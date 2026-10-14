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बुकिंग खुलते ही बिक गए Jeep Wrangler Whitecap Edition के सारे यूनिट्स, जानें क्या है कीमत

Jeep Wrangler Whitecap Edition ( फोटो - Jeep India )

हैदराबाद: अमेरिकी कार निर्माता कंपनी Jeep ने हाल ही में अपनी नई Jeep Wrangler Rubicon Whitecap Edition को लॉन्च किया था, जिसकी कीमत कीमत 73.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए इस एसयूवी की सिर्फ 25 यूनिट्स ही अलॉट की थी. अब कंपनी ने जानकारी दी है कि इस स्पेशल एडिशन की सारी यूनिट्स बुक हो चुकी हैं. इस महीने के आखिर तक पूरे भारत में अधिकृत Jeep डीलरशिप के ज़रिए इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी.

इस उपलब्धि पर Stellantis India के ऑटोमोटिव ब्रांड्स के बिज़नेस हेड और डायरेक्टर, कुमार प्रियेश ने कहा कि, "Jeep Wrangler Rubicon Whitecap Edition को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और यह दिखाता है कि भारतीय ग्राहकों का जीप ब्रांड के साथ कितना गहरा भावनात्मक जुड़ाव है."

उन्होंने आगे कहा कि, "Whitecap Edition को एक लिमिटेड-प्रोडक्शन कलेक्टर एडिशन के तौर पर सोचा गया था, जो जीप के आइकॉनिक डिज़ाइन DNA से प्रेरित है और उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है, जो खास और अलग चीज़ों को पसंद करते हैं. सभी यूनिट्स का बिक जाना Wrangler की लगातार बनी हुई लोकप्रियता और भारत में Jeep की खास गाड़ियों के लिए शौकीनों के बीच बढ़ती पसंद को दिखाता है." Jeep Wrangler Whitecap Edition (फोटो - Jeep India) Jeep Wrangler Rubicon Whitecap Edition का डिजाइन

नया Wrangler Whitecap Edition, CJ-यूनिवर्सल और उसकी आर्कटिक व्हाइट टॉप से ​​प्रेरित है. मॉडर्न ज़माने के हिसाब से तैयार किए गए इस स्पेशल एडिशन में Jeep की डिज़ाइन की खासियतें और क्लासिक स्टाइलिंग का मेल है.