Superintelligence की दस्तक: Alexandr Wang ने दी चेतावनी, कहा- 'अगले एक साल के फैसले तय करेंगे इंसानियत का भविष्य'
Alexandr Wang का कहना है कि superintelligence आ चुकी है और अगले एक साल के फैसले पूरी मानवता के भविष्य को बदल देंगे.
Published : November 23, 2026 at 10:34 AM IST
हैदराबाद: मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स के फाउंडर एलेक्सजेंडर वैंग (Alexandr Wang) ने चेतावनी दी है कि सुपरइंटेलिजेंस काफी करीब आ चुकी है. उन्होंने अपनी आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि अगले एक साल में इंसान क्या फैसले लेते हैं, उसी से इंसानियत का भविष्य तय होगा. वैंग ने कहा कि Riemann Hypothesis का सबूत मिलना सबसे बड़ी बौद्धिक जीत है. आज से करीब 170 साल पुरानी इस गणित पहेली को हल करना परमाणु बम बनाने से भी कहीं ज्यादा कठिन काम है.
उनके मुताबिक, इस पहेली को हल करने वाले AI का दिमाग इंसानों से इतना अलग और तेज है कि हम उसकी सोच को अभी समझ भी नहीं सकते. Los Alamos में पले-बढ़े वैंग का कहना है कि कई भौतिक विज्ञानी भी मानते हैं कि अटौमिक बॉम्ब (Atomic Bomb) की खोज इस पहेली के आगे सिर्फ होमवर्क जैसी लगती है.
https://t.co/KwJ13J6zsC— Alexandr Wang (@alexandr_wang) November 22, 2026
दिसंबर 2024 में ओपनएआई के o3 मॉडल ने गणित की एक बहुत ही कठिन परीक्षा (AIME) के सबसे मुश्किल सवाल हल कर दिए थे. यह परीक्षा भले ही स्कूली छात्रों के लिए होती है, लेकिन इसके सवाल रोज़मर्रा की इंजीनियरिंग, कोडिंग या बिजनेस के काम से कहीं ज्यादा दिमागी ताकत मांगते हैं. पिछले दो सालों में AI ने अपनी बाकी कमियां भी दूर कर ली हैं, जैसे किसी खास विषय की गहरी समझ रखना और खुद के फैसले लेकर काम पूरा करना. अब कोडिंग का काम एआई के लिए लगभग आसान हो गया है. इसकी साइबर ताकत बढ़ गई है और यह डेली-लाइफ के कामों में भी बहुत मददगार बन गया है.
अब AI के पास दिमाग की कोई कमी नहीं
Alexandr Wang का मुख्य तौर पर कहना यह है कि अब एआई को हर क्षेत्र में इंसानों से आगे निकलने के लिए और ज्यादा तेज दिमाग की जरूरत नहीं है. अब सिर्फ कुछ तकनीकी सेटअप, अलग-अलग कामों की बारीकियां सिखाने और नए प्रयोग करने की जरूरत बाकी है. एआई पर रिसर्च करना उस पुरानी गणित की पहेली को सुलझाने से कहीं ज्यादा आसान है.
इस कारण अब एआई खुद को और बेहतर बनाने का काम अपने आप कर सकता है. इसके चलते दवाइयों (बायोलॉजी), हथियारों और अर्थव्यवस्था से जुड़ी रिसर्च इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी कि इंसान न तो उसे समझ पाएगा और न ही उस पर नजर रख पाएगा.
To be clear, much of what I said has been said by the leaders of other labs. What I *am* saying is this path is not inevitable. I am saying leaders and leadership matter more than ever, and that’s why I’m proud of the work that Mark and I have done at Meta to put safety as a top focus of our efforts, including delaying the launch of Muse for months and being a leader on the SI Accords that all of our peers have signed onto. We are investing more in safety every day, and have implemented rigorous processes to make sure every step we take is safe and positive. Mark has also called for all labs (including our own) to deploy the vast majority of compute towards serving people and customers rather than towards recursive self-improvement (RSI).— Alexandr Wang (@alexandr_wang) November 23, 2026
नियंत्रण खोने का बड़ा खतरा
वैंग ने बिल्कुल साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर एआई को बिना किसी रोक-टोक के खुद को लगातार बेहतर करने की छूट दे दी गई, तो उस पर इंसान का काबू रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर कोई एआई इंसान से 1000 गुना ज्यादा होशियार हो जाए तो उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. टेक वर्ल्ड के कुछ लोग मानते हैं कि 'सुपर-इंटेलिजेंस' (इंसान से कहीं ज्यादा समझदार AI) का आना तय है और हमें बस उसकी सुरक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है.
Simple explanation of the usefulness of the Riemann proof (so far) is that it removes the conditional nature of other math theorems dependent upon it. And, of course, is yet another mind-blowing thing achieved by super intelligence … https://t.co/F1sAyxwaSF— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2026
हालांकि, वैंग इसे एक 'आलसी सोच' बताते हैं. उनका मानना है कि हमें अपना समाज एआई के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए. हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए, जो इंसानों को ज्यादा ताकत और अधिकार दे न कि उसे एआई जैसे टेक्नोलॉजी से पीछे छोड़ दें. ऐसे में एक बात समझने की जरूरत है कि अगर हम सही दिशा में काम करें, तो यह सुपर-इंटेलिजेंट एआई इंसान की सबसे बड़ी मददगार बन सकती है, लेकिन अगर रास्ता गलत हुआ, तो हमारे हाथ से नियंत्रण और समझ दोनों निकल सकते हैं.