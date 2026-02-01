पीएम मोदी के सहयोगी ने 16 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर बैन का दिया प्रस्ताव, छिड़ी बहस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सहयोगी ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए एक बिल भी पेश किया है.
Published : February 1, 2026 at 5:10 PM IST
हैदराबाद: पिछले कुछ समय से रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, कि भारत में 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया जाएगा. इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सहयोगी ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए एक बिल भी पेश किया है. ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में Meta और YouTube का सबसे ज्यादा इस्तेमाल युवाओं द्वारा किया जाता है, और इससे उनकी सेहत और सुरक्षा पर सोशल मीडिया के असर को लेकर ग्लोबल बहस छिड़ गई है.
सांसद एलएसके देवरायलु ने शुक्रवार को रॉयटर्स को बताया कि, "न सिर्फ़ हमारे बच्चे सोशल मीडिया के आदी हो रहे हैं, बल्कि भारत विदेशी प्लेटफ़ॉर्म के लिए दुनिया के सबसे बड़े डेटा प्रोड्यूसर में से एक भी है."
उन्होंने आगे कहा कि, "इस डेटा के आधार पर, ये कंपनियां एडवांस्ड AI सिस्टम बना रही हैं, जिससे भारतीय यूज़र्स असल में बिना पैसे के डेटा देने वाले बन रहे हैं, जबकि इसका रणनीतिक और आर्थिक फ़ायदा कहीं और उठाया जा रहा है."
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया था, और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया था. इस कदम का कई माता-पिता और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वालों ने स्वागत किया, लेकिन बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों और बोलने की आज़ादी के समर्थकों ने इसकी आलोचना की.
वहीं, दूसरी ओर इस हफ़्ते फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाले कानून का समर्थन किया, और साथ ही ब्रिटेन, डेनमार्क और ग्रीस इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं. Facebook के स्वामित्व वाली कंपनी Meta, YouTube की पेरेंट कंपनी Alphabet और X ने शनिवार को भारतीय कानून पर कमेंट के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया.
Meta ने कहा है कि वह पेरेंट्स की निगरानी वाले कानूनों का समर्थन करती है, लेकिन 'जो सरकारें बैन लगाने पर विचार कर रही हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए कि वे टीनएजर्स को कम सुरक्षित, बिना रेगुलेशन वाली साइट्स की ओर न धकेलें."
जानकारी के अनुसार, भारत के IT मंत्रालय ने कमेंट के लिए किए गए अनुरोध का जवाब नहीं दिया. बता दें कि भारत में 750 मिलियन डिवाइस और एक अरब इंटरनेट यूज़र्स हैं, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है. इसी के चलते यह सोशल मीडिया ऐप्स के लिए एक अहम ग्रोथ मार्केट है और यहां एक्सेस के लिए कोई न्यूनतम उम्र तय नहीं है.
देवरयालू ने एक 15 पेज का सोशल मीडिया (उम्र प्रतिबंध और ऑनलाइन सुरक्षा) बिल पेश किया है, जिसे फिलहाल अभी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया है कि "16 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने, चलाने या रखने की इजाज़त नहीं होगी और जिनके पास ऐसा अकाउंट पाया जाएगा, उसे डिसेबल कर दिया जाएगा."
देवरयालू ने कहा कि, "हम मांग कर रहे हैं कि यूज़र्स की उम्र पक्का करने की पूरी ज़िम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली जाए." बता दें कि सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बीते सप्ताह यह कहकर सभी का ध्यान आकर्षित किया था कि भारत को 'डिजिटल लत' से निपटने के लिए उम्र के आधार पर एक्सेस लिमिट पर नीतियां बनानी चाहिए.
ध्यान देने वाली बात यह है कि देवरायालू का कानून एक प्राइवेट मेंबर बिल है, जिसे किसी फेडरल मंत्री ने संसद में पेश नहीं किया है, लेकिन ऐसे बिल अक्सर संसद में बहस शुरू करते हैं और कानून बनाने को प्रभावित करते हैं. बता दें कि देवरायालू, तेलुगु देशम पार्टी से हैं. यह पार्टी दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में सरकार चलाती है और मोदी की गठबंधन सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है.