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फुली-इलेक्ट्रिक Toyota Urban Cruiser EBella भारत में हुई लॉन्च, 23.60 लाख रुपये कीमत

Toyota Kirloskar ने अपनी Toyota Urban Cruiser EBella को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसकी कीमत 23.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है.

Toyota Urban Cruiser EBella
Toyota Urban Cruiser EBella भारत में लॉन्च (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 29, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने लंबे इंतजार के बाद भारतीय बाजार में अपनी Toyota Urban Cruiser EBella को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को टॉप-स्पेक E3 वेरिएंट में लॉन्च किया है और इसकी कीमत 23.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने अभी सिर्फ इस कार को टॉप-स्पेक मॉडल की कीमत की ही घोषणा की है, लेकिन इसके लोअर वेरिएंट – E1 और E2 - की कीमतों का खुलासा नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि Toyota दूसरे वेरिएंट को धीरे-धीरे लॉन्च करने का प्लान बना रही है.

EBella EV कंपनी की पार्टनर कंपनी Maruti Suzuki की e-Vitara का रीबैज्ड वर्जन है, जो कुछ समय पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है. दिलचस्प बात यह है कि Toyota EBella के E3 ग्रेड के मुकाबले, e-Vitara के Alpha वेरिएंट की कीमत 20.1 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो लगभग 3.6 लाख रुपये की कीमत कम है.

इससे हैरानी होती है कि Toyota ने ऐसा करने का फैसला क्यों किया, जबकि दोनों मॉडल स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के मामले में लगभग एक जैसे हैं और एक ही असेंबली लाइन पर बने हैं.

Toyota Urban Cruiser EBella के पावरट्रेन
नई EBella को कंपनी ने दो बैटरी ऑप्शन के साथ पेश किया है, जिसमें पहला 49 kWh यूनिट और एक बड़ा 61 kWh बैटरी पैक शामिल है. इसका E3 वेरिएंट सिर्फ़ बड़े बैटरी पैक के साथ आता है, जो एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है. यह इलेक्ट्रिक मोटर 172 bhp की पावर और 193 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है.

रेंज पर नजर डालें तो इस सेटअप के साथ, Toyota EBella एक बार चार्ज करने पर 543 km तक की रेंज प्रदान करती है. अब, ग्लोबल मार्केट में, इस SUV को डुअल मोटर सेटअप और ऑल-व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ भी बेची जा रही है, लेकिन वह वर्जन अभी भारत में नहीं आएगा.

Toyota Urban Cruiser EBella का डिजाइन
कार के डिजाइन की बात करें तो, इसमें टोयोटा का 'हैमर हेड' डिज़ाइन मिलता है जिसमें ब्लैक फिनिश वाली सीधी ग्रिल मिलती है, जिसके दोनों ओर एंगुलर, स्वेप्ट-बैक हेडलैंप मिलते हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड डेटाइम रनिंग लैंप हैं. इस इलेक्ट्रिक SUV में 18-इंच के अलॉय व्हील्स और चारों तरफ चंकी क्लैडिंग भी मिलती है.

Toyota Urban Cruiser EBella का इंटीरियर
इस कार के केबिन की बात करें, तो यह काफी कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 12 कलर ऑप्शन वाली एम्बिएंट लाइटिंग, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, पैनोरमिक रूफ और JBL प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं.

कार की चौड़ी सिंगल-यूनिट स्क्रीन में दो डिस्प्ले मिलते थे, जिनमें एक 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और एक 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इस कार में वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, एक वायरलेस फ़ोन चार्जर और कनेक्टेड कार टेक भी मिलता है.

Toyota Urban Cruiser EBella के सेफ्टी फीचर्स
कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो e-Vitara EBella में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम) मिलता है, जिसके साथ सात एयरबैग, EBS के साथ ABS, ESP, ब्रेक असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा और भी अन्य फीचर्स मिलते हैं. नई Urban Cruiser EBella के साथ, Toyota, 8 साल की बैटरी वारंटी, एश्योर्ड बायबैक ऑप्शन, बैटरी-एज़-ए-सर्विस ऑप्शन और आकर्षक फाइनेंशियल स्कीम भी दे रही है.

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