ऑल-न्यू Tata Sierra SUV भारत में हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Tata Motors ने आखिरकार अपनी Tata Sierra SUV को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये है.
Published : November 25, 2025 at 5:18 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने आखिरकार अपनी Tata Sierra SUV को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, भारत) की शुरुआती कीमत पर बिक्री के लिए पेश किया है.
कंपनी ने Sierra नाम को एक बार फिर से जीवित किया है, जो 22 साल पहले भारत के लिए कंपनी की पहली SUV थी. नई जेनरेशन की Tata Sierra दोनों रूपों में उपलब्ध होगी, जिसमें एक इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) मॉडल है, जिसे आज लॉन्च किया गया है, और एक इलेक्ट्रिक वर्जन होगा, जिसे साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा.
Tata Sierra के वेरिएंट्स और बुकिंग
इस कार को कुल सात वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसमें Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished, और Accomplished+ शामिल हैं. कंपनी ने नई Tata Sierra की बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 से शुरू कर दी है, जबकि इसकी डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू होगी.
Tata Sierra की डिजाइन और स्टाइलिंग
अब, Tata Sierra नाम उन सभी के लिए बहुत जाना-पहचाना नाम है, जो 90 के दशक में कारों के आस-पास पले-बढ़े हैं, और कार बनाने वाली कंपनी ने उस नॉस्टैल्जिया को पूरी तरह से मॉडर्न SUV पैकेज के साथ बैलेंस करने की कोशिश की है.
कंपनी ने इस कार को लैडर-ऑन-फ्रेम कंस्ट्रक्शन के बजाय, मोनोकॉक आर्किटेक्चर पर बनाया है, और जहां पुरानी Sierra या तो रियर-व्हील ड्राइव (RWD) SUV, या ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) मॉडल के रूप में पेश की गई थी, नई जेनरेशन की Sierra को सिर्फ फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) ऑप्शन दिया गया है.
साथ ही, पहले की Sierra एक 3-डोर SUV थी, जिसके दोनों तरफ बड़े रियर ग्लास पैनल दिए गए हैं, नई वाली एक प्रॉपर 5-डोर SUV है. इसके बावजूद, कंपनी ने कुछ स्मार्ट डिज़ाइन ट्रिक्स से उस लुक को फिर से बनाने में कामयाबी हासिल की है. Tata ने फ्लश ग्लेजिंग वाली बड़ी खिड़कियों और सिल्स और C-पिलर के लिए ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया, ताकि बड़े रियर ग्लास का इंप्रेशन बन सके.
नई Tata Sierra ओरिजिनल के सीधे लुक और बॉक्सी प्रोफ़ाइल जैसी ही है, लेकिन बाकी सब कुछ मॉडर्न है. आपको कंपनी के नए लाइट सेबर कनेक्टेड DRLs और LED टेललाइट्स मिलते हैं, और जिसे कंपनी नाइट सेबर Bi-LED बूस्टर हेडलैंप कहती है. SUV में चौड़ी ग्रिल और भारी क्लैडिंग के साथ बम्पर के लिए फॉक्स स्किड प्लेट, बड़े 19-इंच के अलॉय व्हील्स और फ्लश-फिटेड डोर हैंडल्स हैं, जबकि पीछे की तरफ एक साफ फ्लैट टेलगेट है.
Tata Sierra का केबिन और फीचर्स
इसके इंटीरियर की बात करें, तो कंपनी ने इसमें कम्फर्ट और प्रीमियमनेस पर पूरा फोकस किया है. केबिन स्पेस इस पैकेज का एक बड़ा हिस्सा है. आपको लाइट-थीम, लेदरेट + फैब्रिक कॉम्बिनेशन अपहोल्स्ट्री के साथ डुअल-टोन ट्रीटमेंट और आगे की सीटों से थाई एक्सटेंडर के साथ 5-सीटर लेआउट मिलता है.
कंपनी ने इसमें 2730 mm का व्हीलबेस दिया गया है, जो इस सेगमेंट सबसे अच्छा है, और टाटा ने यह पक्का किया है कि यात्रियों को ज़्यादा जगह मिले. इसके कंबिन में सिंपल, सॉफ्ट-टच मटीरियल और सीधा-सादा लेआउट इस्तेमाल किया गया है, और आपको 622-लीटर का बूट मिलता है जिसे दूसरी लाइन की सीटों को फोल्ड करके 1257-लीटर तक बढ़ाया जा सकता है.
कार में टेक्नॉलॉजी का काफी इस्तेमाल किया गया है, और इसमें टाटा का ट्रिपल-स्क्रीन थिएटरप्रो सेटअप दिया गया है, जिसमें एक डिजिटल क्लस्टर (10.25-इंच), एक बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन (12.3-इंच), और एक अलग पैसेंजर डिस्प्ले (12.3-इंच) शामिल है.
टाटा 5G कनेक्टिविटी के साथ iRA कनेक्टेड कार टेक, मल्टीकलर गाइड के साथ AR हेड-अप डिस्प्ले, और इन-बिल्ट नेविगेशन के साथ-साथ वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto भी दे रहा है. Sierra में 22 फंक्शन के साथ लेवल 2 ADAS का ऑप्शन भी है, साथ ही एक HD 360-डिग्री कैमरा सिस्टम और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है.
फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ (1525 mm X 925 mm), डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, डॉल्बी एटमॉस वाला JBL ऑडियो सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड-कार फंक्शन और टॉप ट्रिम्स पर लेवल 2 ADAS जैसे आरामदायक फीचर्स मिलते हैं.
इसके अलावा, Tata Motors इस कार में अपना आर्केड सूट भी दे रहा है, जिसमें पैसेंजर इंफोटेनमेंट और सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन से एंटरटेनमेंट, गेमिंग, स्ट्रीमिंग और ब्राउज़िंग के लिए 30+ क्यूरेटेड ऐप्स, जो अब तक हमने सिर्फ टाटा के EV मॉडल्स में ही देखे थे.
Tata Sierra का पावरट्रेन
कंपनी ने इस कार के साथ पावरट्रेन ऑप्शन की भरमार दी है. अपने कॉम्पिटिटर, Hyundai Creta और Kia Seltos की तरह, नई Tata Sierra भी तीन इंजन विकल्प के साथ आती है, जिसमें पहला, 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और तीसरा 1.5-लीटर डीज़ल इंजन है.
जहां NA पेट्रोल, रेवोट्रॉन रेंज का एक नया इंजन है जो 105 bhp की पावर और 145 Nm का पीक टॉर्क देता है, और इसे 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (DCA) ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है. यह रेंज-टॉपिंग Accomplished+ ट्रिम को छोड़कर इस कार के सभी वेरिएंट के साथ दिया जाएगा.
कंपनी का टर्बो पेट्रोल इंजन एक नया इंजन है, जिसका काफी समय से इंतज़ार था, यह एक 1.5-लीटर TGDi इंजन है, जो कि 158 bhp की पावर और 255 Nm का पीक टॉर्क प्रदान करता है. यह सिर्फ़ ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ आता है और सिर्फ़ हायर-स्पेक एडवेंचर+, एक्म्प्लिश्ड और एक्म्प्लिश्ड+ वेरिएंट के साथ मिलेगा.
आखिर में, कंपनी ने इस कार को 1.5-लीटर क्रायोजेट डीज़ल इंजन का विकल्प दिया है, जो 116 bhp की पावर और 280 Nm का पीक टॉर्क देता है. यहां आपके पास 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों का ऑप्शन है, और आप सिएरा के हर वेरिएंट के साथ यह डीज़ल इंजन ले सकते हैं.
वेरिएंट के आधार पर, Tata Motors ड्राइव मोड और तीन टेरेन मोड भी दे रही है, जिसमें Normal, Wet और Rough शामिल हैं. इसमें एक नया सस्पेंशन सिस्टम भी है, जिसमें फ़्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग (FDD) है, जो सड़क की हालत के हिसाब से राइड और हैंडलिंग को बेहतर बनाता है.