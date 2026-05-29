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फुली-इलेक्ट्रिक Toyota Urban Cruiser EBella भारत में हुई लॉन्च, 23.60 लाख रुपये कीमत

Toyota Urban Cruiser EBella भारत में लॉन्च ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने लंबे इंतजार के बाद भारतीय बाजार में अपनी Toyota Urban Cruiser EBella को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को टॉप-स्पेक E3 वेरिएंट में लॉन्च किया है और इसकी कीमत 23.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने अभी सिर्फ इस कार को टॉप-स्पेक मॉडल की कीमत की ही घोषणा की है, लेकिन इसके लोअर वेरिएंट – E1 और E2 - की कीमतों का खुलासा नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि Toyota दूसरे वेरिएंट को धीरे-धीरे लॉन्च करने का प्लान बना रही है. EBella EV कंपनी की पार्टनर कंपनी Maruti Suzuki की e-Vitara का रीबैज्ड वर्जन है, जो कुछ समय पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है. दिलचस्प बात यह है कि Toyota EBella के E3 ग्रेड के मुकाबले, e-Vitara के Alpha वेरिएंट की कीमत 20.1 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो लगभग 3.6 लाख रुपये की कीमत कम है. इससे हैरानी होती है कि Toyota ने ऐसा करने का फैसला क्यों किया, जबकि दोनों मॉडल स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के मामले में लगभग एक जैसे हैं और एक ही असेंबली लाइन पर बने हैं. Toyota Urban Cruiser EBella के पावरट्रेन

नई EBella को कंपनी ने दो बैटरी ऑप्शन के साथ पेश किया है, जिसमें पहला 49 kWh यूनिट और एक बड़ा 61 kWh बैटरी पैक शामिल है. इसका E3 वेरिएंट सिर्फ़ बड़े बैटरी पैक के साथ आता है, जो एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है. यह इलेक्ट्रिक मोटर 172 bhp की पावर और 193 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है.