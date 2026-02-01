ETV Bharat / technology

पीएम मोदी के सहयोगी ने 16 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर बैन का दिया प्रस्ताव, छिड़ी बहस

सोशल मीडिया के लिए प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - ANI )

हैदराबाद: पिछले कुछ समय से रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, कि भारत में 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया जाएगा. इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सहयोगी ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए एक बिल भी पेश किया है. ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में Meta और YouTube का सबसे ज्यादा इस्तेमाल युवाओं द्वारा किया जाता है, और इससे उनकी सेहत और सुरक्षा पर सोशल मीडिया के असर को लेकर ग्लोबल बहस छिड़ गई है. सांसद एलएसके देवरायलु ने शुक्रवार को रॉयटर्स को बताया कि, "न सिर्फ़ हमारे बच्चे सोशल मीडिया के आदी हो रहे हैं, बल्कि भारत विदेशी प्लेटफ़ॉर्म के लिए दुनिया के सबसे बड़े डेटा प्रोड्यूसर में से एक भी है." उन्होंने आगे कहा कि, "इस डेटा के आधार पर, ये कंपनियां एडवांस्ड AI सिस्टम बना रही हैं, जिससे भारतीय यूज़र्स असल में बिना पैसे के डेटा देने वाले बन रहे हैं, जबकि इसका रणनीतिक और आर्थिक फ़ायदा कहीं और उठाया जा रहा है." आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया था, और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया था. इस कदम का कई माता-पिता और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वालों ने स्वागत किया, लेकिन बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों और बोलने की आज़ादी के समर्थकों ने इसकी आलोचना की. वहीं, दूसरी ओर इस हफ़्ते फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाले कानून का समर्थन किया, और साथ ही ब्रिटेन, डेनमार्क और ग्रीस इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं. Facebook के स्वामित्व वाली कंपनी Meta, YouTube की पेरेंट कंपनी Alphabet और X ने शनिवार को भारतीय कानून पर कमेंट के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया.