के तरीके को समझ सके, जिसमें कोड-मिक्स्ड हिंग्लिश भी शामिल है.
Alexa+ 'ढाई बजे' और 'एक पांव' जैसे फ्रेज़ के साथ-साथ भांजा, भतीजे, जेठानी और देवर जैसे भारतीय पारिवारिक शब्दों को भी समझ सकता है. इस AI असिस्टेंट को बॉलीवुड, क्रिकेट, त्योहारों और भारतीय संस्कृति की दूसरी चीज़ों के रेफरेंस को समझने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है.
इस टेक्नोलॉजी को कुछ हद तक बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई की टीमों ने डेवलप किया है. इसमें भारतीय घरों के माहौल के लिए डिज़ाइन की गई स्पीच-रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और कोड-मिक्स्ड बातचीत को हैंडल करने में सक्षम लैंग्वेज मॉडल शामिल हैं.
Amazon India में Alexa की कंट्री मैनेजर टीना सिडाना ने कहा कि Alexa+ को भारतीय घरों के कई भाषाओं वाले और कई पीढ़ियों वाले नेचर को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. यह शॉपिंग लिस्ट बनाता है और Amazon.in डिलीवरी को ट्रैक करता है.
Alexa+ में मिलते हैं 70 से ज़्यादा AI मॉडल
अंदर से, Alexa+ Amazon Bedrock और एक आर्किटेक्चर पर चलता है जो 70 से ज़्यादा बड़े लैंग्वेज मॉडल को जोड़ता है, जिसमें Amazon के अपने मॉडल और Anthropic के मॉडल शामिल हैं. इस सिस्टम को काम के हिसाब से अलग-अलग मॉडल चुनने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
उदाहरण के लिए, स्मार्ट-होम डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैवल प्लानिंग या ज़्यादा मुश्किल बातचीत वाले डिवाइस से अलग कैपेबिलिटी की ज़रूरत हो सकती है. Amazon ने सर्विस में बने प्राइवेसी कंट्रोल को भी हाईलाइट किया है.
यूज़र Alexa इंटरैक्शन को रिव्यू कर सकते हैं, सुन सकते हैं कि असिस्टेंट ने क्या सुना, शेयर किए गए अटैचमेंट मैनेज कर सकते हैं और Alexa प्राइवेसी डैशबोर्ड के ज़रिए वॉयस-रिकॉर्डिंग रिटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं.
भारत में Alexa+ की कीमत
Alexa+ एलिजिबल कस्टमर्स के लिए अर्ली एक्सेस पीरियड के दौरान फ़्री रखा गया है. अर्ली एक्सेस के बाद, यह प्राइम मेंबर्स के लिए फ़्री रखा जाएगा. Prime Lite, Prime Shopping Edition और नॉन-प्राइम कस्टमर्स को या तो प्राइम प्लान या 2,000 रुपये प्रति महीने का स्टैंडअलोन Alexa+ सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा.
यह सर्विस एलिजिबल इको डिवाइस, फायर टीवी डिवाइस और Alexa मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, और जल्द ही ब्राउज़र एक्सेस भी जुड़ने की उम्मीद है. Amazon ने खास तौर पर Alexa+ के लिए डिज़ाइन किए गए नए इको डिवाइस भी पेश किए हैं, जिनमें Eco Show 8, Eco Show 11, Eco Dot Max और Eco Studio शामिल हैं, जिनमें अपग्रेडेड प्रोसेसिंग, मेमोरी और सेंसर दिए गए हैं.