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Superintelligence की दस्तक: Alexandr Wang ने दी चेतावनी, कहा- 'अगले एक साल के फैसले तय करेंगे इंसानियत का भविष्य'

Riemann Hypothesis का सबूत साबित करता है कि अब AI की बुद्धि इंसानों से आगे निकलने के लिए काफी हो चुकी है. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स के फाउंडर एलेक्सजेंडर वैंग (Alexandr Wang) ने चेतावनी दी है कि सुपरइंटेलिजेंस काफी करीब आ चुकी है. उन्होंने अपनी आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि अगले एक साल में इंसान क्या फैसले लेते हैं, उसी से इंसानियत का भविष्य तय होगा. वैंग ने कहा कि Riemann Hypothesis का सबूत मिलना सबसे बड़ी बौद्धिक जीत है. आज से करीब 170 साल पुरानी इस गणित पहेली को हल करना परमाणु बम बनाने से भी कहीं ज्यादा कठिन काम है.

उनके मुताबिक, इस पहेली को हल करने वाले AI का दिमाग इंसानों से इतना अलग और तेज है कि हम उसकी सोच को अभी समझ भी नहीं सकते. Los Alamos में पले-बढ़े वैंग का कहना है कि कई भौतिक विज्ञानी भी मानते हैं कि अटौमिक बॉम्ब (Atomic Bomb) की खोज इस पहेली के आगे सिर्फ होमवर्क जैसी लगती है.

दिसंबर 2024 में ओपनएआई के o3 मॉडल ने गणित की एक बहुत ही कठिन परीक्षा (AIME) के सबसे मुश्किल सवाल हल कर दिए थे. यह परीक्षा भले ही स्कूली छात्रों के लिए होती है, लेकिन इसके सवाल रोज़मर्रा की इंजीनियरिंग, कोडिंग या बिजनेस के काम से कहीं ज्यादा दिमागी ताकत मांगते हैं. पिछले दो सालों में AI ने अपनी बाकी कमियां भी दूर कर ली हैं, जैसे किसी खास विषय की गहरी समझ रखना और खुद के फैसले लेकर काम पूरा करना. अब कोडिंग का काम एआई के लिए लगभग आसान हो गया है. इसकी साइबर ताकत बढ़ गई है और यह डेली-लाइफ के कामों में भी बहुत मददगार बन गया है. अब AI के पास दिमाग की कोई कमी नहीं Alexandr Wang का मुख्य तौर पर कहना यह है कि अब एआई को हर क्षेत्र में इंसानों से आगे निकलने के लिए और ज्यादा तेज दिमाग की जरूरत नहीं है. अब सिर्फ कुछ तकनीकी सेटअप, अलग-अलग कामों की बारीकियां सिखाने और नए प्रयोग करने की जरूरत बाकी है. एआई पर रिसर्च करना उस पुरानी गणित की पहेली को सुलझाने से कहीं ज्यादा आसान है.