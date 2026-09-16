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जेनेरेटिव AI के साथ भारत में लॉन्च हुआ Amazon Alexa+, फ्री में मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स

भारत में लॉन्च हुआ Amazon Alexa+ ( फोटो - Amazon India )

हैदराबाद: टेक दिग्गज Amazon ने भारत में अपना AI-पावर्ड Alexa+ वॉइस असिस्टेंट लॉन्च कर दिया है. Alexa+ को देश में Alexa के लॉन्च करने के आठ साल बाद पेश किया गया है. यह अपग्रेडेड असिस्टेंट आज से भारत में सभी यूज़र्स के लिए फ्री में उपलब्ध कराया गया है. खास बात यह है कि लॉन्च के समय इसमें हिंदी और हिंग्लिश दोनों का सपोर्ट मिलेगा. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, Alexa+ को ज़्यादा मुश्किल रिक्वेस्ट को हैंडल करते हुए बातचीत को ज़्यादा बातचीत वाला बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके साथ ही, भारत पहला देश भी है जहां Amazon, Alexa+ और Amazon Now को एक साथ पेश किया गया है. Alexa+ वॉइस असिस्टेंट की भारत में उपलब्धता

रेडमंड की इस बड़ी टेक कंपनी का कहना है कि Amazon Alexa+ के आने से देश में उसके AI-पावर्ड असिस्टेंट का पहला इंटरनेशनल विस्तार किया गया है. बता दें कि Alexa को भारत में आठ साल पहले लॉन्च किया गया था, और Amazon अब देश में यूज़र्स के लिए इसका ज़्यादा काबिल जेनरेटिव AI-बेस्ड वर्जन पेश कर रहा है. खास बात यह है कि Alexa+ आज से भारत में सभी के लिए फ़्री है. अर्ली एक्सेस फ़ेज़ के दौरान, यूज़र्स बिना सब्सक्रिप्शन के अपग्रेडेड असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं. Amazon ने यह भी पुष्टि की कि अर्ली-एक्सेस पीरियड खत्म होने के बाद Alexa+ प्राइम मेंबर्स के लिए बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के उपलब्ध होगा. Alexa+ सिर्फ़ वॉइस कमांड से कहीं ज़्यादा

नए Alexa+ को रोज़ाना की कई सर्विसेज़ में रिक्वेस्ट पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यूज़र्स कम्पैटिबल स्मार्ट-होम डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, रूटीन बना सकते हैं, पर्सनलाइज़्ड मील सजेशन पा सकते हैं. इसके अलावा, म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट सर्च कर सकते हैं, शॉपिंग लिस्ट बना सकते हैं और Amazon.in डिलीवरी ट्रैक कर सकते हैं. यह असिस्टेंट एक ही रिक्वेस्ट में कई एक्शन को एक साथ भी कर सकता है. कोई यूज़र मूवी-टाइम रूटीन के हिस्से के तौर पर लाइट बदलने, पर्दे बंद करने और Fire TV शुरू करने के लिए कह सकता है. Amazon, Alexa+ पर और भी थर्ड-पार्टी सर्विस उपलब्ध करा रहा है. EazyDiner, Swiggy, District by Zomato, MakeMyTrip, Home Triangle और TripAdvisor उन सर्विस में से हैं, जो जल्द ही रेस्टोरेंट रिज़र्वेशन, फ़ूड डिलीवरी, इवेंट, ट्रैवल और होम सर्विस के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है.