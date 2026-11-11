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AlphaProof Code: यूजर की निजी WhatsApp और Signal चैट कोई नहीं पढ़ सकता, Google AI ने किया साबित

हैदराबाद: Goole DepMind के शोधकर्ताओं ने सिग्नल प्रोटोकॉल द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा की औपचारिक पुष्टि की है. यह ओपन-सोर्स क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल, Signal, WhatsApp और Google Massege जैसे ऐप्स में इंस्टेंट मैसेजिंग और वॉयस कॉल के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रदान करता है.

शोधकर्ताओं ने 'AlphaProof Code' नामक एक नया 'एजेंटिक फ्रेमवर्क' तैयार किया. इसके जरिए AI एजेंटों को यह निर्देश दिया गया कि वे प्रोटोकॉल के मूल कोड की प्रमुख सुरक्षा विशेषताओं को गणितीय रूप से साबित करें.

AlphaProof Code में, AI एजेंट उपयोगकर्ताओं को स्पेसिफिकेशन लिखने में मदद करते हैं, और फिर स्वचालित रूप से यह साबित करते हैं कि कार्यान्वयन उस स्पेसिफिकेशन को पूरा करता है. एजेंटों के काम को सत्यापित करने के लिए प्रत्येक प्रमाण की Lean द्वारा जांच की जाती है. (फोटो - Google DeepMind)

शोधकर्ताओं ने बताया कि उनका काम केवल डिज़ाइन स्तर तक सीमित नहीं रहा. उनके AI एजेंटों ने यह साबित किया कि डिवाइस पर चलने वाला वास्तविक कोड भी उन प्रमुख सुरक्षा विशेषताओं को पूरा करता है—जैसे कि डिवाइस के अस्थायी रूप से असुरक्षित हो जाने से पहले और बाद में भी संदेशों को सुरक्षित रखना.

Google DeepMind ने Signal को कैसे सत्यापित किया? 'अल्फाप्रूफ कोड' एक मल्टी-LLM एजेंटिक फ्रेमवर्क है, जो फॉर्मल वेरिफिकेशन के काम को बांट देता है. एक तकनीकी पेपर में, Google DeepMind ने इस प्रक्रिया को समझाया है:

Google DeepMind के शोधकर्ताओं, पुष्मीत कोहली और स्वरत चौधरी ने कहा कि, "हमारे काम में पहली बार AI का उपयोग इतने गहरे स्तर पर किसी व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल को औपचारिक रूप से सत्यापित करने के लिए किया गया है. यह भी पहली बार है जब AI की मदद से (या उसके बिना भी) किसी व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन को इस तरह से औपचारिक रूप से सत्यापित किया गया है."

'फॉर्मल वेरिफिकेशन' सुरक्षा आश्वासन का सबसे उच्च मानक है, क्योंकि यह गणितीय रूप से साबित करता है कि कोई कोड बिना किसी त्रुटि के सही ढंग से काम कर रहा है. हालांकि, इसे पूरा करना आसान नहीं है, क्योंकि यह एक कठिन और बहुत अधिक मेहनत वाला काम है. यही वजह है कि शोधकर्ताओं ने इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए मानवीय विशेषज्ञता और AI एजेंटों को एक साथ मिलाया.

शोधकर्ताओं ने कहा कि, "चूंकि वास्तविक दुनिया की कमजोरियां अक्सर डिज़ाइन और कार्यान्वयन के बीच के अंतर में छिपी होती हैं, इसलिए इस अंतर को पाटने से ये प्रमाण कहीं अधिक जटिल हो जाते हैं. इतनी जटिलता के बावजूद, हमारी वेरिफिकेशन प्रक्रिया में केवल चार सप्ताह का समय लगा, जबकि आमतौर पर विशेषज्ञ टीमों को इसमें कई साल लग जाते हैं. इससे यह साबित होता है कि Signal का मुख्य क्रिप्टोग्राफ़िक कोड वही सुरक्षा प्रदान करता है, जिसकी हमारे विशेषज्ञों ने अपेक्षा की थी."

शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया, जिससे यह पुष्टि हो सके कि 'AlphaProof Code' सही कोड और त्रुटिपूर्ण कोड के बीच अंतर कर सकता है. उन्होंने Signal के कोड के एक अलग वर्ज़न में पहले से ठीक किए जा चुके दो वास्तविक बग को फिर से शामिल किया. दोनों ही मामलों में, सिस्टम ने मशीन-जांच के ज़रिए यह साबित कर दिया कि बग वाला वर्ज़न असुरक्षित था.

Signal के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, एरेन क्रेट ने सिग्नल प्रोटोकॉल के वेरिफिकेशन पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि जहां पहले के फॉर्मल वेरिफिकेशन में कोड के केवल छोटे हिस्सों पर ध्यान दिया जाता था, वहीं Google DeepMind के तरीके ने इसके दायरे को काफी बढ़ा दिया है.

उन्होंने आगे कहा कि, "AI एजेंटों का इस्तेमाल करके लाइव कोड को मान्य 'लीन थ्योरम' में बदलना एक बड़ी उपलब्धि है. जैसे-जैसे AI-आधारित सुरक्षा खतरे बढ़ रहे हैं, Signal प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन का बारीकी से वेरिफिकेशन करने से हमें अपने कोड की प्राइवेसी गारंटी पर और भी अधिक भरोसा हो गया है."

Google DeepMind के शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि Signal की मुख्य क्रिप्टोग्राफी का वेरिफिकेशन करना अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों को सुरक्षित करने की नींव रखता है—इसमें मेडिकल डिवाइस के फर्मवेयर से लेकर पावर ग्रिड के सॉफ़्टवेयर तक शामिल हैं. उनका कहना है कि ऑटोमेटेड डिफेंस एजेंटों के साथ मिलकर, फॉर्मल वेरिफिकेशन आधुनिक साइबर खतरों की गति और पैमाने का मुकाबला करने में मदद कर सकता है. इससे ऐसा सॉफ़्टवेयर तैयार किया जा सकता है, जिसके बारे में गणितीय प्रमाण मौजूद हो कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था वास्तव में काम करती है."