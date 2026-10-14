बुकिंग खुलते ही बिक गए Jeep Wrangler Whitecap Edition के सारे यूनिट्स, जानें क्या है कीमत
Jeep ने हाल ही में अपनी नई Jeep Wrangler Rubicon Whitecap Edition को लॉन्च किया था. इसकी सारी यूनिट्स बुक हो चुकी हैं.
Published : October 14, 2026 at 1:19 PM IST
हैदराबाद: अमेरिकी कार निर्माता कंपनी Jeep ने हाल ही में अपनी नई Jeep Wrangler Rubicon Whitecap Edition को लॉन्च किया था, जिसकी कीमत कीमत 73.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए इस एसयूवी की सिर्फ 25 यूनिट्स ही अलॉट की थी. अब कंपनी ने जानकारी दी है कि इस स्पेशल एडिशन की सारी यूनिट्स बुक हो चुकी हैं. इस महीने के आखिर तक पूरे भारत में अधिकृत Jeep डीलरशिप के ज़रिए इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी.
इस उपलब्धि पर Stellantis India के ऑटोमोटिव ब्रांड्स के बिज़नेस हेड और डायरेक्टर, कुमार प्रियेश ने कहा कि, "Jeep Wrangler Rubicon Whitecap Edition को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और यह दिखाता है कि भारतीय ग्राहकों का जीप ब्रांड के साथ कितना गहरा भावनात्मक जुड़ाव है."
उन्होंने आगे कहा कि, "Whitecap Edition को एक लिमिटेड-प्रोडक्शन कलेक्टर एडिशन के तौर पर सोचा गया था, जो जीप के आइकॉनिक डिज़ाइन DNA से प्रेरित है और उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है, जो खास और अलग चीज़ों को पसंद करते हैं. सभी यूनिट्स का बिक जाना Wrangler की लगातार बनी हुई लोकप्रियता और भारत में Jeep की खास गाड़ियों के लिए शौकीनों के बीच बढ़ती पसंद को दिखाता है."
Jeep Wrangler Rubicon Whitecap Edition का डिजाइन
नया Wrangler Whitecap Edition, CJ-यूनिवर्सल और उसकी आर्कटिक व्हाइट टॉप से प्रेरित है. मॉडर्न ज़माने के हिसाब से तैयार किए गए इस स्पेशल एडिशन में Jeep की डिज़ाइन की खासियतें और क्लासिक स्टाइलिंग का मेल है.
Jeep के 85 साल के इनोवेशन और ऑफ़-रोड विरासत पर आधारित, Wrangler Rubicon Whitecap में Wrangler Rubicon की काबिलियत के साथ-साथ कई डिज़ाइन एलिमेंट्स भी दिए गए हैं, जैसे ब्राइट व्हाइट पेंट वाली हार्डटॉप रूफ़, ब्राइट व्हाइट सेवन-स्लॉट ग्रिल, खास एक्सटीरियर ग्राफ़िक्स और व्हाइटकैप डिटेलिंग दी गई है.
कंपनी ने इसकी बॉडी को मोजिटो ग्रीन कलर में फिनिश किाय है, और यह स्पेशल एडिशन, भारतीय बाज़ार में पेश किए गए सबसे दुर्लभ रैंगलर एडिशन में से एक है. प्रियेश ने बताया कि Jeep की खासियत और आइकॉनिक पहचान का जश्न मनाने के लिए Whitecap Edition को पेश किया गया था.
उन्होंने कहा कि "भारत में इसे जो रिस्पॉन्स मिला, वह प्रीमियम खरीदारों के बीच सोच-समझकर डिज़ाइन किए गए और खास मकसद वाले स्पेशल एडिशन की लगातार बनी हुई लोकप्रियता को दिखाता है. Jeep India की 10वीं सालगिरह के साल में Whitecap Edition का पूरी तरह से बिक जाना Wrangler ब्रांड की मज़बूती और देश के प्रीमियम एडवेंचर SUV मार्केट की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाता है."
आखिर में, कंपनी ने कहा कि "हालांकि शुरुआती 25 यूनिट्स Whitecap Edition की विरासत का खास हिस्सा बनी रहेंगी, लेकिन ग्राहकों के रिस्पॉन्स को देखते हुए Jeep भविष्य में भारत में इस Wrangler वेरिएंट को दोबारा पेश करने की संभावना पर विचार कर रही है."