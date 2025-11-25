ETV Bharat / technology

ऑल-न्यू Tata Sierra SUV भारत में हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने आखिरकार अपनी Tata Sierra SUV को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, भारत) की शुरुआती कीमत पर बिक्री के लिए पेश किया है.

कंपनी ने Sierra नाम को एक बार फिर से जीवित किया है, जो 22 साल पहले भारत के लिए कंपनी की पहली SUV थी. नई जेनरेशन की Tata Sierra दोनों रूपों में उपलब्ध होगी, जिसमें एक इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) मॉडल है, जिसे आज लॉन्च किया गया है, और एक इलेक्ट्रिक वर्जन होगा, जिसे साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा.

Tata Sierra के वेरिएंट्स और बुकिंग

इस कार को कुल सात वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसमें Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished, और Accomplished+ शामिल हैं. कंपनी ने नई Tata Sierra की बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 से शुरू कर दी है, जबकि इसकी डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू होगी.

Tata Sierra की डिजाइन और स्टाइलिंग

अब, Tata Sierra नाम उन सभी के लिए बहुत जाना-पहचाना नाम है, जो 90 के दशक में कारों के आस-पास पले-बढ़े हैं, और कार बनाने वाली कंपनी ने उस नॉस्टैल्जिया को पूरी तरह से मॉडर्न SUV पैकेज के साथ बैलेंस करने की कोशिश की है.

कंपनी ने इस कार को लैडर-ऑन-फ्रेम कंस्ट्रक्शन के बजाय, मोनोकॉक आर्किटेक्चर पर बनाया है, और जहां पुरानी Sierra या तो रियर-व्हील ड्राइव (RWD) SUV, या ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) मॉडल के रूप में पेश की गई थी, नई जेनरेशन की Sierra को सिर्फ फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) ऑप्शन दिया गया है.

साथ ही, पहले की Sierra एक 3-डोर SUV थी, जिसके दोनों तरफ बड़े रियर ग्लास पैनल दिए गए हैं, नई वाली एक प्रॉपर 5-डोर SUV है. इसके बावजूद, कंपनी ने कुछ स्मार्ट डिज़ाइन ट्रिक्स से उस लुक को फिर से बनाने में कामयाबी हासिल की है. Tata ने फ्लश ग्लेजिंग वाली बड़ी खिड़कियों और सिल्स और C-पिलर के लिए ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया, ताकि बड़े रियर ग्लास का इंप्रेशन बन सके.

नई Tata Sierra ओरिजिनल के सीधे लुक और बॉक्सी प्रोफ़ाइल जैसी ही है, लेकिन बाकी सब कुछ मॉडर्न है. आपको कंपनी के नए लाइट सेबर कनेक्टेड DRLs और LED टेललाइट्स मिलते हैं, और जिसे कंपनी नाइट सेबर Bi-LED बूस्टर हेडलैंप कहती है. SUV में चौड़ी ग्रिल और भारी क्लैडिंग के साथ बम्पर के लिए फॉक्स स्किड प्लेट, बड़े 19-इंच के अलॉय व्हील्स और फ्लश-फिटेड डोर हैंडल्स हैं, जबकि पीछे की तरफ एक साफ फ्लैट टेलगेट है.

Tata Sierra का केबिन और फीचर्स

इसके इंटीरियर की बात करें, तो कंपनी ने इसमें कम्फर्ट और प्रीमियमनेस पर पूरा फोकस किया है. केबिन स्पेस इस पैकेज का एक बड़ा हिस्सा है. आपको लाइट-थीम, लेदरेट + फैब्रिक कॉम्बिनेशन अपहोल्स्ट्री के साथ डुअल-टोन ट्रीटमेंट और आगे की सीटों से थाई एक्सटेंडर के साथ 5-सीटर लेआउट मिलता है.

कंपनी ने इसमें 2730 mm का व्हीलबेस दिया गया है, जो इस सेगमेंट सबसे अच्छा है, और टाटा ने यह पक्का किया है कि यात्रियों को ज़्यादा जगह मिले. इसके कंबिन में सिंपल, सॉफ्ट-टच मटीरियल और सीधा-सादा लेआउट इस्तेमाल किया गया है, और आपको 622-लीटर का बूट मिलता है जिसे दूसरी लाइन की सीटों को फोल्ड करके 1257-लीटर तक बढ़ाया जा सकता है.