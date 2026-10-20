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ऑल-इलेक्ट्रिक Mercedes-AMG GT SUV का खुलासा, मिलेगी 1,153 bhp की पावर और 700 Km की रेंज

ऑल-इलेक्ट्रिक Mercedes-AMG GT SUV का खुलासा ( फोटो - Mercedes-Benz )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz ने अपनी पहली AMG GT SUV पेश की है, जो खास तौर पर AMG.EA इलेक्ट्रिक कार प्लेटफॉर्म पर बना उनका दूसरा मॉडल है. इस कार को मई 2026 में पेश किया गया था. यह फुली इलेक्ट्रिक AMG GT 4-डोर की ही एक तरह के 'सिस्टर मॉडल' है और GT SUV में AMG की इलेक्ट्रिक सेडान वाली सभी तकनीकें शामिल की गई है, जिन्हें SUV बॉडी स्टाइल के फायदों के साथ जोड़ा गया है. नई GT SUV 2027 की शुरुआत में यूरोप में पेश की जाएगी, और यह तीन वेरिएंट्स - 53, 55 और 63 - में उतारी जाएगी.

Mercedes-AMG GT SUV का डिजाइन

नई AMG GT SUV में कुछ ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इस साल की शुरुआत में पेश की गई सेडान से मिलते-जुलते हैं. कार में आगे की तरफ, हेडलैंप का आकार और बंद 'पनामेरिकाना' ग्रिल (जिसमें रोशनी का विकल्प भी है) इलेक्ट्रिक सेडान जैसे ही दिखाई देते हैं. वहीं कार के रियर प्रोफाइल में, एक ब्लैक-आउट सेंटर पैनल है, जिसमें तीन गोल टेल लैंप लगाए गए हैं और साथ ही एक किनारों तक फैली लाइटबार भी दी गई है.

ऑल-इलेक्ट्रकि Mercedes-AMG GT SUV का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz) इस SUV के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें ज़्यादा चौकोर व्हील आर्च, फ्रंट बंपर पर बड़े वेंट, दरवाज़ों के निचले हिस्से पर बहुत कम क्लैडिंग, अगले व्हील्स के पीछे फेंडर वेंट, और एक ऊंची व सपाट रूफलाइन मिलती है, जो पीछे की तरफ झुकी हुई विंडशील्ड तक जाती है. इसके 55 और 63 वेरिएंट में टेलगेट के ऊपर एक एक्टिव स्पॉइलर भी दिया गया है, जो 150 kmph से ज़्यादा की रफ़्तार पर अपने आप खुल जाता है. Mercedes-AMG GT SUV का इंटीरियर

कार के इंटीरियर पर नजर डालें तो, नई GT SUV में पांच लोगों के बैठने की जगह मिल जाती है, लेकिन इसके सेडान मॉडल के मुकाबले इसके लुक में बहुत कम बदलाव किए गए हैं. कार के डैशबोर्ड में GT 4-डोर EV जैसा ही ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दिया गया है, जिसमें 14.0-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन ड्राइवर की तरफ झुकी हुई रहती है. ऑल-इलेक्ट्रकि Mercedes-AMG GT SUV का इंटीरियर (फोटो - Mercedes-Benz) इसके अलावा, फ्रंट पैसेंजर के लिए 14.0-इंच की एक अलग डिस्प्ले भी ऑप्शन के तौर पर मिलती है. कार में आगे की सीटों के बीच, सेंट्रल फ्लोर कंसोल पर तीन रोटरी डायल दिए गए हैं. इसमें मिलने वाले अन्य फीचर्स के तौर पर मर्सिडीज की पैनोरमिक स्काईरूफ, एडजस्टेबल एम्बिएंट लाइटिंग, AI-इनेबल्ड वॉयस असिस्टेंट, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड फ्रंट सीट्स और अन्य फीचर्स शामिल हैं. Mercedes-AMG GT SUV के स्पेसिफिकेशन्स

जैसा कि हमने ऊपर बताया कि, नई AMG GT SUV तीन ट्रिम लेवल में उतारी जाएगी, और हर एक में अलग-अलग पावर आउटपुट मिलने वाला है. इस रेंज की शुरुआत GT 53 से होगी, जिसमें डुअल-मोटर पावरट्रेन दिया गया है. यह 536 bhp की पीक पावर और 800 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और इसके साथ 106 kWh की बैटरी को जोड़ा गया है. नई GT 53 में 668 km तक की रेंज मिलती है और यह 600 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग ले सकती है. ऑल-इलेक्ट्रकि Mercedes-AMG GT SUV का साइड-फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)